Цыгане на ужине, кража засохшего хлеба и пятая точка «Макдоналдсу». Истории из жизни PR-агентов

Смелый жест блогера Амирана Сардарова в ответ на уход «Макдоналдса», ночные поиски модели для рекламы костюма динозавра, похищение хлеба и солонки со званого ужина и многое другое: пиарщики разных областей — от шоу-бизнеса до бьюти-индустрии — рассказали «Газете.Ru» самые курьезные истории из своей практики.

«Бесит, когда задают вопросы, на которые артист ответил уже 250 тыс. раз. Из рубрики: «А почему вы Асти?» Анна Привалова PR-агент певицы ANNA ASTI

Мы с коллегами всегда шутим, что наша работа включает в себя всевозможные другие профессии: копирайтер, фотограф, психолог, няня, водитель, стилист. Продолжать можно бесконечно. Я в сфере 10 лет, поэтому ни одна задача мне уже не кажется странной. Да и в первое время тоже было без удивлений, потому что в моем мире пиарщик — не просто сотрудник, а partner in crime (ближайший компаньон — «Газета.Ru») артиста.

За время моей работы случалось всякое. Однажды ко мне обратилась девушка, которая была влюблена в одного известного артиста. Она просто хотела с ним познакомиться — и предложила пиар-роман. Еще помню, когда работала с Тимати, у нас было выступление в «Вегасе», который в «Крокусе», а Тимур приехал в другой. Благо, успели, выступили, все обошлось.

Есть ощущение, что мой самый стрессовый рабочий момент еще впереди. А что касается раздражающих аспектов — бесит, когда журналисты задают вопросы, на которые твой артист ответил уже 250 тыс. раз. Из рубрики: «А почему вы Асти?»

«Через тайный проход на светский ужин зашла компания цыган» Алина Уварова PR-специалист в сфере beauty

Все самые курьезные случаи у нас происходили на мероприятиях. К примеру, на одном светском ужине очень уважаемого люксового бренда. Там, как потом выяснилось, перекрыли не все входы на площадку: остался тайный проход сквозь туалет. Через этот вход на презентацию зашла компания цыган. Они тут же вовлеклись в мероприятие, пошли на мастер-класс по каллиграфии, стали рассматривать продукты бренда. Заметили мы их, когда они вознамерились утащить с мероприятия алкоголь. Охрана пришла не сразу, так что компанию провожала именно PR-команда. Чудом избежали скандала, потому что на выходе они плевались в нас, пытались драться.

«Наш клиент показал «Макдоналдсу» пятую точку» Виктория Французова Основатель PR-агентства «About You»

Помню, когда мы работали с блогером Амираном Сардаровым, вышла новость о том, что «Макдоналдс» уходит из России. У него появилась идея выразить свое мнение по этому поводу в своеобразном формате. Чаще всего идеи для инфоповодов инициируем мы, но в случае с Амираном скорее отговаривали его от некоторых активностей: они не всегда положительно влияли на его позиционирование. И все же Амиран в буквальном смысле показал пятую точку уходящему ресторану быстрого питания. Потом он рассказал об этом в соцсетях, и новость расфорсилась по всем СМИ. Несмотря на весьма вызывающую направленность поступка, большая часть аудитории его поддержала, потому что он выразил общее мнение по поводу ухода крупных зарубежных компаний.

«Гость забрал последние куски засохшего хлеба, а спутницу забыл в туалете» Варвара Безрукова PR-специалист в сфере ресторанов

Гастрономическая жизнь Москвы полна сюрпризов и непредвиденных ситуаций. Любое мероприятие может оказаться под угрозой — как из-за непрофессионализма организаторов, так и по вине малопорядочных гостей. Весной 2023 года мне как раз пришлось познакомиться с одним из таких блогеров. А также с последствиями его легкой формы клептомании и интимофобии.

На званый ужин было приглашено всего пять гостей, но блогер проявил решительность — привел даму, которую спустя половину вечера незаметно сменил на другую. Ему показалось, что на столе слишком много еды, поэтому он решил «помочь» другим гостям и забрал излишки производства к себе в рюкзак. А чтобы никто вдруг не пересолил блюда — спрятал в карман деревянную солонку. В конце вечера, завернув в салфетку последние куски засохшего хлеба с чужой тарелки, мужчина чинно покинул ресторан, неосторожно забыв свою спутницу в женском туалете.

«В какой-то момент блогеры закричали: «Они украли наши подарки!» Роза Айрапетян PR-директор косметического бренда Skinjestique, руководитель партнерской программы федерального проекта «Билет в будущее»

Прошлым летом мы с брендом косметики, чьим PR-специалистом я была до недавних пор, проводили пижамную вечеринку в модном баре в центре Москвы. Представьте, какая была атмосфера: блогеры в необычных ярких пижамах, под глазами — патчи, в руках — просекко. В общем, все шло по плану, ничего не предвещало кринжатины. Мы разложили подарки: кому-то из гостей вручили боксы в самом начале мероприятия, кому-то планировали отдать в конце. Однако спустя примерно час после начала охрана расслабилась и не заметила, как на мероприятие вошли незнакомые люди. Чего уж греха таить, никто не заметил. В какой-то момент я услышала крики блогеров: «Они украли наши подарки». Обернулась и увидела, как трое мужчин с рюкзаками убегают со всеми нашими боксами — а их было порядка 50. Мы, конечно, первым делом успокоили гостей и привели самих себя в чувства.

Как они узнали о вечеринке, о подарках, зачем им вообще косметика — до сих пор загадка. Случай стал для меня хорошим уроком: теперь вход на мероприятия, которые организовываю, строго по пригласительным.

«Вечером раздался звонок. Попросили к утру найти модель для рекламы костюма динозавра» Вера Макеева Основатель агентства «Buro of Communications»

Работа в PR дает очень много возможностей. Но только тем, кто умеет находить подходы, следовать неугасающим дедлайнам и думать нестандартно. Нам важно, чтобы клиенты нам доверяли, а клиентам важно видеть результат, который мы всегда стараемся дать даже в чуть большем объеме. Но, конечно, это не значит, что все и всегда идет по маслу. Так, не работаем с теми, кто считает допустимым хамить исполнителю по принципу «я же музыку заказываю».

В остальном — все особенности PR-профессии давно воспринимаются не как «миссия невыполнима», а как интересная игра, где ты каждый раз переходишь на новый уровень. Например, как-то мне позвонили в 21:00 и попросили найти модель для рекламы костюма динозавра. На следующий день в 8:00 она уже была на съемке. Есть тонкости и в работе с селебрити: однажды менеджер известного телеведущего позвонил мне ночью, чтобы передать, что тот хочет зеленый чай в номер отеля, с которым мы на тот момент работали. И принесли же! Чего не сделаешь ради работы.

Истории представлены с незначительными сокращениями и исправлениями.