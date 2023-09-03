Гречка, куриная грудка и овсяная каша: чем питаются Ургант-старший, Zivert и другие звезды

Андрей Ургант Актер и телеведущий

«В один момент жизни мои вкусовые привычки полностью изменились. Например, завтраком стала овсяная каша на воде без всего — соли, сахара и масла. Я так привык. Много лет в поездах между Москвой и Петербургом утром на завтрак прошу именно такую кашу. Проводники кивают мне головой и все равно приносят овсянку с солью, сахаром и маслом. Просто не могут поверить, что можно есть иначе.

Я привык питаться простой едой. Если ем кашу, хочу чувствовать ее вкус. Не люблю соусы, джемы, майонез — все, что перебивает вкус самого продукта. Эта привычка в питании осталась с тех времен, когда знаменитый травник Петербурга ставил меня на ноги. Тогда я действительно перестал ходить, врачи настаивали на срочной операции, но благодаря травам за полгода мало того что смог ходить, так еще и похудел на 30 кг, играл сложные спектакли»

Zivert Певица

«В последнее время заметила за собой, что чем старше становлюсь, тем больше предпочитаю моноеду — без каких-либо сложных «пируэтов», разных соусов и заправок. Все самое простое, разумное и вечное — гречка, куриная грудка, яйца, овощи. Сегодня в моем рационе обязательно есть салат, льняные хлебцы, сливочное масло и паштет из тунца. А еще я перестала любить тарелки и все чаще раскладываю еду прямо на деревянной доске. Всегда начинаю свой день со стакана теплой воды с лимоном. И после полуторачасовой тренировки приступаю к трапезе»

Юлия Паршута Актриса, певица и телеведущая

«Когда приезжаю в Сочи к родителям, для которых в порядке вещей двухразовое питание, мы обязательно вместе завтракаем, а после устраиваем обедо-ужин около 16-17 часов. Иногда можем чуть позже выпить чая или съесть фрукты. Мне нравится их режим: не люблю, когда приходится часто перекусывать и думать о еде.

С возрастом я стала тщательнее следить за составом продуктов питания. Например, чтобы не было глутамата натрия, огромного списка Е и разных консервантов. Не все Е вредны, но многие из них далеко не полезны, поэтому стараюсь избегать. Неизменным осталось то, что я сладкоежка, от сладких сезонных фруктов с дачи отказаться не могу. Обожаю сладкую-пресладкую хурму и виноград — самые калорийные фрукты»

Елена Гринкевич Солистка группы Grinkevich

«Я уверена, что вкусовые привычки у женщин меняются в течение жизни — как минимум по той причине, что мы иногда рожаем. Тут сразу запускается замкнутый круг: гормоны, лишний вес, кормление грудью, отсутствие времени на все после рождения детей. Таким образом, моя жизнь имеет несколько «вкусовых глав»: беременность, кормление, возвращение в профессию, поддержка формы.

Во время беременности я не была способна контролировать свое питание — за ночь могла выпить двухлитровую бутылку лимонада с сахаром, а утром, перед работой в театре и учебой, съесть супербольшой Snickers и такой же Mars. Кормление — совсем другая история. Я чувствовала себя гиперреализованной после рождения детей (это временная иллюзия, кстати), поэтому заедать какие-то психические пробелы у меня необходимости не было. Придерживалась строгого меню, чтобы были силы и ресурсы для вскармливания потомства.

После вторых родов решила вернуться в профессию и начала с физических упражнений дома. Почти два года находилась на уровне «успеть скинуть все — успеть съесть все». Мне ничего не помогало, прежняя система питания и тренировок перестала быть интересной для меня, я объедалась и начинала все с нуля.

На сегодняшний момент готова сделать абсолютно точный вывод, что между образом жизни, возрастом, внутренним миром, профессией, энергией, а также физическим и пищевым поведением есть прямая связь. Иногда пище-физические привычки могут дать энергетический ресурс для достижения целей в совершенно другой сфере — и наоборот»

Эмми Лин Певица

«Я долго искала свой режим питания. Много лет ничего не получалось, мне не нравилось, как я выгляжу, как чувствую себя. Но с возрастом поняла, что вся суть в балансе. Это, в частности, совокупность силовых тренировок и кардио, питания и режима сна. Никто кроме меня не может составлять мое меню, пищевые привычки могу определить только я — и они не менее важны, чем баланс КБЖУ.

По возможности все готовлю в пароварке, чтобы не нагружать себя лишний раз и экономить калории на случай, если захочу съесть бургер или пирожное в кафе с друзьями. Я перестала пытаться прыгать сразу далеко, перестала себя ругать. Каждый раз, когда сталкиваюсь с чувством вины или другим внутренним негативом/протестом, задаю себе вопрос: а эта мысль точно ведет меня к цели?»