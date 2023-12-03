Прогнать бесов и раскатать губу: чем заняться в Муроме

Как добираться москвичам
Кажется, что Муром далеко, но на самом деле попасть туда не сложнее, чем в какой-нибудь город Подмосковья (особенно с учетом столичных пробок). Самый простой вариант — на автомобиле, по платной трассе М-12. Путь в 330 км займет примерно три с половиной часа, если ехать без остановок. Туристы без авто могут сесть на один из поездов, отходящих от Казанского вокзала, но тогда придется потерпеть от четырех часов пути.
Вид на Муромский мост через реку ОкуBearFotos/Shutterstock
Где остановиться
В четырехзвездочном отеле «Муром» — до любых достопримечательностей дойдете пешком, да и просто отдохнете с комфортом в интерьерах стиля mid-century. Старое здание советской гостиницы полностью отремонтировали и оживили на московский манер: в приотельном кафе «УтроВечер» угощают всевозможными брускеттами, пастами и винами Simple Wine, а в уборной рядом с ресепшном стоит мыло Zielinski & Rozen. «Проветриться» после пары бокалов крымского оранжа можно в уютном сквере с елями и качелями, который разбили тут же, на входе.
Что посмотреть
Муром — один из древнейших российских городов. Он отсчитывает свою историю с первого упоминания в «Повести временных лет», а именно с 862 года. В XIII веке город сожгли дотла ордынцы Батыя, но с тех пор он много раз возрождался: как военный форпост, как духовный центр, как город купеческих традиций. Все эти кусочки истории можно почувствовать и в современном Муроме.
Начните с неспешного променада по Московской улице с прекрасно сохранившимися памятниками городской застройки XIX в. По пути можно заглянуть в Историко-художественный музей — «муромский Эрмитаж», где содержится богатое культурное наследие того времени, в том числе работы известного художника Ивана Куликова. В конце улицы вас ждет красивая водонапорная башня инженера Егора Ержемского — свидетельство того, что уже во второй половине XIX века в городе был водопровод.
Водонапорная башня и памятник мэру А.В. ЕрмаковуBaturina Yuliya/Shutterstock
О прогрессивности Мурома в своих мемуарах писал и один из его самых известных уроженцев — Владимир Зворыкин, отец-основатель телевидения и выходец из известного купеческого рода. Дом Зворыкиных — усадебный комплекс, расположенный на берегу реки Оки — закрыт с 2010 года на реставрацию. Зато можно изучить воздвигнутый десятилетие назад памятник российскому изобретателю.
Рядом же расположен Троицкий монастырь, где хранятся мощи святых Петра и Февронии и стоит 300-летний деревянный храм, который перевезли сюда из опустевшей деревни недалеко от Мурома. Не забудьте потереть кролика, сидящего на памятнике Петру и Февронии — и ваши желания относительно любви, семьи и верности обязательно сбудутся.
Фигура зайца на памятнике Петру и Февронии возле Троицкого монастыряBaturina Yuliya/Shutterstock
Соседний Благовещенский монастырь был основан Иваном Грозным и первоначально возник на месте деревянной церкви, связанной с крестителем Мурома, князем Ярославом (Константином) Святославичем. Первых муромских христиан крестили недалеко отсюда, прямо в Оке — это случилось на 100 лет позже официального принятия православной веры в 988 году.
Набережная Оки закрыта на реновацию, так что спуститься к воде не получится. Впрочем, это и не нужно — вид сверху открывается замечательный, к тому же здесь возвышается памятник Илье Муромцу, символу города. Когда-то на берегу Оки стоял деревянный кремль, но его разобрали. Зато остался храм Космы и Дамиана — старейшее сохранившееся в городе здание (считается, что его спроектировали Барма и Постник, архитекторы храма Василия Блаженного).
В 5-10 минутах ходьбы расположен еще один, Спасо-Преображенский мужской монастырь — согласно летописям, самый древний на территории России. Здесь лежат мощи Ильи Муромца, а вернее средний палец левой руки святого Илии Печерского. Если не страшно, загляните также в часовню-костницу, где в стеклянных шкафах покоятся человеческие черепа. А в монастырской звоннице можно поиграть в би́ло — металлические пластины, которые раньше использовали вместо колоколов. По словам местного батюшки, это очень терапевтическое занятие: «Бесов прогоняет, настроение поднимает!»
Вид на Спасо-Преображенский монастырьBearFotos/Shutterstock
Что попробовать
В первую очередь калач — не только гастрономический, но и буквальный символ Мурома (он трижды изображен на гербе города). Классический калач напоминает гирю и состоит из толстого «животика» и «ручки», за которую его удобно держать. Часть «животика» надрезают дугой и получается «губа»: перед печкой ее «закатывают» (то есть сворачивают), а после «раскатывают» — снова открывают, чтобы положить внутрь мед, масло или другую начинку. Отсюда выражение «раскатать губу» в значении «хотеть слишком многого».
Еще один фразеологизм — «дойти до ручки», попасть в безвыходное положение — тоже обязан своим появлением калачу. В прошлом калачи ели, держа за ручку, а потом просто ее выбрасывали, отдавали нищим или собакам. Но если у вас чистые руки, советуем этого не делать — калачи вкусные и хранятся довольно долго, так что ручку вы тоже с удовольствием съедите.
Калач можно купить в одном из монастырей или пекарен, а также приготовить самому на мастер-классе прямо в отеле «Муром». Там же вас познакомят с еще одной гастрономической фишкой города — муромской вишней. Правда, в виде коктейля: на ягоде настаивают джин, который затем миксуют с красным вермутом так, чтобы получалось что-то типа негрони.
Также советуем попробовать муромские соленые огурцы и грибы — последние в кафе «УтроВечер» подают в виде икры на вкуснейших русских блинчиках. Ну а согреться после долгой экскурсии лучше всего борщом — максимально наваристым, с салом.
Куда отправиться дальше
Вокруг Мурома вы найдете массу других интересных локаций — типа древнего села Борисоглеб, артовой Выксы или поселка Муромцево, где сохранился самый настоящий замок в немецком стиле конца XIX века. Можно продолжить открывать для себя российскую культуру и махнуть в один из крупных исторических городов — Владимир или Нижний Новгород. Так что вариантов для дальнейших путешествий много. В любом случае Муром станет для вас отличной отправной точкой.