Интервью с Владом Соколовским — о шоу «Вызов», сериале «Постучись в мою дверь» и личном Певец Соколовский сообщил, что попал в «Постучись в мою дверь» через пробы

На телеканале ТНТ начался новый сезон шоу «Вызов», в котором звезды шоу-бизнеса и науки борются за главный приз в 10 миллионов рублей. Одним из участников стал певец и актер Влад Соколовский. В интервью «Газете.Ru» он рассказал о проекте, а также съемках в российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь» и предстоящей свадьбе.

— Начнем интервью с шоу «Вызов» на телеканале ТНТ. Чем вас привлек этот проект?

— Cамо название проекта определило мой интерес к нему. Я люблю бросать себе вызовы и почувствовал, что это один из них. К тому же мне нравятся экстрим и живые, яркие эмоции.

— Согласно правилам шоу, звезд шоу-бизнеса объединяют с учеными. Насколько вам было сложно найти общий язык?

— Этим и интересен наш проект — людей из «разных миров» приглашают сюда, чтобы объединить. Ребята поняли, что никакие мы не «звезды», а такие же обычные люди, как и все, — а мы поняли, что они реально классные и современные ребята. Шоу «Вызов» ломает стереотипы!

— К слову, по своей натуре вы больше командный игрок или одиночка?

— Я всегда считал себя командным игроком, но и одному мне тоже неплохо. Однако, конечно, в этом проекте без второй головы просто не обойтись — это правда.

close 100% Влад Соколовский на съемках шоу «Вызов» Пресс-служба телеканала ТНТ

— С какими трудностями вы столкнулись на проекте? Что было самым сложным?

— В шоу «Вызов» многое зависело от самых разных факторов: начиная от тебя самого и заканчивая каскадерами, которые заряжали площадку и готовили испытания. Да, тут не все зависит от тебя, но твоя задача сделать максимум. В таких случаях самое сложное — усмирить свое эго и поток эмоций.

— Бывали ли вы в Дагестане до участия в шоу? Какие впечатления остались у вас после посещения региона?

— Это была моя вторая поездка в Дагестан — и во второй раз мне все понравилось. Я обожаю и поесть, и готовить, а в Дагестане ну очень вкусно для меня. Я впервые ел барашка каждый день без исключения. Люди тоже показались мне очень приветливыми, много фотографировались на улицах и желали нам успехов. Впечатление осталось хорошим!

close 100% Личный архив Влада Соколовского

— Сейчас вы снимаетесь в российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Расскажите, пожалуйста, как вы попали в этот проект.

— Я, как и все наши герои, пошел на пробы. Проходили они в марте этого года на «Мосфильме». Я был в другом образе, с кудрями на голове — и улетел через неделю на Бали отдыхать со своей семьей. И если честно, не особо рассчитывал на свое участие в этом проекте, хотя уже восемь лет снимаюсь в больших фильмах и сериалах.

Многие до сих пор удивляются, что я в кино, хотя если зайти на Кинопоиск, то прекрасно виден мой путь в этом направлении.

— Как проходят съемки?

— Мы начали снимать сериал в мае — и будем в процессе еще долго. «Постучись в мою дверь» — действительно объемный проект, и я рад, что участвую в нем. Сейчас уже снимаем в помещениях, а все лето провели на натуре.

— Смотрели ли вы оригинал? Как вы считаете, насколько сильно российская адаптация будет от него отличаться?

— Я посмотрел десять серий оригинала, чтобы въехать в суть сериала. Важно понимать, что такое адаптация. Это же не копирка. Есть сценарий, есть идея — понятное дело. Но у нас совершенно другая съемочная команда, классные актеры. В общем, сильная обойма! Думаю, людям полюбятся наши персонажи — и сериал будут смотреть даже те, кто не смотрел оригинал.

close 100% Личный архив Влада Соколовского

— Параллельно вы регулярно выпускаете новые треки, в том числе в рамках собственного электронного проекта VS20. Что вам сегодня все-таки ближе как музыканту — поп или электроника? В каком из двух жанров вы себя видите в будущем?

— Музыка — моя главная творческая любовь. Я в этом отношении многогранен, стараюсь себя не ограничивать в создании. Мне нравится и поп-направление, за него меня многие полюбили, но и электронный проект для меня сильно важен, так как я обожаю этот стиль и саму культуру. Планирую развивать все направления и делать это прежде всего в удовольствие. Люди всегда чувствуют, когда что-либо делается честно, а когда искусственно.

— Вы также продюсируете певицу LEE — свою возлюбленную Ангелину Суркову. Как правило, пары стараются разделять работу и семью, у вас все не так. Не мешает ли это вашим отношениям?

— Мы с Линой делаем это, опять же, в удовольствие. В те моменты, когда горим идеей и нам хочется это реализовать, а не когда «надо»… Это нам и позволяет не путать рабочее с личным. В рабочем смысле — я ее наставник, она мой ученик, в личном — мы равные партнеры. Это тоже важное правило, которого мы придерживаемся и которое дает нам возможность гармонично двигаться.

— Вы долгое время работали под началом продюсера Константина Меладзе. Помогает ли вам этот опыт теперь, когда продюсер — это вы?

— Я однозначно многому научился у Кости и за многое ему благодарен. Но также есть и вещи, которые я научился не делать, — тоже у него. Так что весь опыт прекрасен и полезен.

close 100% vs20/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— В июле 2022 года вы объявили о помолвке, но свадьбу до сих пор не сыграли. И хотя вы объясняли, что отложили торжество на весну в связи с высокой загруженностью, некоторые продолжают подозревать вашу пару в разладе. Опровергнете слухи?

— Боже! Если честно, то нам абсолютно все равно, что в этом смысле о нас думают. У нас отношения друг для друга, а не для других людей.

Мы запланировали свадьбу на весну, и это правда. Не важно, кто в это верит, кто что подозревает и считает по этому поводу. Для наблюдателей всегда одно правило — время покажет.

— Есть ли уже мысли, где хотите провести церемонию?

— Мысли есть, но озвучивать их пока мы не хотим. Скажу только одно — это будет праздник для нас и семьи, а не пир на весь мир.

— 23 октября вашей дочери Мии исполнилось шесть лет. Уже решили, что подарите ей? Как планируете отметить день рождения?

— Мийка, к сожалению, заболела в свой день рождения. Пришлось праздник перенести на несколько дней вперед. Но отметим его мы самым лучшим образом и максимально окружим ее любовью. Она фанат фильма «Аватар» и все лето проходила в костюме Аватара. Будем брать эту тематику. По поводу подарка — намекну: я хочу быть с ней на связи как можно чаще!

close 100% vs20/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Мощный старт вашей карьере дала «Фабрика звезд». Как вы думаете, мог бы проект быть таким же востребованным сейчас?

— Если вы про новую «Фабрику звезд», то, конечно, формат ушел в прошлое. Но! Если соберется «дрим-тим» — Первый канал или ТНТ, Яна Чурикова, главным наставником станет, к примеру, Баста, то есть все шансы на действительно успешный сезон.

— Вы добились широкой популярности как участник группы «БиС». В чем сейчас видите главный плюс и главный минус для артиста, который является участником подобных бой-бендов?

— Да, «БиС» была яркой страницей в моей карьере. Мы прошли крутейший путь вместе с Димой (Бикбаевым — «Газета.Ru») и Костей. Я очень рад тому, что это было в моей жизни! Главный плюс — любовь аудитории, главный минус... Его нет! Благодаря неудачам и триггерам мы растем, и за это нужно быть благодарными.