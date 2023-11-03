Бумажные кресла, амбарная доска, узбекский шелк: что показали в Москве на Неделе дизайна Как прошла III Московская неделя интерьера и дизайна

Более 220 тысяч человек, 650 брендов товаров для дома из нескольких десятков стран, 12 соглашений о сотрудничестве. Все это — итоги III Московской недели интерьера и дизайна. С 28 по 31 октября посетители примеряли узбекские шелковые халаты, нюхали ароматические кресла, выбирали амбарную доску для отделки балконов и присматривались к дизайнерским настольным лампам. Что еще можно было увидеть на выставке — в материале «Газеты.Ru».

В столице прошла III Московская неделя интерьера и дизайна. В течение четырех дней перед ЦВЗ «Манеж» с 10 утра собирались желающие познакомиться с новейшими произведениями российских дизайн-студий, работами мастеров и коллекциями мебельных фабрик.

Впрочем, не только российских — на выставку приехали участники из 30 стран. Здесь можно было увидеть узбекские шелковые подушки бренда Bukhara Silk, погладить кашемировые шарфы из ОАЭ, примерить киргизские головные уборы и посидеть на диване, прибывшем из Китая. Отделочные материалы, теплые полы, необычные радиаторы и полотенцесушители, которые неожиданно делают во Владимирской области, — все это пристально разглядывалось и изучалось.

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Мероприятие проходило при поддержке правительства Москвы — неудивительно, что для столичных производств и дизайнеров был выделен павильон в самом центр зала, который, по признанию участников, они сами оформили накануне выставки.

«У этого мероприятия есть две основные цели. Оно в первую очередь является площадкой для предпринимателей, чтобы продвигать свой товар, познакомиться, общаться, узнавать новое. Ну и вторая цель — это чтобы жители нашего города и гости узнавали, как много действительно качественных, красивых товаров делают наши производители», — объяснила журналистам глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома в первый день работы выставки.

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И действительно, по словам участников, выставляющихся не в первый раз, свою задачу Неделя выполняет: даже если не удалось продать экспонат непосредственно на мероприятии, есть шанс произвести незабываемое впечатление на будущих заказчиков — и за полюбившейся лампой они придут через год.

Участие в Неделе приняли также крупные производители и магазины товаров для дома — кухни «Анонс», салон «Мебель Европы», компания «Паркетный двор», магазины дизайнерской мебели Design Boom, салон скандинавской мебели Innovation Nordic Design и магазин «Империя керамики». Их стенды соседствовали с дизайнерскими российскими марками, которые уже успели зарекомендовать себя в индустрии.

Специалисты по созданию интерьера сразу отмечали павильоны галереи мебели Archpole и бренда Modenature, обтекаемые кресла Archipelago, стулья петербургского бренда Delo, керамические светильники студии Polina Artamonova. И открывали для себя новые марки — деревянные столы подмосковной мебельной мануфактуры Uclad и вдохновленные советским дизайном, но получившие новое японское звучание кресла бренда Eichel из Казани, изогнутые стеллажи Odingeniy.

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Особенно выделялись на фоне мягких обтекаемых кресел и аскетичных деревянных столов и полок стенды дизайнерских мастерских. В одном из рядов взгляд, наверное, каждого падал на стенку, украшенную расписной авторской керамикой. Петербургский бренд REDA дизайнера Дарьи Васильковой привез на выставку расписную плитку и показал, что ее осколки тоже даром не пропадают — ими украшают мебель.

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Но самое яркое — даже не плитка, а цветные декоративные рамы для зеркал в русском стиле, выполненные из переработанного картона. В тему переработки — и декоративные подушки, сшитые из старых джинсов.

Переработка и вторичное использование материалов для предметов интерьера — сейчас одна из самых важных и интересных тем. Студия предметного дизайна iM-ocean, расположившаяся в углу одного из залов, показала на Неделе мебель из переработанной бумаги по специально разработанной, хотя, по словам основателей, и не запатентованной технологии.

Бумага для такой мебели используется любая — кроме ламинированной. В результате получаются необычные кресла, стулья и столы, которые выглядят, на первый взгляд, как бетонные — необычных обтекаемых форм, особенно востребованных у дизайнеров ресторанных интерьеров.

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Новую жизнь мастера дают и старым амбарным доскам, возраст которых доходит до 50 лет. Сразу несколько брендов представили на выставке варианты использования досок старых амбаров русского Севера, Урала и Сибири — обработанное, состарившееся естественным образом дерево, которое еще называют загорелым, используется для изготовления панелей для стен, декоративных панно, отделки в интерьерах стиля рустик и лофт.

Охватить выставку за один или два дня — было, конечно, практически невозможно.

Перенюхать все ароматические свечи, посидеть во всех креслах, потрогать коврики и погладить амбарное дерево, посетить лекцию о том, что такое дизайн, от директора Московского музея дизайна Александры Саньковой, мастер-класс по созданию детского костюма в русском стиле, — на все это мог уйти целый день. Хотя, отстояв перед входом гигантскую очередь, посетители и старались взять от выставки все.

Как заявил по итогам III Московской недели интерьера и дизайна мэр Москвы Сергей Собянин, на мероприятии было подписано 12 соглашений о сотрудничестве на сумму 15,6 млрд рублей. За четыре дня выставку посетили более 220 тысяч человек.