Инсульт и ДТП. Чем опасен храп и как с ним бороться

Многие считают свой храп обыденностью, а проблемой он становится только для тех, кому приходится спать рядом с храпящими людьми. Однако в некоторых случаях храп свидетельствует о довольно опасном заболевании — синдроме обструктивного апноэ во сне. Как и все болезни, этот синдром требует к себе внимания и лечения. Все, что нужно знать об апноэ, — в материале «Газеты.Ru».

Что такое синдром обструктивного апноэ сна

Апноэ — это не просто храп, а кратковременная остановка дыхания во сне.

«Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — это расстройство, характеризующееся обструктивным апноэ, гипопноэ и/или возбуждением, связанным с дыхательными усилиями, вызванными повторяющимся сужением верхних дыхательных путей во время сна», — объяснила «Газете.Ru» Анна Серга, врач-невролог, специалист функциональной диагностики сети «Клиника Фомина». По словам доктора, апноэ — это полное отсутствие дыхательных движений, а гипопноэ — их снижение.

При апноэ человек во сне перестает дышать на период от 10 секунд до 2-3 минут, добавила врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова. «За ночь таких эпизодов может быть много — от 5 до 60 и более», — уточнила она «Газете.Ru».

Остановка дыхания во сне и громкий храп — не единственные симптомы СОАС.

Как рассказала Серга, к этому добавляются дневная сонливость; низкое качество ночного сна, из-за которого человека преследует постоянное чувство усталости; пробуждение ночью с ощущением удушья или одышкой; ночное беспокойство; бессонница; снижение концентрации внимания; когнитивный дефицит (например, кратковременная потеря памяти); изменения в настроении; утренние головные боли; яркие, странные или кошмарные сны; пробуждения для похода в туалет и даже энурез, то есть ночное недержание мочи у взрослых и детей старше пяти лет.

Какую опасность несет апноэ

Люди, страдающие от СОАС, — потенциальные пациенты прежде всего кардиологов. Дело в том, что при задержке дыхания во сне может повышаться артериальное давление. «Возрастает риск ишемической болезни сердца, сердечных аритмий, инфаркта, инсульта», — объяснила Серга.

Помимо проблем с сердцем и сосудами, апноэ может стать одним из факторов развития сахарного диабета II типа и неалкогольной болезни печени, а дневная сонливость грозит человеку такими неприятностями, как ДТП и травмы на производстве. Кроме того, СОАС влияет на анализы крови — из-за снижения легочной вентиляции она меньше насыщается кислородом, поэтому следует ждать повышения уровня эритроцитов.

Кто страдает от апноэ

«Синдром ночного апноэ на сегодняшний день является актуальной проблемой современной медицины из-за своей широкой распространенности среди населения, — заявила ведущий кардиолог клиники «Ниармедик» на Маросейке Екатерина Бучина. — Это частое явление, которым страдают около 9% женщин и 25% мужчин».

По словам врача, основные факторы развития заболевания — наследственность, избыточный вес, гендерная принадлежность (женщины страдают от апноэ реже, чем мужчины, хотя после менопаузы это соотношение выравнивается), употребление алкоголя и курение.

В некоторых случаях апноэ вызывают анатомические особенности человека — аномальное развитие верхней челюсти, короткая нижняя челюсть, увеличение аденоидов или миндалин.

И все же главным фактором риска врачи называют именно ожирение. «Повышение массы тела в шесть раз увеличивает риск СОАС. Одно из исследований показало, что более 63% мужчин с ИМТ выше 30 кг/м2 (это означает ожирение первой степени) страдали СОАС», — уточнила Серга.

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Можно ли вылечить апноэ

Врачи убеждены: лечить не только можно, но и нужно. Для диагностики СОАС следуют обращаться к врачу-неврологу или сомнологу.

«Золотым стандартом инструментальной диагностики СОАС является полисомнография — исследование сна пациента с использованием специализированных компьютерных комплексов, которые оценивают храп, дыхательный поток, дыхательные движения брюшной стенки и грудной клетки, сатурацию периферической крови кислородом, положение тела во сне, ЭЭГ, ЭКГ, движения ног, проводится видеозапись сна», — рассказала Серга.

После постановки диагноза лечение, по словам Бучиной, будет зависеть от предположительной причины развития СОАС.

«Это может быть снижение массы тела, отказ от курения и употребления алкоголя, применение позиционной терапии — отказ от сна на спине, хирургическое лечение, направленное на устранение анатомических изменений на уровне глотки, и прочее», — добавила она.

Наконец, для лечения апноэ есть и специальный аппарат — маска СИПАП. «СИПАП помогает подавать в легкие воздух с постоянным давлением. Эти аппараты хорошо зарекомендовали себя во всем мире, имеют хорошую доказательную базу — и в силу этого популярны, но оставляют следы на лице», — объяснила Серебренникова. Однако пользоваться прибором аппаратом СИПАП нужно постоянно, предупредила эксперт.