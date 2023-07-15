55 часов — и развод. Бритни Спирс, Николас Кейдж и другие звезды, поспешившие с браком

Бритни Спирс вышла замуж из любопытства и развелась через 55 часов, а Николас Кейдж поставил очередной штамп в паспорте по пьяни и расторг брак спустя четверо суток. Об этих и других невероятно быстротечных браках звезд — в материале «Газеты.Ru».

Бритни Спирс и Джейсон Александр — 55 часов

close 100% Бритни Спирс и Джейсон Александр Global Look Press

В контексте личной жизни певицы Бритни Спирс, как правило, вспоминают либо про ее нынешний брак с фитнес-тренером Сэмом Асгари, либо про предыдущее замужество с танцором Кевином Федерлайном, от которого у нее есть двое сыновей — 17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден Джеймс. А вот про первые узаконенные отношения артистки часто забывают — возможно, по той причине, что между свадьбой и разводом прошло всего 55 часов.

3 января 2004 года Бритни вышла замуж за друга детства Джейсона Александра в Лас-Вегасе, но уже через пару дней их брак был аннулирован. Бывшие супруги расходятся в версиях причины развода. Она объясняла свой «необдуманный поступок» желанием узнать, каково это быть женой. Он, в свою очередь, винил мать певицы Линн в том, что та якобы настояла на расторжении союза.

Николас Кейдж и Эрика Койке — подали на развод спустя 4 дня

close 100% Николас Кейдж и Эрика Койке Global Look Press

Импульсивен в вопросах личной жизни и актер Николас Кейдж. Звезда фильма «Покидая Лас-Вегас» пять раз связывал себя узами брака. Со своей второй женой, дочерью певца Элвиса Пресли Лизой Мари, он прожил всего несколько месяцев, если быть точными — 109 дней.

Визажист Эрика Койке пробыла его женой и того меньше — четверо суток. 23 марта 2019 года Кейдж женился на Койке в Лас-Вегасе, а 27 марта подал на развод. В июне их союз был официально расторгнут. По словам актера, в момент свадьбы он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не отдавал отчет своим действиям.

Эдди Мерфи и Трейси Эдмондс — 2 недели

close 100% Эдди Мерфи и Трейси Эдмондс Reed Saxon/AP

У Эдди Мерфи есть десять детей от пятерых женщин. И это не единственный любопытный факт из личной жизни актера. Так, брак комика с кинопродюсером Трейси Эдмондс продлился немногим больше новогодних праздников в России. Звезды сыграли свадьбу на острове Бора-Бора 1 января 2008 года, а 16 января объявили о расставании. Церемонию они назвали «символической» и подчеркнули, что «решили остаться друзьями».

Дрю Бэрримор и Джереми Томас — подали на развод спустя 19 дней

close 100% Дрю Бэрримор и Джереми Томас Barry King/Getty Images

В жизни актрисы Дрю Бэрримор тоже было сразу два коротких брака. Первый из них продлился 19 дней. 20 марта 1994 года она вышла замуж за ресторатора Джереми Томаса. На тот момент ей было 19 лет, а ему — 31 год.

Они познакомились в его баре в Лос-Анджелесе и через шесть недель там же поженились — решение расписаться было принято в районе четырех утра на вечеринке друзей. Церемония прошла на крыше заведения, в роли подружки невесты на мероприятии выступил питбуль.

По словам Бэрримор, она осознала свою ошибку в тот же день. На Гавайи, куда они должны были поехать в свадебное путешествие, она отправилась одна — и вскоре подала на развод. В одном из интервью актриса заявила, что Томас женился на ней из-за денег и грин-карты.

Второй брак актрисы продлился пять месяцев. 7 июля 2001 года она вышла замуж за актера Тома Грина, с которым снималась в фильме «Ангелы Чарли», а в декабре ушла от него. Правда, официально развели пару только в октябре 2002 года.

Милла Йовович и Шон Эндрюс — менее двух месяцев

close 100% Милла Йовович и Шон Эндрюс Gramercy Pictures

Милла Йовович впервые вышла замуж, когда ей было 16 лет. Избранником актрисы стал ее коллега Шон Эндрюс, с которым она познакомилась во время съемок фильма «Под кайфом и в смятении». 2 октября 1992 года влюбленные узаконили отношения, а 25 ноября того же года развелись по настоянию матери актрисы — Галины Логиновой.

Эндрюс больше не женился, а Йовович с третьей попытки обрела семейное счастье. После двухлетнего брака с Люком Бессоном она сыграла свадьбу с Полом Андерсоном — этим августом они отметят 14-ю годовщину брака.

Ким Кардашьян и Крис Хамфрис — подали на развод спустя 72 дня

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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян была замужем трижды — при этом один из ее браков продлился 72 дня. 20 августа 2011 года она вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса, а осенью того же года подала на развод. По ее словам, она приняла предложение руки и сердца из-за общественного давления.

«В тот момент я думала: «Мне уже 30 лет! Лучше выйти замуж». Мне кажется, многие девушки переживают подобное, думая, что стареют, глядя на чужих детей», — призналась она в эфире шоу «Смотрите, что происходит в прямом эфире с Энди Коэном».

Развод Кардашьян и Хамфриса был окончательно оформлен в июне 2013 года. На тот момент она была беременна первенцем от рэпера Канье Уэста.