«Никто и никогда в жизни не предложит мне сыграть Барби». Интервью с актрисой Лукерьей Ильяшенко

Лукерья Ильяшенко стала любима зрителями после роли в сериале «Сладкая жизнь», вышедшем в 2014 году. С тех пор актриса сыграла во множестве больших проектов, включая сериал «Колотушка», который стартует на ТНТ 31 июля в 21.00 мск. В интервью «Газете.Ru» Лукерья рассказала о новой роли и непростых отношениях с самой собой.

— В сериале «Колотушка» вы исполнили роль владелицы спортклуба, где проходят любительские бои без правил. Ваша героиня Алиса Вебер — сильная и властная женщина. В чем вы с ней схожи, а чем разительно отличаетесь?

— Я, как и Алиса, сильная и властная женщина, но в отличие от нее добрая и совсем не коварная. Не люблю всякие интриги, подпольные игры. И хочу вам сказать, быть сильной куда легче, чем быть доброй.

— По сюжету ваша героиня оказывается вовлечена в любовный треугольник с персонажем Ирины Безрядновой. В одной из сцен между вами завязывается драка. Как проходили съемки этого эпизода?

close 100% Лукерья Ильяшенко в кадре из сериала «Колотушка» (2023) «Глобал Фильм Дистрибьюшн»

— Драка с Ирой была очень нелепая. Ира мирный человек, она боялась поранить меня, а я — поранить ее. В кадре, конечно, мы изображали неистовую ярость, но после каждого дубля спрашивали друг у друга, все ли нормально, не сильно ли мы друг друга задели, не порезали ли… Драчуньи из нас так себе! Помните об этом, когда смотрите драки в кино. И эротические сцены, кстати, тоже. Вам кажется, что там бурная страсть, а актеры в этот момент думают, как бы кому чего не прищемить и не отдавить.

— Кстати, приходилось ли вам драться в реальной жизни?

— Всего однажды! Это был второй класс школы, мы что-то не поделили с одноклассницей, и это было ужасно. Мне потом стало стыдно за то, что я ввязалась в драку, поэтому ни с кем больше не дралась никогда. Ну, из женщин. Мужчинам я, конечно, могу дать леща.

— «Жизнь — это бой», — гласит слоган проекта. Согласны ли вы с такой формулировкой? И как бы продолжили эту фразу?

— Для меня жизнь не бой, а борьба. И если уж продолжать эту фразу, я назвала бы жизнь борьбой с самой собой. Можно сколько угодно винить людей вокруг из-за собственных неудач, пенять на внешние обстоятельства, но по большому счету все зависит от самого человека. Поэтому с собой надо бороться, быть дисциплинированнее, спокойнее, расти над собой. Человек — существо ленивое, и этот рост дается с боем.

close 100% Из личного архива Лукерьи Ильяшенко

— Как вы сами относитесь к боям без правил?

— Не отношусь никак. Мне неприкольно смотреть на мутузящихся чуваков, я этого не понимаю, агрессия не порождает во мне никакого трепета. Мне не нравится смотреть, как люди калечат друг друга, это вызывает у меня дискомфорт! Со спортивными зрелищами у меня вообще туго. Если вы захотите меня убить, заставьте посмотреть футбольный или баскетбольный матч — я гарантированно умру от скуки к середине первого тайма.

— Меган Фокс, которую многие считают одной из самых красивых и сексуальных актрис, борется с дисморфией тела. Иными словами — свою внешность не принимает. Какие у вас отношения с самой собой?

— Отношения с самой собой у меня всегда были сложные — «спасибо» балетной школе, где нас называли жирными, страшными и бездарными. И «спасибо» маме, которая поддерживала политику балетной школы. Но сейчас мне 34 года — и я еще никогда себе так не нравилась, как в настоящий момент. Особенно когда получается преодолевать себя.

— Недавно в мировой прокат вышли две громкие ленты — «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Какую из них будете смотреть? Почему?

— А зачем выбирать одну картину, если можно посмотреть две? Конечно, я схожу на обе. Но сначала, наверное, на Нолана. Все-таки это Нолан, он сложнее. По поводу «Барби» я вообще не трепещу, хотя Марго Робби очень хорошая актриса. Но не «моя».

close 100% Из личного архива Лукерьи Ильяшенко

— Если бы «Барби» снимали в России и предложили бы вам сыграть главную роль, согласились бы? И кого тогда бы хотели видеть в качестве Кена?

— Мне никто бы не предложил сыграть Барби, потому что я не блондинка с голубыми глазами и вообще не типаж. Я — типаж антагониста, у меня сложное лицо! Никто и никогда в жизни не предложит мне сыграть Барби, не может быть такого. Разве что Бабу-Ягу, и я могла бы подумать, кто был бы Кощеем Бессмертным рядом со мной… Наверное, Даня Воробьев. Вот тут бы получился отличный дуэт.

— В декабре 2021 года вы рассказали нам, что мечтаете исполнить роль вампирши, — и вскоре после этого снялись в «Вампирах средней полосы». Получается, желание сбылось! Какую роль загадаете теперь?

— Я загадала желание, но вслух его не произнесу, оно слишком личное и слишком дерзкое.