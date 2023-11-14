Макияж, отношения с Барброй Стрейзанд и любовь к плюшевой игрушке: тайны Карла III

Король Великобритании Карл III впервые после восшествия на трон отмечает круглую дату — 14 ноября ему исполнилось 75 лет. Общественная жизнь монарха — это открытие сессии парламента, официальные визиты, туры по британским городам и встречи с главами государств. Однако как и любой другой публичный человек, он имеет в своем шкафу несколько «скелетов». «Газета.Ru» насчитала их десять — в списке есть как общеизвестные, так и те, о которых вы вряд ли могли даже догадываться.

Состояние размером в £1,8 млрд

close 100% Принц Чарльз за рулем своего автомобиля Aston Martin V8 Tim Graham/Getty Images

Личное состояние монарха достигает £1,8 млрд — но не согласно налоговым декларациям, а по подсчетам журналистов The Guardian, которые в начале 2023 года опубликовали масштабное расследование, посвященное имуществу Карла III. Газета выяснила, что именно такая сумма оказалась в распоряжении короля после смерти Елизаветы II — в виде денежных средств, автомобилей, недвижимости, лошадей, драгоценностей и прочих ценных вещей, среди которых, например, уникальная коллекция марок.

В гараже Виндзоров — 23 автомобиля, общая стоимость которых может доходить до £6,3 млн. Принадлежащая монарху недвижимость оценивается в £330 млн. Ювелирные украшения, которых в частной собственности у королевской семьи 54 штуки, стоят в общей сложности £533 млн. Плюс инвестиции и доходы от сдачи земли в наем. При этом королевская семья Великобритании освобождена от налогов, так что наследство матери Карл III получил, не уплатив в государственную казну ни пенса.

Плюшевый мишка в кармане

close 100% Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и британский принц Чарльз (слева) держат плюшевого мишку во дворце Бельвю, 2019 год Fabrizio Bensch/dpa/Global Look Press

Самый верный и старинный друг короля Карла III — это плюшевый мишка, с которым он не расстается с детства. Монарх непременно берет игрушку с собой в поездки. По утверждению автора книги «Король: Жизнь Карла III» Кристофера Андерсена, ответственность за медвежонка долгое время лежала на ближайшем советнике Карла Майкле Фоссете, а единственный человек, которому позволяется чинить игрушку в случае необходимости, — это Мейбл Андерсон, которая когда-то была няней маленького принца Чарльза. Как вспоминает Фоссет в книге Андерсена, когда принцу Чарльзу уже перевалило за 40, «при каждой починке мишки казалось, будто его ребенку делают сложнейшую операцию».

Нелюбовь к накрашенным женщинам

close 100% Принц Чарльз, Меган Маркл и принц Гарри на Рождественской церковной службе в церкви Святой Марии Магдалины в Кингс-Линне, 2017 год Chris Jackson/Getty Images

О представлениях короля Карла III по поводу внешнего вида женщин рассказал его младший сын принц Гарри в скандальной книге «Запасной». Говоря о знакомстве отца со своей невестой Меган Маркл, тот сделал две ремарки, из которых следует: монарх предпочитает, чтобы женщины носили распущенные волосы и минимум макияжа.

«Волосы ее были распущены — это я предложил ей сделать такую прическу. Папа любит, когда у женщин распущены волосы. И бабушка тоже. Она всегда говорила о «прекрасной гриве» Кейт (супруги принца Уильяма. — «Газета.Ru»)», — рассказал принц Гарри. Неброский макияж Меган Маркл в день встречи с будущим свекром — тоже был идеей Гарри: «На Мэг было мало косметики — это тоже предложил я. Папа не одобряет ярко накрашенных женщин».

Юношеская влюбленность в Барбру Стрейзанд

close 100% Барбра Стрейзанд предлагает свою чашку принцу Чарльзу на студии Warner Bros. в Лос-Анджелесе, 1974 год DFS/AP

Объектом юношеской влюбленности принца Чарльза была американская певица Барбра Стрейзанд — в своей комнате в общежитии Кембриджского университета наследник престола даже повесил постер с ее изображением. Эта влюбленность выросла со временем в близкую дружбу — после того, как британский принц познакомился с певицей в 1974 году. Чарльз считал Стрейзанд невероятно сексуальной, но сама она утверждает, что их отношения были чисто платоническими.

О первой встрече с будущим королем певица рассказала в книге «Меня зовут Барбра». По словам артистки, она впервые увидела поклонника в звукозаписывающей студии, куда он явился в сопровождении журналистов и фотографов: «Я пила чай и предложила ему глоток… И будущий английский король отпил из моей чашки, что оказалось совершенно неслыханно. Когда британские СМИ сообщили об этом, они повернули это так, будто произошел какой-то международный скандал».

