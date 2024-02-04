«Операция без срока годности». Пластический хирург рассказал, сколько стоит сделать новую грудь

Если раньше маммопластика считалась уделом моделей и знаменитостей, то сейчас она становится одним из мероприятий бьюти-рутины для многих женщин. Только в России по данным за 2019 год было проведено почти 70 тыс. операций по увеличению груди. «Газета.Ru» поговорила с кандидатом медицинских наук, пластическим хирургом Владимиром Зленко и узнала, сколько стоит сделать новую грудь, как долго «живут» импланты, почему некоторые женщины ходят с ними еще с советских времен и какие операции наименее травматичны.

— Действительно ли маммопластика — самая популярная пластическая операция в мире?

— Если сказать более точно, то одна из самых популярных.

— Можно ли сказать, что операции по увеличению и коррекции формы груди пользуются наибольшим спросом в России?

— Да, они входят в топ, наверное, трех групп операций, наиболее востребованных и популярных в России.

close 100% Владимир Зленко Из личного архива Владимира Зленко

— После введения санкций российские косметологи столкнулись с отсутствием привычных препаратов для инъекций, пришлось переходить на отечественные аналоги. Как себя в этом смысле чувствуют пластические хирурги — импланты же тоже импортные?

— Вообще, в этом отношении пластические хирурги чувствуют себя замечательно. Безусловно, сначала была некая турбулентность, когда наши поставщики искали варианты параллельного импорта. Но им удалось это сделать, и сейчас у нас есть все импланты, с которыми мы работали ранее — и европейские, и американские. Цены на них действительно выросли, как на любой импорт, но по наличию проблем нет.

— Насколько сильно выросли цены?

— Достаточно ощутимо. Полагаю, что в среднем рост составил около 50%.

— Как это сказалось на стоимости операции?

— Цена на операцию действительно выросла, но по объективным причинам — потому что подорожало все. Ведь в операции задействованы не только импланты, но также шовный и перевязочный материал, препараты для наркоза и так далее. Но несмотря на то, что импланты подорожали достаточно существенно, цена на операцию выросла не так сильно — не в два раза и даже не в полтора.

— Почему у одного хирурга операция стоит условно 300 тыс. рублей, а у другого — миллион?

— Вы затронули очень интересную тему, она достаточно обширная. Многие думают, что, если операция стоит миллион, — значит, хирург использует какие-то редкие и очень дорогие грудные импланты. А у другого хирурга эта же операция стоит 300 тыс. рублей, потому что он использует дешевые и не самые качественные импланты.

Я хочу развеять этот миф: разница между самыми дорогими и самыми дешевыми имплантами составляет порядка 20-30 тыс. рублей. Это не та сумма, которая определяет цену операции, но многие просто этого не знают.

— Откуда тогда такая разница в цене на одну и ту же операцию?

— Стоимость операции складывается из комплекса факторов: это и опыт пластического хирурга, и опыт врача-анестезиолога (а при операции качественная безопасная анестезия крайне важна), и уровень оборудования и технического оснащения клиники, в которой проводится хирургическое вмешательство, и состав реабилитационных мероприятий, и уровень сервиса в целом, конечно.

Надо понимать, что маммопластика — это, все-таки, операция, которая подразумевает разные виды вмешательств на груди, и цена этих вмешательств — разная. Потому что увеличение груди имплантами — это одна цена, подтяжка груди — другая, уменьшение груди — третья, подтяжка с увеличением — четвертая. То есть мы не можем назвать какую-то одну цену. Нужно говорить про конкретный вид операции у конкретного человека.

— Есть ли статистика, в каком возрасте женщины чаще всего прибегают к маммопластике?

— По моему опыту, чаще всего это женщины в возрасте от 25 до 40-45 лет. Но у меня были пациентки, которые делали себе увеличение груди и после 60 лет. И тут проблем нет. Если у женщины новая жизнь, и она чувствует, что для этого этапа ей нужна маммопластика, мы только рады в этом помочь.

Другой вопрос — совсем молодые девушки. Здесь мы более осторожно подходим к вопросу необходимости операции, особенно это касается совсем юных нерожавших девушек. Маммопластика — это не противопоказание к последующим родам и кормлению грудью, но здесь нужно понимать: если у девушки есть какие-то врожденные эстетические дефекты, которые снижают качество ее жизни, влияют на отношения с мужчинами, тогда это, безусловно, оправданная цель. Но иногда бывает, что приходит девушка с прекрасной грудью, но вот ее подруга сделала, и ей тоже хочется. Действительно ли в таких ситуациях нужна операция? Вот в этих случаях мы с пациентами ведем более основательную беседу о том, нужно ли делать операцию сейчас или все-таки стоит подождать.

