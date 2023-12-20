Сколько стоит одеться в стиле героев «Слова пацана» — и как это сделать по-модному Стилист Некипелая посоветовала мужчинам носить костюмы с лампасами

Не успели трендсеттеры и модники закупиться шубами и шапками в стиле «Славянский шик», как на смену пришел совершенно противоположный тренд — по мотивам хитового «Слова пацана». Вещи, которые носят главные герои сериала, неожиданно стали востребованными не только у представителей поколения 80-х, но и у молодежи. Как одеться в стиле «Слова пацана» и сколько это будет стоить — в материале «Газеты.Ru».

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал главным кинохитом этого года — и теперь даже задает модные тренды на одежду и аксессуары. Олимпийка «как у Марата», шапка с козырьком «как у Пальто», куртка как у «Вовы-Адидаса» — все эти вещи сегодня можно приобрести на ресейл-платформах. Правда, придется раскошелиться: некоторые особо предприимчивые хранители «винтажа» не стесняются и выставляют заветные олимпийки и шапки по заоблачным ценам.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Авито. Товары», после выхода первой серии проекта на площадке был замечен всплеск продаж вещей эпохи позднего СССР.

«Сейчас на площадке размещено более 3,5 тыс. объявлений с упоминанием «Слова пацана». C даты премьеры продажи шапок в стилистике сериала выросли в 30 раз, футболок — в 11 раз, а свитеров — в 2,6 раза. Головной убор на «Авито» можно приобрести в среднем за 1,7 тыс. рублей. Средняя стоимость футболки — 1,8 тыс. рублей, а свитера 2,35 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе компании.

Аналитики площадки уточняют, что больше всего продаж с упоминанием «Слово пацана» приходится именно на головные уборы в стиле 80-х (44% от всех товаров). На втором месте футболки с 29%, на третьем — спортивные костюмы с 15,5%.

Во сколько обойдется аутентичный образ в стиле «Слова пацана»? Спортивный костюм с олимпийкой точь-в-точь как у Марата можно приобрести за 6 тыс. рублей.

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За 1,5 тыс. рублей можно купить отдельно олимпийку — другого цвета, но, если верить продавцу, в состоянии, близком к идеальному.

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Цены на винтажные шерстяные свитера сильно разнятся: можно найти варианты за 1,5 тыс. рублей, 3 тыс. и даже 53 тыс. рублей.

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Самая дешевая куртка производства СССР обойдется всего в 1 тыс. рублей.

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Новую куртку «как у Марата» можно взять за 20 тыс. рублей, а ее «винтажную» версию уже за 160 тыс.

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Как ни странно, гораздо дешевле продают кожаные куртки (аналог «авиаторов», в которых ходят герои «Слова пацана»). Подобная вещь из натуральной кожи стоит всего 1,7 тыс. рублей.

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Выбор аксессуаров действительно богатый. Например, есть кепки-сетки с надписью USA California, которые Марат и Пальто украли из комиссионного магазина в первом эпизоде (от 1 тыс. рублей до 1,5 тыс.).

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close 100% Авито

Черно-белая шапка-петушок с надписью «Спорт» производства СССР обойдется всего в 450 рублей.

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А за шерстяную шапку культовой в советские годы фирмы Montana просят уже 4,5 тыс. рублей.

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Столько же хотят за шерстяную шапку с козырьком — такую же, какую носил Пальто.

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Меховую кроличью шапку «как у Кощея» можно купить всего 1,5 тыс. рублей.

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Финальный штрих — теплый мохеровый шарф в «шотландскую клетку». Средняя цена на подобные шарфы в хорошем состоянии варьируется от 1,5 тыс. рублей до 3 тыс.

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close 100% Авито

По мнению стилиста-имиджмейкера Алины Некипелой, воссоздать стиль из «Слова пацана» можно и на современный манер. Мужчинам она советует начать с поиска подходящих спортивных брюк и сочетать их со свитером на молнии: «Спортивные брюки можно взять из обычного костюма с худи и дополнить ими свитер. Грубые ботинки и куртка-бомбер отлично завершат данный образ. Или же можно приобрести цельный костюм с лампасами, их очень много в брендах разных ценовых сегментов».

Если хочется создать более кэжуальный образ, возьмите за основу трикотаж — это могут быть водолазка или обычный свитер с круглым вырезом. Под низ можно надеть те же трикотажные брюки или классические джинсы. С верхней одеждой стоит пофантазировать: с «пацанским» стилем одинаково хорошо будут смотреться как дубленка или кожаная куртка, так и пальто прямого кроя или свободный пуховик. С обувью также никаких ограничений: это могут быть грубые кожаные ботинки, спортивные кроссовки, вновь актуальные угги или даже валенки.

close 100% 1. Свитер с горлом, ECOALF, 17 900 руб.

2. Кроссовки, SAUCONY SHADOW ORIGINAL, 14 400 руб.

3. Шапка, «Запорожец-Heritage», 1690 руб.

4. Куртка, ALPHA INDUSTRIES, 24 100 руб.

5. Брюки, Red September, 25 000 руб. Пресс-службы брендов

«Дополнить образ можно объемным мягким шарфом, однотонным или в клетку. По цветам шарф можно просочетать с теплой кепкой, шапкой-бини или шапкой с помпоном. Стилягам могу порекомендовать шапку-ушанку в тандеме с дубленкой или пальто», — посоветовала стилист.

Образ «подружки пацана» Некипелая предложила строить по аналогии. Самый простой вариант, по ее мнению, — спортивный костюм или джинсы и свитер с высоким горлом на молнии. Чуть сложнее — взять за основу блузку с ретро-принтом и сочетать ее с черными брюками, юбкой-карандашом или джинсами клеш. Вариант «на дискотеку» можно построить на «летящем» платье в ретро-стилистике — или же на трикотажном платье по фигуре.

close 100% 1. Клетчатое пальто, «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА», 6 540 руб.

2. Водолазка из шерсти альпаки, LOVE REPUBLIC, 3 999 руб.

3. Ботинки из натуральной кожи, LOVE REPUBLIC, 5 999 руб.

4. Брюки из экокожи с акцентными швами, LOVE REPUBLIC, 1 999 руб. Пресс-службы брендов

«В качестве верхней одежды могу предложить пальто с меховым воротником, а в качестве шарфа — бабушкин платок с цветочным принтом. Логичным завершением образа станет акцентный макияж с цветными тенями, алыми губами и розовыми румянами», — сказала она.