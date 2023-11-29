Приближается зима. Как ухаживать за кожей в холодное время года?

Бережное очищение
Трехступенчатая система ухода — очищение, тонизирование и увлажнение — актуальна вне зависимости от времени года, но с некоторыми оговорками. Осенью и зимой специалисты прежде всего советуют выбирать более деликатные форматы средств и внимательнее подходить к процессам демакияжа и умывания. Вместо мицеллярной воды — гидрофильное масло или бальзам, вместо растирания и без того раздраженной кожи лица ватным диском — легкие массажные движения.
Спиртосодержащие тоники необходимо заменить на средства с растительными экстрактами, от календулы до центеллы азиатской, — или на термальную воду. Они восстанавливают pH-баланс кожи и подготавливают ее к нанесению крема.
Вместо увлажнения — питание
От увлажняющих продуктов рекомендуется отказаться в пользу питательных, поскольку те не только насыщают кожу всем необходимым, но и усиливают защитные и барьерные функции эпидермиса. По словам врача-косметолога и дерматовенеролога клиники «Атлас» Ирины Бацюсь, если этим пренебречь, можно здорово навредить коже:
«Не стоит наносить на кожу лица крем, предназначенный для летнего периода, то есть увлажняющий. Это приведет к травматизации: шелушению, гиперчувствительности, изменению рельефа, углублению морщин или даже обострению заболеваний кожи».
В холодное время года, утверждает Бацюсь, следует переходить на кремы с насыщенной и плотной текстурой. Это касается как средств по уходу за кожей лица, так и продуктов для тела.
В их составах нужно искать хумектанты — увлажнители (глицерин и гиалуроновая кислота); окклютанты — вещества, создающие на поверхности кожи водоотталкивающий барьер (ланолин); а также эмоленты — удерживающие влагу и восстанавливающие гидролипидный баланс компоненты (пантенол, растительные масла, церамиды, триглицериды и сквалан).
Индивидуальный подход
Важно, как отмечает доктор, не забывать и об индивидуальных особенностях кожи.
«Подбирайте средства в соответствии с типом кожи и возрастом, чтобы не только защищать ее от внешних факторов в виде перепадов температур и влажности, но и решать те или иные проблемы и профилактировать возрастные изменения», — подчеркнула Бацюсь.
Сезон салонных процедур
Период неактивного солнца — осень и зима — идеальны для походов к косметологу. Можно позволить себе более агрессивные процедуры, которые направлены на борьбу с акне и постакне: все виды чисток и пилингов, дарсонваль, лазерная шлифовка и дермабразия. То же касается других аппаратных (фото- и элос-омоложение, SMAS- и RF-лифтинг, лазерная и фотоэпиляция) и инъекционных (биоревитализация, мезотерапия, плазмотерапия и ботулинотерапия) методик.
Пренебрегать средствами с SPF-фильтром, тем не менее, нельзя. Хотя весной и летом ультрафиолетовое излучение действительно сильнее, пользоваться солнцезащитой необходимо и в холодное время года, особенно тем, кто прибегает к вышеперечисленным процедурам. Запастись соответствующими продуктами требуется и адептам горнолыжного отдыха — лед и снег на склонах отражают УФ-лучи, усиливая их вредное воздействие.
Перед тем, как пользоваться любыми из указанных процедур или средств, лично проконсультируйтесь со специалистом.