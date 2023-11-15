«Меня можно назвать министром моды»: интервью со звездным стилистом Алеко Надиряном

Алеко Надирян — автор модного Telegram-канала и стилист, одевающий российских знаменитостей. В начале ноября Алеко запустил авторское шоу о моде: вместе с экспертами индустрии он не только учит зрителей разбираться в трендах и потреблять с умом, но и дает рекомендации производителям. В интервью «Газете.Ru» Надирян объяснил, почему российским брендам пока не удалось завоевать доверие потребителей, рассказал о перспективах отечественной модной индустрии, сотрудничестве со звездными клиентами и возможности проведения в России собственного бала Met Gala.

— Как родилась идея собственного авторского шоу?

— Я давно к этому шел. У меня есть образование журналиста, мне всегда хочется расширять свои границы. Быть не только человеком, который является посредником между модной индустрией и читателями, но еще и российский рынок каким-то образом расшатать в необходимое русло. Потому что мы привыкли во многом зависеть от западных брендов.

— Кто был фаворитом среди ушедших с российского рынка брендов?

— Если говорить про лакшери-сегмент, то один из моих любимых брендов — это Alaia. Мне тяжело найти тот бренд, который бы полностью отвечал всем важным для меня критериям. История с созданием шоу началась как раз с того, что я столкнулся с проблемами производства одежды и понял: у нас не могут делать то, что нам необходимо. У нас нет того бэкграунда, который есть у наших западных коллег. И это касается всего цикла производства — от дизайна до упаковки. Мне хочется встряхнуть этот рынок, разобраться, что на нем происходит. Ну не может вещь при себестоимости в 2 тыс. рублей стоить 20 тыс.

— А при каких условиях может?

— Кофта может стоить 20 тыс. рублей, если бренд вкладывается в маркетинг, в улучшение качества, сервиса. Но у нас этого нет. Более того, те деньги, которые бренд зарабатывает, не идут на обучение персонала, на сервис и так далее. Для них это просто заработок. И в этом проблема.

— Но ведь не только в этом.

— Конечно! У нас очень тяжело с кадрами в сфере пошива, с хорошими тканями. Чтобы везти материалы из Италии и Франции, нужно платить бешеные деньги за доставку, — это просто невыгодно. А материалов, представленных сегодня на нашем рынке, недостаточно для того, чтобы все было разнообразно. И особенно это видно на нижнем белье: все бюстгальтеры похожи между собой, с одинаковым кружевом. Почему? Потому что другого у нас просто нет. Если брать во внимание, к примеру, Китай, то качественное кружево придется ждать 3-4 месяца. Вдобавок к этому, чаще всего заказ возможен от 2,5 тыс. метров ткани, а где-то и от 10 тыс. метров. На старте многие бренды просто такое не потянут.

— Что же делать?

— Делать что-то качественное — это тяжело и дорого. И мы полностью зависим от дружественных стран. Например, от Турции в плане денима, потому что у нас просто нет фабрик, которые хорошо делают деним. Все эти годы западные коллеги развивали этот сегмент, а мы хотим за год сделать что-то нереальное. При этом некоторые бренды совершенно не думают о подходе к покупателю. Я недавно зашел в бутик одного российского бренда, чтобы купить подарок. Потратил больше 35 тыс. рублей, попросил подарочную упаковку. Но у них ее не нашлось — мне просто напихали все в пакет. Поэтому если мы хотим строить нашу индустрию, необходимо быть честнее и лояльнее.

— Вы планируете все это донести через свое шоу?

— Сразу скажу, я не буду так уж сильно ругать бренды. Хорошо, что у наших брендов есть амбиции. Но хочется, чтобы они были оправданны. Своим шоу я хочу помочь двум сторонам. Потребителю — показать вещи, которые соответствуют принципу «функциональность — цена — качество». А брендам — указать на качество продаваемых вещей.

— В шоу вы большую часть времени беседуете с экспертами, которые не знакомы широкой аудитории. По какому принципу вы отбирали экспертов?

— Мы посмотрели большое количество людей и выбрали тех, которые действительно разбираются в своем деле. Это люди, которые не просто любят моду, но и разбираются в этом на профессиональном уровне. Имеют опыт и профильное образование в сфере.

— Темой первого выпуска стало худи. Почему именно этот предмет одежды? При этом сами вы были одеты в классический пиджак и брюки.

— Потому что я не занимаюсь здесь рекламой. Было бы странно, если бы я надел худи какого-то определенного бренда. Худи как тему выбрал неслучайно, так как это самая популярная вещь в мире. Она есть у всех.

— Вы говорите, что не планируете ругать бренды в своем шоу. Однако в первом же выпуске довольно жестко прошлись по российским брендам достаточно высокой ценовой категории. Не боитесь негативной реакции с их стороны?

— Я не критиковал бренды. Я говорил только о собственных ощущениях. Относительно негатива на бренды — это вопрос к ним и к их восприятию. У меня есть цель помочь брендам. Я очень мягко и с пиететом ко всем относился и пытался вместе с экспертами заходить через позицию «а что можно было бы улучшить?» — этот вопрос часто звучал в выпуске. И эксперт бесплатно, что мне кажется прекрасным, давал этим брендам определенные советы. Что в этом плохого? Что я являюсь посредником между экспертами, зрителями и брендом? Можно меня назвать просто министром моды. Друзья меня, кстати, так и называют в шутку (смеется).

close 100% Алеко Надирян Пресс-служба Алеко Надиряна

— В первом выпуске вы задали вопрос одному из своих экспертов: «Смогут ли российские бренды заменить ушедшие с рынка иностранные?» Вы сами что думаете по этому поводу?

