Куда россиянам поехать на новогодние каникулы — и сколько это будет стоить Тревел-эксперт Маркелов: дешевле всего провести Новый год на море можно в Египте

До Нового года осталось всего ничего, а значит, самое время решить, где встречать сам праздник и как распорядиться целой неделей рождественских каникул. Куда можно поехать на новогодние даты и сколько это будет стоить — в материале «Газеты.Ru».

Погреться на море

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Тем, кто хочет встретить Новый год под пальмой, стоит поторопиться: на момент публикации материала более или менее бюджетных вылетов в теплые страны осталось не так много. Как рассказал «Газете.Ru» представитель турагентства Fun&Sun Андрей Маркелов, самыми популярными «теплыми» направлениями в этом году у россиян являются Турция, Египет и ОАЭ.

«Самым бюджетным вариантом можно назвать Арабские Эмираты: неделя в скромном отеле на завтраках с вылетом 28 декабря обойдется в 100 тыс. рублей на человека», — уточнил он.

За те же деньги можно улететь на один из курортов Египта. Из плюсов: отель будет получше (4-5 звезд), а питание по системе «все включено». Чуть дороже обойдется Турция — пакетный тур на двоих в аналогичном отеле с питанием «все включено» будет стоить порядка 120 тыс. рублей на человека.

«Но надо учитывать, что в некоторых отелях нельзя отказаться от новогоднего ужина. И если в египетских отелях это порядка $100 на человека, то в Эмиратах стоимость праздничного ужина может доходить до $400», — предупредил эксперт.

Что касается популярного у российских туристов индийского Гоа, то в этом году он стал еще дороже из-за сложностей с авиасообщением.

«Прямые рейсы остались только у «Аэрофлота», зато лететь всего 7 часов. Неделя в очень скромном отеле обойдется в 110 тыс. на человека, гостиницы получше начинаются от 130 тыс. рублей», — сказал Маркелов.

С бюджетом в 150 тыс. рублей на человека можно рассчитывать на каникулы в Таиланде или на Шри-Ланке: в стоимость тура входит прямой перелет и 9 ночей в гостинице категории 3 звезды на завтраках. За 180 тыс. рублей можно улететь на Кубу, зато в отель «повыше» и уже на питании «все включено». Дороже всего обойдутся туры на Маврикий и Мальдивские острова.

«Прямой перелет и неделя в отеле 3-4 звезды на завтраках на Маврикии будет стоить от 250 тыс. рублей на человека. Аналогичный тур на Мальдивы — уже от 300 тыс.», — уточнил эксперт.

Есть мнение, что если покупать тур в последний момент, то есть за сутки до вылета, можно значительно сэкономить. По словам Маркелова, в этом году «горящих» новогодних туров ждать не стоит: «Сэкономить процентов десять от стоимости тура разве что можно, если вылетать в ночь на 1 января».

Покататься на лыжах и сноуборде

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Согласно статистике, предоставленной «Газете.Ru» агрегатором путешествий TravelBelka, самое популярное внутреннее направление на новогодние каникулы — это курорты Краснодарского края. По словам руководителя направления онлайн-туров TravelBelka Дили Демиденко, в этом году наибольшее количество бронирований приходится на Красную Поляну:

«Из всех российских горнолыжных курортов в Красной Поляне лучше всего развита инфраструктура. Если кататься на лыжах или сноуборде надоест, легко найти развлечение по душе — открытые подогреваемые бассейны, кинотеатр, чайные церемонии, бани с вениками, кафе, бары и рестораны на любой вкус и кошелек. И до моря рукой подать, из заснеженных гор и мороза — 40 минут на «Ласточке», и вот уже субтропики с пальмами и морской набережной».

Сколько стоит встретить Новый год в Красной Поляне? Самый бюджетный вариант с перелетом и скромным отелем обойдется в 50 тыс. рублей на человека.

Аналогичный тур с проживанием в популярных апартаментах «Горки город» будет стоить уже 70 тыс. Если хочется отдохнуть в пятизвездочном отеле уровня Rixos, Mariott или Radisson, придется заплатить от 200 до 250 тыс. рублей за одного человека.

«Самые дорогие вылеты — 29 и 30 декабря. Если хочется сэкономить, вылетать лучше 1 или 2 января, в случае с дорогим отелем выгода может получиться ощутимой», — добавила эксперт.

Альтернатива Красной Поляне — сибирский горнолыжный курорт Шерегеш. Из минусов — отсутствие прямого авиасообщения (ближайшие аэропорты в Новокузнецке или Кемерове находятся в трех часах езды от поселка), зато именно здесь находятся самые длинные горнолыжные трассы в России.

«Качество трасс хорошее, есть трассы для любого уровня катания. Инфраструктура уступает Красной Поляне, но все для отдыха есть», — рассказала Демиденко.

Самый бюджетный тур на Шерегеш с перелетом и проживанием обойдется в 55 тыс. рублей на человека, с отелем получше — уже в 75 тыс., отдых в пятизвездочном отеле будет стоить от 120 тыс. рублей.

Еще одно популярное новогоднее направление у поклонников горных лыж и сноуборда — Домбай. По мнению Демиденко, каникулы на Домбае — хороший вариант для неискушенных туристов.

«Уровень сервиса — средний, но если вам нравится простота и кавказское гостеприимство, Домбай не разочарует. Из минусов: на курорте нет четкой градации трасс по сложности, поэтому новичкам может не подойти», — предупредила она.