— Вам приходилось отговаривать девушек от операции?

— Конечно. И это касается не только маммопластики. Я достаточно часто объясняю пациентам, почему не стоит торопиться с той или иной операцией.

— Когда лучше делать маммопластику — до беременности или все-таки уже после?

— На этот вопрос можно ответить по-разному. Начать нужно с того, что маммопластика в большинстве случаев не мешает беременности и кормлению грудью. Но если говорить про максимально стабильный результат, то важно учитывать, что после беременности даже идеально сделанная грудь может потребовать какой-то коррекции.

— Из-за колебаний веса до и после беременности?

— Да. Молочная железа увеличивается, кожа растягивается, и эти процессы идут у всех женщин по-разному. У кого-то потом сокращаются ткани обратно, у кого-то не сокращаются. И вполне вероятно, что грудь после беременности, родов и кормления может просто подвисать. Если в молодости задача была, допустим, просто увеличить ее, то после кормления грудью объем не уйдет, но форма может потеряться. И потребуется какая-либо коррекция. Например, подтяжка.

close 100% Из личного архива Владимира Зленко

— А если не кормить?

— Это тоже не гарантирует ничего.

— Какие еще бывают варианты коррекции груди, помимо имплантов?

— Маммопластика решает несколько задач: грудь можно увеличить, уменьшить, подтянуть, а иногда — увеличить и подтянуть. Если мы говорим про увеличение груди, то здесь речь пойдет не только об имплантах, но и о собственном жире. То, что мы называем липофилингом, — введение собственного жира в область женской груди для создания полноты и объема. Это немного разные по целям и задачам операции.

Если вкратце, то липофилинг — это очень естественное увеличение до одного размера за одну процедуру. То есть мы не можем увеличить собственным жиром сразу на два-три размера, как это могут сделать импланты. Кроме того, на теле нет разрезов, потому что жир вводится через тонкие канюли. Проколы значительно меньше, чем при лапароскопии. Примерно как вводят, например, филлеры с помощью игл, так же это происходит и при липофилинге.

— А откуда жир берут?

— Жир можно взять из разных мест. Каждая девушка сама знает, где у нее лишние запасы (смеется).

— А если она очень худая?



— Это одна из проблем в таких ситуациях, с которой мы, к сожалению, ничего не можем сделать. Иногда приходится отказывать пациентке, которая уже решила для себя, что хочет липофилинг, а мы смотрим и понимаем, что жира нет. Но здесь такой момент: жир можно найти почти всегда.

— Донорский?



— Нет. Тут только свой подойдет. Поверьте, даже у худых пациентов можно найти жир. Проблема в том, что мы не должны что-то улучшать, а что-то ухудшать. То есть если мы уберем жир там, где его нет в избытке, то мы ухудшим ту часть тела, где забрали этот жир. Хирургу всегда надо иметь это в виду и принимать взвешенное решение. Иногда лучше отказаться от операции, чем сделать, допустим, красивую грудь и ухудшить все остальное.

— Как происходит инъекция жира в грудь, как он там распределяется? Не может ли он потом куда-то мигрировать?

— Этот вопрос пациенты задают очень часто. На него есть однозначный ответ — нет, он мигрировать не может. Потому что жир — это живая ткань. Даже если мы говорим про безопасную гиалуроновую кислоту — это препарат, который не является нашей биологической тканью. А жир представляет собой живые клеточки — адипоциты, которые, когда мы их вводим, прилипают к окружающим тканям. То есть, во-первых, мы должны понимать, что жир вводится между слоями тканей, мы до этого не делаем какой-нибудь карман, как при имплантации.

Важное дополнение, что жир не вводится в саму железистую ткань. Мы не вводим жир в молочную железу, а вводим его над железой, то есть в подкожные слои, под железу и под большие грудные мышцы. В разные слои, но не в саму железистую ткань. А поскольку жир вводится именно в ткани, он не лежит там в каком-то пустом пространстве — и, соответственно, ему некуда течь. И эти клеточки очень быстро «прилипают», благодаря чему никакой текучести не происходит.

— А рассосаться жир может?

— Рассосаться он обязательно может и должен. Но в каком-то определенном количестве. Мы говорим о том, что в среднем приживаемость жира — 65%. Может уйти 30%, может уйти 35%. До 40%. Но вот часть, которая приживется, останется навсегда. Жир, введенный при липофилинге, ведет себя как любой другой жир в нашем организме. Если мы похудели, его объем уменьшится, — но это не значит, что результат операции полностью нивелирован. Количество жировых клеток в организме не меняется, они увеличиваются или уменьшаются в объеме в зависимости от нашего веса.