Давление на премьер-министра ради лисьей охоты

close 100% Принц Чарльз на охоте, 1980 год Tim Graham/Getty Images

В 2017 году стало известно, что незадолго до запрета псовой охоты на лис, вступившего в силу в середине нулевых, принц Чарльз письменно обращался к тогдашнему премьер-министру страны Тони Блэру с просьбой отменить это решение.

Дело в том, что Карл III — хотя и пользуется репутацией защитника окружающей среды — страстно любит это старинное развлечение британской аристократии. В 2002 году он даже признался в частной беседе: «Если правительство лейбористов когда-нибудь приблизится к запрету охоты на лис, я покину страну и проведу остаток жизни катаясь на лыжах».

Сон на работе

close 100% Королева Елизавета II и принц Чарльз, 2013 год Max Mumby/Indigo/Getty Images

Этот секрет Карла III тоже раскрыл принц Гарри в своих мемуарах — он рассказал, что вместе с братом не раз заставал отца в рабочем кабинете «спящим среди горы пухлых почтовых конвертов».

«Не однажды мы обнаруживали его заснувшим лицом на рабочем столе. Мы трясли его за плечо, он просыпался, бурчал — с прилипшим ко лбу листом бумаги», — иронически написал принц Гарри в своей книге.

Стойка на голове — спасение от боли

close 100% Принц Чарльз с сыновьями принцем Гарри (слева) и принцем Уильямом на горнолыжном курорте в Швейцарии, 2002 год Tim Graham/Getty Images

Еще одно внезапное откровение из книги Гарри «Запасной» — тоже о том, что будет, если внезапно открыть в королевской резиденции одну из дверей. Рассказывая о жизни в замке Балморал, принц написал, что его отца можно застать стоящим на голове в трусах. «Предписанные физиотерапевтом, эти упражнения были единственным эффективным средством против постоянных болей папы в шее и спине», — рассказал Гарри.

По словам принца, боли — следствие частых травм, полученных его отцом во время игры в поло.

Внебрачная связь

close 100% Принц Чарльз и Камилла, 1979 год Tim Graham/Getty Images

Роман с Камиллой Паркер-Боулз, который был у нынешнего короля в том числе во время брака с принцессой Дианой, — довольно скоро стал не столько скелетом в шкафу, сколько секретом Полишинеля. О внебрачной связи наследника престола стало известно еще в 1992 году, когда в Великобритании вышла скандальная книга журналиста Эндрю Мортона «Диана: Ее настоящая история». После этого принц Чарльз и принцесса Диана официально объявили о расставании — развелись они в 1996-м.

Впоследствии выяснилось, что Чарльз, который встретил и полюбил Камиллу в 1970 году, но не смог на ней жениться, возобновил романтические отношения с возлюбленной в 1986-м. В документальном фильме «Карл: В его собственных словах», вышедшем в этом году, монарх и сам признался, что начал встречаться с Камиллой еще во время брака с Дианой.

Детское одиночество

close 100% Принц Чарльз с щенком таксы в в королевской резиденции в Сандрингеме, 1959 год TSPL/Global Look Press

В 1949 году, когда принцу Чарльзу был всего год, его отец Филипп получил пост в военно-морских силах Великобритании и отправился на базу на Мальту. Его мать, в то время еще принцесса Елизавета, присоединилась к мужу — а ребенок остался на попечении деда и бабушки в королевской резиденции в Сандрингеме. С тех пор принц Чарльз был обречен расти без родительского тепла: вскоре, в 1952-м, его мать ступила на королевский престол и посвятила себя исполнению долга перед народом (что выражалось в бесконечных визитах и поездках), а отец — воспитывал ребенка, от природы чувствительного и застенчивого мальчика, в строгости, стараясь выработать в нем характер. На первый же (!) день рождения принц Филипп подарил своему первенцу биту для крикета и заявил, что тот должен вырасти «настоящим мужчиной».

Останки племянников короля Ричарда III

close 100% Джон Эверетт Милле. Принцы в Тауэре, 1878 год Royal Holloway Art & Culture/Wikimedia Commons

Раз уж речь ведется о «скелетах» в королевском шкафу, нелишним будет упомянуть, что вообще-то в истории британской монархии есть два скелета реальных — окутанных настоящей тайной и, более того, детских. Еще в XVII веке, во времена правления короля Карла II, в башне Тауэр в коробке под лестницей были найдены останки детей. Поскольку они были обернуты в бархат, появилось предположение, что кости принадлежат племянникам короля Ричарда III — сыновьям короля Эдуарда IV. После смерти отца их дядя заключил принцев в Тауэр, а затем объявил себя единственным законным наследником трона. Считается, что дети были убиты.

Найденные останки были помещены в урну и отправлены в королевскую усыпальницу в Вестминстерском аббатстве. Долгие годы экспертиза костей не проводилась, так что принадлежат ли они племянникам Ричарда III, доподлинно неизвестно. Королева Елизавета II категорически противилась проведению исследования, но Карл III не возражает против экспертизы. Так что вполне возможно, что в скором времени тайна «принцев Тауэра» будет раскрыта.