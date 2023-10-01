«Смело подчеркивайте маленькую грудь». Рассказываем о главных трендах нижнего белья

Модель Ирина Шейк на показе Dolce & Gabbana во время Недели моды в Милане весна/лето - 2024, 23 сентября 2023 года

Нижнее белье — важная составляющая образа, но некоторые уделяют ему минимум внимания, поскольку оно полностью скрыто одеждой. Тем временем в бельевой индустрии тоже существуют свои тренды. «Газета.Ru» расскажет, какие комплекты наиболее актуальны сегодня, а какие стоит оставить в прошлом.

База

Всепоглощающий тренд на минимализм коснулся и нижнего белья. Прошло время, когда дизайнеры соревновались друг с другом в изощренности декора. Многие бренды, как правило, стараются упрощать комплекты, делая их максимально комфортными для повседневной жизни. Так что бесшовное белье натурального телесного цвета, рассказала «Газете.Ru» стилист Лена Червова, стало главным маст-хэвом в гардеробе каждой девушки.

«Если вы задумались о покупке нового нижнего белья, прежде всего рекомендую начать с базы. Это телесное бесшовное белье, причем его оттенок должен быть максимально приближен к цвету вашей кожи», — объяснила она.

Атлас

Наряду с хлопковыми и трикотажными комплектами особой популярностью пользуются атласные сеты с треугольными бралеттами без косточек. Последние можно носить как самостоятельный элемент гардероба. Например, вместо топа под пиджак, миксуя с костюмными брюками или джинсами.

Стилист Червова предлагает носить атласные бюстгальтеры напоказ вместе с рубашками:

«Наденьте рубашку и расстегните несколько верхних пуговиц, аккуратно приспустив рукав с одного плеча. Белье будет слегка выглядывать, придавая образу нотку сексуальности».

По словам модного эксперта, атласное нижнее белье приятно ощущается на теле, выглядит дорого и эффектно.

close 100% 1. Маска для лица из натурального шелка Essential, TKANO, 1550 руб.

2. Бра Irina, Love Republic, 2599 руб.

3. Трусы-стринги из сетки, Love Republic, 1299 руб.

4. Кружевной бюстгальтер с мягкими чашками, GJ, 899 руб.

5. Трусы-бразилиана, GJ, 449 руб.

6. Топ на тонких бретелях, Lime, 1599 руб.

7. Классические брифы средней посадки, Lime, 699 руб.

8. Бюстгальтер без косточек Maglusha, Le Journal Intime, 7000 руб.

9. Трусы-стринги со средней посадкой Triangle Maglusha, Le Journal Intime, 4000 руб.

10. Боди Stella McCartney, «Слепая курица», 17950 руб. Пресс-службы брендов

Кружево

Кружево прочно закрепилось в бельевой моде и, кажется, никогда из нее не выйдет. Такие сеты, бесспорно, смотрятся наиболее соблазнительно, но именно с ними шанс на ошибку особенно велик. Чтобы избежать вульгарного флера, отдавайте предпочтение тонкому кружеву и спокойной цветовой палитре. Крупный ажур и агрессивные оттенки испортят любой комплект, равно как и пуш-ап.

«Откажитесь от поролона, даже если вы обладательница небольших форм. Сегодня варианты с эффектом пуш-апа наименее востребованы, поскольку смотрятся неестественно. Вдобавок маленькая грудь — это тренд, смело ее подчеркивайте и не пытайтесь визуально увеличить», — отметила Червова.

Тюль

Еще один смелый тренд — это нижнее белье, выполненное из тюля и прозрачных сетчатых тканей. Сегодня фэшиониста носят буквально все «голое», начиная от платьев и блуз, заканчивая бюстгальтерами и трусами. Не сходят подобные комплекты и с мировых подиумов. Например, на показе коллекции Dolce & Gabbana Spring 2024 супермодели во главе с Ириной Шейк и Наоми Кэмпбелл демонстрировали на себе просвечивающие сеты. Каждый выход был дополнен чулками, которые переживают новый всплеск популярности.

Боди

Боди уже который сезон числятся в тренд-репортах. Хороши они тем, что их также можно носить как отдельный айтем. Базовые модели из хлопка составят отличную пару как юбке с пайетками, так и спортивным джоггерам. Более чувственные варианты из тюля и кружева хорошо смотрятся вместе с маскулинными вещами вроде пиджаков с мужского плеча и свободных брюк.