— Можно сказать, что липофилинг — это на всю жизнь?

— Да, можно сказать, что это операция без срока годности.



— А подколоть еще жира можно?

— За одну операцию мы не можем увеличить грудь больше, чем на один размер. В среднем это 0,7-1 размер за одну процедуру липофилинга. Если у девушки достаточно жировой клетчатки, которую мы можем использовать, то мы можем повторить эту операцию, например, через полгода, и добавить еще столько же.

— Кажется, что эта операция очень простая…

— Операция происходит под наркозом — человек спит, а мы работаем. Это все равно операция, хоть и малоинвазивная. Рисков — минимальное количество. Если сравнивать увеличение груди имплантами и собственным жиром, то рисков у имплантов больше.

— А реабилитация?



— Мы обычно просим пациентов после увеличения груди имплантами две недели вести себя максимально осторожно, не поднимать высоко вверх руки, не напрягать мышцы. Обязательно в течение месяца, а иногда и дольше, носить компрессионный бюстгальтер.

С липофилингом таких строгих ограничений нет, потому что нет импланта, нет инородного тела. После липофилинга грудь не болит, а после импланта, если мы ставим его под мышцу, то, конечно, какие-то дискомфортные и даже иногда болевые ощущения будут. Это не так долго. В основном пациенты обращают на это внимание в течение первой недели, иногда чуть дольше. При липофилинге и этого нет. Поэтому операция переносится легче.



— Раз нет имплантов, то, наверное, липофилинг стоит сильно дешевле?

— Стоимость увеличения груди липофилингом порой даже превышает стоимость увеличения груди имплантом. Потому что общее время работы и трудозатраты при этой операции выше. Введение жира — это несложно и быстро, а вот собрать этот жир и обработать его занимает основную часть операционного времени. Особенно когда речь идет о тех пациентах, у которых мало жира, ведь нам нужно насобирать жир со всей поверхности тела. А сделать это надо максимально качественно и ювелирно, чтобы не ухудшить зоны забора жира, а, наоборот, улучшить! По этой причине стоимость липофилинга прежде всего определяется стоимостью липосакции, которая предшествует этому самому липофилингу.



— И сколько стоит липофилинг?

— Сам по себе липофилинг, то есть введение жира, стоит около 250 тыс. рублей (в среднем по Москве). А дальше все зависит от цены липосакции. Часто девушки приходят на эти процедуры, чтобы улучшить не только грудь, но и живот или бедра. Если девушка говорит, что хочет убрать жир из определенной зоны, и у нее жира достаточно, то это легче и быстрее. Естественно, это влияет и на стоимость. Например, если мы просто собираем жир из живота, и его там достаточно, то липосакция живота в таком случае будет стоить порядка 200 тыс. рублей. А если девушка хочет получить рельефный живот, спортивный вид с красивым прорисованным силуэтом, то эта же самая липосакция живота будет уже стоить 400 тыс. рублей.

— То есть мы берем за нижнюю планку 450 тыс. рублей?

— Цена будет крутиться вокруг 500 тыс. рублей. Увеличение груди имплантами на сегодняшний день стоит примерно столько же, 550-560 тыс. рублей. А вот если при липофилинге еще ставится задача гармонизировать тело в целом — то это, конечно, другой порядок цен.

— Можно и за миллион выйти?



— Да.



— А какой срок годности у груди с имплантами?



— Большинство производителей рекомендуют замену имплантов в среднем через 10 лет. Но я и большинство хирургов (по крайней мере, из моего круга общения) не придерживаемся этих сроков. Потому что надо, все-таки, понимать, что у производителей имплантов есть коммерческий интерес, они должны продавать их больше.

Мы же должны оценивать реальные показания к той или иной операции. Если через 10 лет ко мне приходит пациентка, и у нее все хорошо по данным осмотра и УЗИ, то мы импланты не меняем. У меня есть пациенты, которые оперировались несколько десятилетий назад, ставили импланты еще во времена Советского Союза — это были совсем другие импланты, и даже с ними еще ходят. Это, конечно, не часто встречается.



— Как это выглядит?



— Это выглядит по-разному. Все зависит от того, как себя ткани за этот срок повели, насколько они опустились. Но это уже больше касается возрастных пациентов. И если с имплантом все в порядке, нет повреждений, то мы не предлагаем его менять.



— Как часто нужно проходить «техническое обслуживание» имплантов?