Цены на новогодние туры на Домбай стартуют от 55 тыс. рублей на человека, в эту стоимость входит перелет и проживание в скромном отеле. За 70 тыс. рублей можно рассчитывать на отель получше, а за 90 тыс. — отдохнуть в пятизвездочном.

Демиденко добавила, что в связи с возобновлением прямого авиасообщения и увеличением количества рейсов в этом году россияне все чаще выбирают горнолыжные курорты Грузии. Самый популярный у наших соотечественников — Гудаури: «Он самый обустроенный — жилье на любой кошелек, хорошие трассы, новые канатные дороги, много баров и ресторанов. И здесь высокий уровень сервиса».

Еще один красивый горнолыжный курорт с лесополосой и пологими склонами — Бакуриани. По словам Демиденко, это место пользуется популярностью у новичков и семей с детьми: выбор жилья здесь не очень большой, зато много кафе и ресторанов.

«При этом, пожалуй, самый аутентичный горнолыжный курорт в Грузии — Местия (Сванетия). Выбор жилья сильно меньше, чем в Гудаури или Бакуриани, но само место как будто более камерное и уютное. Много разных трасс, от пологих до очень крутых и сложных, за что Местию очень любят фрирайдеры. Плюс достаточно развитая инфраструктура», — пояснила она.

Стоимость путешествия на новогодние каникулы, например, в Гудаури на пять ночей с перелетом до Владикавказа, трансфером и проживанием в бюджетном отеле обойдется в 100 тыс. рублей на человека. Цена за тур в отель более высокой категории составит от 150 тыс. на человека.

А вот некогда популярные у россиян горнолыжные курорты Европы сегодня потеряли свою актуальность. По мнению Демиденко, причина не столько в сложностях, связанных с получением шенгенской визы, сколько в отсутствии прямого авиасообщения с Европой:

«Многие летят со своим оборудованием и экипировкой, а лететь стыковочными рейсами, сильно переплачивая за багаж, невыгодно и неудобно. Тем, кто твердо решил в этом году покататься по европейскому снегу, я рекомендую лететь через Грузию. Если повезет, конечно, и вы успеете забронировать жилье — чем ближе к новогодним датам, тем меньше вариантов остается».

Куда еще поехать в России

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Что еще можно выбрать на новогодние праздники, если не поездку к морю и в горы? Как отметила Демиденко, в этом году выросло число запросов на путевки в Калининград (там, конечно, тоже море, но другого плана).

«В Калининград едут за новогодними праздниками с европейским налетом: красивой архитектурой, ароматными булочками с корицей и мягким зимним климатом. Из плюсов — лететь совсем недолго», — сказала она.

Самый бюджетный вариант новогоднего путешествия в Калининград на 5 ночей с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле обойдется всего в 20 тыс. рублей, а самый дорогой (с пятизвездочным отелем и питанием) будет стоить около 80 тыс.

«Зимой также часто спрашивают про путешествия на Алтай. Сюда едут ради сказочных зимних пейзажей, нетронутой природы, замерзших водопадов, озер и заснеженных гор. И, кстати, здесь при желании тоже можно покататься на сноуборде, лыжах или тюбинге», — добавила Демиденко.

Стоимость новогодних туров на Алтай начинается от 35 тыс. рублей на человека — в эту сумму входит перелет и проживание в отеле категории три звезды. «Четверки» будут чуть дороже — порядка 43 тыс. рублей на человека. Отдых в пятизвездочном отеле обойдется уже в 155 тыс. рублей.

Альтернатива пакетным турам — самостоятельные путешествия на автомобиле. Золотое кольцо — всегда беспроигрышный вариант, если хочется окунуться в настоящие зимние русские традиции, посетить места духовного наследия и поймать то самое новогоднее настроение.

«За новогодним настроением можно поехать на пару дней в Переславль-Залесский, погулять по музеям, заглянуть в домик Петра и загадать желание около синего камня на Плещеевом озере. Из более крупных городов — Ярославль, Владимир, Нижний Новгород», — поделилась эксперт.

Интересно будет в Суздале: 2024 год город встречает в статусе Новогодней столицы, а также празднует свое тысячелетие. Праздничная программа стартует 24 декабря и продлится до конца каникул. При этом на момент публикации материала предложений по аренде недорогого жилья на новогодние даты в Суздале практически не осталось: самый бюджетный вариант (частный гостевой дом, рассчитанный на пятерых гостей) обойдется от 20-30 тыс. рублей в сутки. Если повезет, можно успеть забронировать номер в бутик-отеле, который обойдется в 12 тыс. рублей за ночь.

Аренда домов на новогодние каникулы

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С каждым годом растет количество людей, которые хотят встретить Новый год в частном доме за городом. По данным «Авито Недвижимости», в ноябре 2023-го в России стало на 39% больше загородных домов для краткосрочной аренды — в сравнении с тем же месяцем 2022-го. Как рассказали «Газете.Ru» представители компании, особой популярностью пользуются города и области, входящие в Золотое кольцо России. Так, в Костромской и Московской областях наблюдается наибольший рост числа подобных объектов (+49% и +48% соответственно).

«В среднем снять загородную недвижимость в России в ноябре 2023 года можно за 6 тыс. рублей в сутки. Среди областей Золотого кольца наиболее дорогая посуточная аренда в Московской области — 8 тыс. рублей. В остальных регионах Золотого кольца арендовать загородную недвижимость в среднем можно за 6 тыс. рублей за день», — говорится в исследовании компании.

Традиционно перед новогодними праздниками стоимость посуточной аренды загородных домов увеличивается на 30% и более. При этом ценовая динамика во многом зависит от объема предложения.