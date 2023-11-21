Телевидение, за которое стыдно: 10 самых странных ТВ-шоу в мире

Участники этих передач карабкаются по скользким лестницам, отращивают экзотические бороды, делают пластические операции, чтобы стать привлекательнее, или кусают несъедобные предметы в надежде, что это будет торт. Да, телевизионные реалити-шоу, игры и конкурсы могут быть жестокими, шокирующими или вызывающими стыд. «Газета.Ru» — о том, насколько странные телешоу бывают в мире.

21 ноября отмечается Всемирный день телевидения, установленный в 1997 году по инициативе ООН. Праздновать его было предложено ради привлечения внимания к «роли телевидения в продвижении мира и развития». Впрочем, оно, то есть телевидение, чаще служит не столько этой благородной цели, сколько задаче развлекать и удивлять зрителя. И подчас — самыми необычными способами. Нередко телешоу буквально шокируют или заставляют испытывать испанский стыд. О них и пойдет речь.

«Susunu! Denpa Shōnen» («Не входить! Безумная молодежь»)

close 100% Nippon TV

Это одно из самых известных — и образцовых в своем безумии и жестокости — японских реалити-шоу, которое шло по каналу Nippon TV с 1998 по 2002 год. Героями передачи становились начинающие комедийные артисты, готовые на что угодно — лишь бы попасть в телевизор. Самую большую известность приобрел молодой комедиант Насуби, которого обязали жить в течение 15 месяцев в запертой квартире без самых необходимых вещей: таких, как еда, вода или одежда. Для того, чтобы удовлетворять свои базовые потребности, он был вынужден играть на тотализаторе — и получать призы в виде еды. Камера передавала его жизнь в реальном времени, фиксируя, как он постепенно теряет связь с реальностью и начинает разговаривать с плюшевыми игрушками. Сам Насуби этого не знал — он полагал, что отснятый материал редактируют, прежде чем выпустить в эфир.

«My Little Old Boy» («Мой маленький большой мальчик»)

close 100% SBS

Телешоу, которое выходит в Южной Корее, тоже дает возможность подглядывать за людьми — но в обычной жизни, а не экстремальных обстоятельствах. Герои передачи — звезды корейского шоу-бизнеса, которые живут в одиночестве, хотя и достигли, по меркам общества, возраста, когда давно пора было бы обзавестись семьей. Зрители наблюдают, как знаменитость ищет чистую рубашку в горе грязного белья или извлекает из глубин холодильника сгнившие продукты. А в эфире показывают реакцию матери героя, которая наблюдает за этим безобразием.

«Close to the Bone: Surgeons & Chefs» («Близко к кости: хирурги и шефы»)

close 100% YuhuVideo/YouTube

Это кулинарное шоу впервые вышло в Канаде на одном из образовательных каналов в 2004 году — автором идеи стал хирург-ортопед Ричард Ху. В эфире встречались хирурги и шеф-повара, которые вместе готовили какую-то часть тела животного, в соответствии со специализацией врача. Гепатологу доставалось приготовить печенку, травматологу — ногу ягненка. Консультантом выступал мясник, который объяснял анатомию животного, предназначенного для подачи к столу.

«I Wanna Marry Harry» («Замуж за Гарри»)

close 100% Fox

Телешоу, в которых участники или участницы борются за сердце героя или героини — не редкость, и смотреть на это всегда чуть-чуть неловко. Однако в США в 2014 году вышла в эфир передача с самой странной идеей — участницам предлагалось сразиться за возможность выйти за британского принца Гарри и на полных правах войти в королевскую семью Великобритании. Принц, разумеется, был не настоящий — на его роль пригласили обычного англичанина по имени Мэтью, который внешне напоминал внука Елизаветы II. Конкурсанток пытались убедить, что перед ними и есть настоящий наследник трона, но они не слишком в это поверили. В итоге вышло обычное шоу знакомств, да еще и довольно скучное (но кринжовое).

«The Swan» («Лебедь»)

close 100% Fox

Шоу, выходившее в США на канале Fox с 2004 по 2005 год, относилось к жанру трансформационных, а именно, показывало, как гадкий утенок превращается в лебедя, то есть девушка некрасивая — в красивую. На преображение участнице отводилось три месяца, за которые она должна была поработать с фитнес-тренером, дантистом, психотерапевтом, а еще — побывать на столе у пластического хирурга. В финале проводился конкурс красоты, в котором оценивался результат труда специалистов. Шоу продержалось один сезон и было жестко раскритиковано за сексизм и навязывание стандартов красоты.

«Be Cute or Get Pie» («Будь миленькой или получи пирогом»)

close 100% Кадр из шоу «Be Cute or Get Pie»

Это японское шоу тоже критикуют за сексизм — и не зря: задача его участниц — выглядеть симпатичными, едва проснувшись. Для этого девушки укладываются рядами на полу и погружаются в сон, после чего их начинают будить одну за другой. Если конкурсантке удалось проснуться и все равно выглядеть милой — она победила. Если же она не справилась с выражением лица, девушка получает пирогом в лицо. Надо ли говорить, что будят их довольно неласково, что еще больше усложняет задачу.

«Candy or not candy» — или «Sokkuri suītsu» («Конфета или не конфета»)

close 100% Кадр из шоу «Sokkuri suītsu»

Японскую кулинарную тему продолжает конкурс, в котором участники должны впиваться зубами в предметы, которые выглядят несъедобными, но на деле могут оказаться реалистичным тортом. Вопрос в том, повезет ли конкурсанту: если да — он получил кусок шоколадного торта в виде ботинка, если нет — то укусил самый настоящий ботинок (или любой другой бытовой предмет).

«Slippery Stairs» («Скользкие лестницы»)

close 100% ESPN 8

Тему японских челленджей — а в Японии весьма популярны странные и подчас жестокие испытания на прочность — продолжают знаменитые «Скользкие лестницы». Задача участников передачи ясна из названия — им предстоит взобраться по крутой скользкой лестнице, нарядившись в яркий резиновый костюм. Сделать это практически невозможно — и зрители веселятся, наблюдая, как конкурсанты ползут наверх, падают, снова ползут и вновь катятся вниз.

Кстати, это шоу выросло со временем в отдельный — неолимпийский — вид спорта. Четыре года назад соревнования спортсменов, карабкающихся по скользкой лестнице, впервые показали по американскому спортивному каналу ESPN 8.

«Whisker wars» («Усы войны»)

close 100% IFC

Чтобы немного отвлечься от поражающих воображение японских шоу, можно переместиться вновь в США и вспомнить о реалити, погружающем зрителя в причудливый мир любителей отращивать волосы на лице и укладывать их замысловатым образом. Шоу шло на канале IFC в течение двух сезонов — 2011 и 2012 года — и фиксировало подготовку группы бородачей к международному конкурсу красоты, на котором оценивалась их растительность. Группа так и называлась — «Команда бород США». Интриги, выгорание, недостаток мотивации, борьба за лидерство: путь к успеху на олимпе бородачей оказывается тернист.

«Born in the Wild» («Рожденный в лесу»)

close 100% Lifetime

Одно из самых неоднозначных шоу в истории США выходило на экраны в течение одного сезона в 2015 году. Участниками его были пары, принявшие сомнительное решение произвести на свет дитя на природе — и без помощи специалистов традиционной медицины. То есть самым что ни на есть естественным путем. Главной интригой передачи стал логичный вопрос: выживет ли новорожденный. Шоу раскритиковали медики, поскольку настолько натуральный способ рождения ребенка действительно связан с повышенным риском смерти младенца. После волны осуждения оно было закрыто.