— Уверен, что да. Вопрос в том, насколько это будет доступно потребителю. Если российские марки станут более лояльными к аудитории, выровняют ценовую политику, будут готовы в начале пути быть в минусе, потом 100% окажутся в плюсе.

— Сейчас я еду в ТЦ и не знаю, куда заходить, российские бренды меня не завоевали.

— Они не успели. Полтора года — это мало. Просто дайте людям время. Слишком мало времени прошло, не успели наладить маркетинг, производство. Люди не могут за полтора года научиться делать то, что они не могли делать много лет.

— Вы говорите, что нужно дать им время. А что нам делать сейчас, если базовая футболка стоит 7 тыс. рублей, а, допустим, пальто — 300 тыс., и это не Max Mara даже близко? Куда идти?

— Как-то же в Советском Союзе выживали без джинсов и жвачки? Как раньше делали? Брали Burda Moden и шили под себя. И сегодня в этом нет ничего такого, это даже круче. В ателье, кстати, сейчас очередь, не протолкнешься. Поэтому ателье и мастера швейного дела сейчас максимально будут набирать обороты. Будет больше индивидуальности (смеется).

— Какая одежда превалирует в вашем гардеробе? Это люкс или масс-маркет? Много ли вещей от высоких домов моды?

— У меня гардероб очень разнообразный. Я не покупаю вещи от кутюр. Есть жакет Cavalli, но он архивный. Из лакшери-сегмента у меня есть пара жакетов Brioni — и это все. Я вообще не люблю дорогую одежду. У меня есть что-то от Balenciaga, есть вещи от Uniqlo. Я очень люблю Diesel, они делают невероятно качественные вещи, и для меня это цена-качество.

— Расскажите о начале своей карьеры: как из менеджера по продажам стать личным консультантом VIP-клиентов?

— Никак. Меня не взяли личным консультантом VIP-клиентов. Я работал продавцом на первом этаже ЦУМа в Moncler. Был лучшим в этом деле. И потом я сказал: «Ребят, я хочу на все четыре этажа ходить и VIP-клиентам образы подбирать». Мне сказали: «Извини, ты не дорос». Мне так сказали в первый раз, второй, третий, а на четвертый я уже ушел. Они не разглядели во мне вот этот бриллиант (смеется). А сейчас, приоткрою занавес, — у меня готовится два проекта с крупными брендами, где я буду в качестве креативного директора.

— Расскажите о своих звездных клиентах. Кто был первым?

— Это была певица из «Голоса» Элина Чага. Она была первой, кто сказал: «Алеко, почему бы тебе не попробовать поработать со мной стилистом?» Но узнавать в индустрии меня стали после работы с Анастасией Решетовой.

— Сарафанное радио в вашей профессии работает?

— Наверное, больше да, чем нет. Но мне это никак не помогало. Мне легче самому поставить себе цель и идти к этому человеку.

— В сети много пишут о том, что вы хотели одевать Ксению Собчак. Это правда?

— Я никогда в жизни ее не одевал. Я хотел быть ее ассистентом. Меня долго-долго собеседовали, смотрели на меня со всех сторон. Кстати, тогда ее менеджер сказал, что «вот если бы ты был стилистом, мы бы тебя взяли, а ассистентом не возьмем». Это было отправной точкой.

— Относительно недавно вы стали работать с Ксенией Бородиной. Однако не всем поклонникам Ксении нравится, как вы ее одеваете. Как вы относитесь к критике?

— У Ксении очень большая аудитория, на нее смотрит вся Россия. Я ни в коем случае не стремлюсь к тому, чтобы все восхищались моими образами. Сделал то, что нравится мне, нравится ей. И если кто-то присоединяется, пожалуйста, пойдемте с нами. Если нет — пожалуйста, занимайтесь своим делом дальше. Меня либо очень любят, либо очень не любят. И я к этому абсолютно спокойно отношусь. Первое время, конечно, было нелегко. Не с Ксенией, а вообще. С Ксенией я сразу понял, что это огромная аудитория. Когда ты работаешь на Россию, то в принципе ожидаешь, что кому-то это не понравится.

— С кем из российских или зарубежных знаменитостей вам хотелось бы поработать?

— Из российских — с теми, с кем хотелось бы поработать, я и так работаю и мне очень нравится. А из зарубежных, наверное, я бы хотел очень сильно поработать с Ириной Шейк, с Ким Кардашьян. Я считаю, что Ким — номер один по маркетингу среди всех звезд в мире, которые умеют продавать свое имя.

— Там Кайли Дженнер на пятки Ким наступает.

— Кайли тоже прикольная, но Ким — родоначальница всего этого, она хедлайнер. Все, что она делает, настолько круто упаковано, что люди на это идут. Это разве не талант? Понятное дело, что она это не одна делает. Но найти таких людей и как-то их мотивировать — это тоже талант.

— Вы всегда пишете в своем канале о бале Института костюма Met Gala. Как думаете, если бы в России был свой Met Gala, кто бы его устраивал — и какой могла бы быть тема бала?

— Филипп Киркоров! Он умеет делать шоу! Кто, как не он, который перебил рекорд Шер по переодеваниям на концертах?! Кто, как не он, может задавать в этом смысле? Бал Филиппа Киркорова в Большом театре. А я с удовольствием принял бы участие в организации бала в качестве креативного директора.

— Как думаете, у кого из наших звезд были бы самые крутые костюмы — помимо Филиппа Киркорова?

— У нас есть такие звезды. Я могу назвать одну звезду, которая мне очень нравится по стилю, — это Валя Карнавал. Она стала очень круто выглядеть, думаю, она могла бы показать класс.

— Какая была бы тема у первого Russian Met Gala?

— Я не буду оригинальным — конечно, русский шик.