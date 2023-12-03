Прогнать бесов и раскатать губу: чем заняться в Муроме Не знаете, где встретить зиму? Как насчет древнейшего русского города на Оке

«Кто не видел Мурома с Оки, тот не видел русской красоты», — говорил Максим Горький. В этом ежегодно убеждаются тысячи туристов, которые приезжают сюда в июле праздновать День Петра и Февронии и насладиться смешением исторических эпох, культурных стилей, храмов, улочек и музеев. Мы же советуем вам не дожидаться лета и отправиться туда прямо сейчас, когда снег украшает белокаменные муромские монастыри, а легкий мороз приносит ощущение настоящей русской зимы. Подробнее о том, почему стоит посвятить ближайшие выходные Мурому, — в нашем гайде.

Как добираться москвичам

Кажется, что Муром далеко, но на самом деле попасть туда не сложнее, чем в какой-нибудь город Подмосковья (особенно с учетом столичных пробок). Самый простой вариант — на автомобиле, по платной трассе М-12. Путь в 330 км займет примерно три с половиной часа, если ехать без остановок. Туристы без авто могут сесть на один из поездов, отходящих от Казанского вокзала, но тогда придется потерпеть от четырех часов пути.

close 100% Вид на Муромский мост через реку Оку BearFotos/Shutterstock

Где остановиться

В четырехзвездочном отеле «Муром» — до любых достопримечательностей дойдете пешком, да и просто отдохнете с комфортом в интерьерах стиля mid-century. Старое здание советской гостиницы полностью отремонтировали и оживили на московский манер: в приотельном кафе «УтроВечер» угощают всевозможными брускеттами, пастами и винами Simple Wine, а в уборной рядом с ресепшном стоит мыло Zielinski & Rozen. «Проветриться» после пары бокалов крымского оранжа можно в уютном сквере с елями и качелями, который разбили тут же, на входе.

Что посмотреть

Муром — один из древнейших российских городов. Он отсчитывает свою историю с первого упоминания в «Повести временных лет», а именно с 862 года. В XIII веке город сожгли дотла ордынцы Батыя, но с тех пор он много раз возрождался: как военный форпост, как духовный центр, как город купеческих традиций. Все эти кусочки истории можно почувствовать и в современном Муроме.

Начните с неспешного променада по Московской улице с прекрасно сохранившимися памятниками городской застройки XIX в. По пути можно заглянуть в Историко-художественный музей — «муромский Эрмитаж», где содержится богатое культурное наследие того времени, в том числе работы известного художника Ивана Куликова. В конце улицы вас ждет красивая водонапорная башня инженера Егора Ержемского — свидетельство того, что уже во второй половине XIX века в городе был водопровод.

close 100% Водонапорная башня и памятник мэру А.В. Ермакову Baturina Yuliya/Shutterstock

О прогрессивности Мурома в своих мемуарах писал и один из его самых известных уроженцев — Владимир Зворыкин, отец-основатель телевидения и выходец из известного купеческого рода. Дом Зворыкиных — усадебный комплекс, расположенный на берегу реки Оки — закрыт с 2010 года на реставрацию. Зато можно изучить воздвигнутый десятилетие назад памятник российскому изобретателю.

Рядом же расположен Троицкий монастырь, где хранятся мощи святых Петра и Февронии и стоит 300-летний деревянный храм, который перевезли сюда из опустевшей деревни недалеко от Мурома. Не забудьте потереть кролика, сидящего на памятнике Петру и Февронии — и ваши желания относительно любви, семьи и верности обязательно сбудутся.

close 100% Фигура зайца на памятнике Петру и Февронии возле Троицкого монастыря Baturina Yuliya/Shutterstock

Соседний Благовещенский монастырь был основан Иваном Грозным и первоначально возник на месте деревянной церкви, связанной с крестителем Мурома, князем Ярославом (Константином) Святославичем. Первых муромских христиан крестили недалеко отсюда, прямо в Оке — это случилось на 100 лет позже официального принятия православной веры в 988 году.

Набережная Оки закрыта на реновацию, так что спуститься к воде не получится. Впрочем, это и не нужно — вид сверху открывается замечательный, к тому же здесь возвышается памятник Илье Муромцу, символу города. Когда-то на берегу Оки стоял деревянный кремль, но его разобрали. Зато остался храм Космы и Дамиана — старейшее сохранившееся в городе здание (считается, что его спроектировали Барма и Постник, архитекторы храма Василия Блаженного).

В 5-10 минутах ходьбы расположен еще один, Спасо-Преображенский мужской монастырь — согласно летописям, самый древний на территории России. Здесь лежат мощи Ильи Муромца, а вернее средний палец левой руки святого Илии Печерского. Если не страшно, загляните также в часовню-костницу, где в стеклянных шкафах покоятся человеческие черепа. А в монастырской звоннице можно поиграть в би́ло — металлические пластины, которые раньше использовали вместо колоколов. По словам местного батюшки, это очень терапевтическое занятие: «Бесов прогоняет, настроение поднимает!»

close 100% Вид на Спасо-Преображенский монастырь BearFotos/Shutterstock

Что попробовать

В первую очередь калач — не только гастрономический, но и буквальный символ Мурома (он трижды изображен на гербе города). Классический калач напоминает гирю и состоит из толстого «животика» и «ручки», за которую его удобно держать. Часть «животика» надрезают дугой и получается «губа»: перед печкой ее «закатывают» (то есть сворачивают), а после «раскатывают» — снова открывают, чтобы положить внутрь мед, масло или другую начинку. Отсюда выражение «раскатать губу» в значении «хотеть слишком многого».

Еще один фразеологизм — «дойти до ручки», попасть в безвыходное положение — тоже обязан своим появлением калачу. В прошлом калачи ели, держа за ручку, а потом просто ее выбрасывали, отдавали нищим или собакам. Но если у вас чистые руки, советуем этого не делать — калачи вкусные и хранятся довольно долго, так что ручку вы тоже с удовольствием съедите.

Калач можно купить в одном из монастырей или пекарен, а также приготовить самому на мастер-классе прямо в отеле «Муром». Там же вас познакомят с еще одной гастрономической фишкой города — муромской вишней. Правда, в виде коктейля: на ягоде настаивают джин, который затем миксуют с красным вермутом так, чтобы получалось что-то типа негрони.

Также советуем попробовать муромские соленые огурцы и грибы — последние в кафе «УтроВечер» подают в виде икры на вкуснейших русских блинчиках. Ну а согреться после долгой экскурсии лучше всего борщом — максимально наваристым, с салом.

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Куда отправиться дальше

Вокруг Мурома вы найдете массу других интересных локаций — типа древнего села Борисоглеб, артовой Выксы или поселка Муромцево, где сохранился самый настоящий замок в немецком стиле конца XIX века. Можно продолжить открывать для себя российскую культуру и махнуть в один из крупных исторических городов — Владимир или Нижний Новгород. Так что вариантов для дальнейших путешествий много. В любом случае Муром станет для вас отличной отправной точкой.