— Что с имплантами, что без имплантов, любая девушка должна периодически проходить обследование своей груди. И этот план обследования включает УЗИ или маммографию в зависимости от возраста, то же самое касается имплантов. Хорошо, если девушка будет делать это раз в год, чтобы посмотреть и убедиться, что все в порядке.



— А есть какие-то противопоказания? Можно ли с диагнозом мастопатия ставить импланты или делать липофилинг?



— Если коротко — то можно. Любые доброкачественные образования не являются противопоказанием к любой маммопластике. Но мы всегда разбираемся. Есть кисты, которые удалять не нужно, за ними нужно только наблюдать — и решение об операции принимается с учетом мнения маммолога. Какие-то кисты лучше убрать до операции, какие-то можно убрать во время операции.

Если есть вопросы, которые требуют более тщательной диагностики, их нужно решить обязательно до момента операции. Иногда нужно какое-то время, чтобы понаблюдать, иногда нужно взять пункцию, биопсию. Многие пациенты считают, что после увеличения груди, например, имплантами, маммографию уже делать нельзя. Это неправда. Маммографию делать можно, аппараты современные, у них есть режим с имплантами.



— Как вы прокомментируете слухи о том, что грудь может «лопнуть» в самолете?



— В самолете при изменении давления имплант не лопнет, это все байки (смеется).

— Помимо липофилинга и имплантации есть еще корректирующая подтяжка груди. В каких случаях она нужна, от каких проблем она избавит, как проходит?



— Подтяжка нужна для того, чтобы вернуть груди былую форму. Это не про объем, а именно про форму, и выполняется она, когда есть провисания — то, что врачи называют птозом. Тут тоже несколько вариантов. Самый эффективный — это классическая подтяжка (якорная), при которой делается разрез вокруг ареолы, вертикально вниз и под грудью. Такая подтяжка позволяет справиться с птозом любого уровня, возвращает обратно на место даже сильно растянутую и сильно опущенную грудь.

Самый малоинвазивный и наименее радикальный вариант — ареолярная подтяжка, когда разрез делается только вокруг ареолы. Задача этой подтяжки — немного приподнять ареолу или устранить совсем небольшое провисание железы. Но если грудь тяжелая и опустилась, то ареолярная подтяжка не сработает.

— А если женщина после беременности и кормления грудью хочет подтяжку, грудь вернется в прежнюю форму?



— Это очень абстрактный вопрос. Я часто слышу от пациента: «У меня там совсем чуть-чуть, вообще не критично, почти все идеально». Смотришь и понимаешь, что там сработает только вариант классической якорной подтяжки — и больше вообще никак. Бывает, что субъективная оценка восприятия нами самих себя отличается от действительности или медицинских понятий о том, что нужно делать. В каких-то случаях достаточно ввести немножко жира или сделать только ареолярную подтяжку, но в других этим не ограничишься.

— У подтяжки есть срок годности?



— На подтяжке очень сильно будет отражаться колебание веса. Тут надо понимать, что принцип организма и всех тканей подчинен одному закону. Закону гравитации. Если набирается объем, то ткани стремятся вниз. Это касается всего — и пластики лица, и пластики живота. Стабильность результата во многом определяется стабильным весом. Большие колебания обязательно сыграют роль.



— Цена подтяжки груди отличается от стоимости имплантации или липофилинга?

— В среднем у нас это стоит 500-600 тыс. рублей, если без установки импланта. На самом деле все виды маммопластики по стоимости крутятся примерно вокруг одной суммы, если не включаются какие-то другие моменты: ушить мышцы, сделать плоский живот или более спортивные ягодицы.

— Выходишь из кабинета пластического хирурга — и ты Ким Кардашьян.



— Можно и так (смеется). Но, во-первых, не у всех получится такой результат, потому что анатомия, которая есть изначально, многое определяет. И второе — не всем это нужно. Я, например, сторонник аккуратных трансформаций, более естественных преображений. Мы не гонимся за большими объемами. Мои пациенты чаще всего приходят за таким преображением, которое даст красивые, гармоничные и при этом естественные формы, чтобы это не было кричаще.



— Вот я себя представила на месте девушки, которая стала вашей клиенткой и вышла с новой грудью за полмиллиона... Как изменится ее жизнь?

— Пациентки часто присылают мне красивые фото с пляжа. Некоторые девушки начинают тратить больше денег на белье, наряды и на себя в целом — им уже не жалко потратиться на дорогой бюстгальтер, ведь они только что заплатили полмиллиона за новую грудь (смеется). И это те внутренние изменения человека, которые меня как врача очень радуют.