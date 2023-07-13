Лето в Красноярске. Почему это хорошая идея

Красноярск не входит в число популярных направлений для летнего отдыха. Один из крупнейших промышленных городов Сибири, он скорее ассоциируется с Красноярской ГЭС, добычей и переработкой алюминия, никеля и золота, а за туманами и за запахами тайги принято ехать восточнее, в Иркутск. Однако для путешественника, любящего спокойствие, комфорт и хорошую еду, именно Красноярск может стать удивительным открытием. Тем более что летом благодаря влиянию Енисея здесь сохраняется приятная температура. О том, что делать в Красноярске, что смотреть и что есть, — в материале «Газеты.Ru».

Что делать

В Красноярске, раскинувшемся по двум берегам никогда не замерзающего Енисея, горы — это часть городского ландшафта и линии горизонта, а тайга — начинается уже у самой черты города. От этого чувствуешь себя здесь как будто на природе, для соприкосновения с которой не нужно покупать горные ботинки, флисовые толстовки и защитную сетку от комаров и гнуса. Единственное, о чем не нужно забывать, — это солнцезащитный крем и темные очки, потому что солнце в Сибири светить не стесняется.

close 100% Евгений Биятов/РИА Новости

Налегке, в кедах и удобных штанах, для встречи с горной системой Восточный Саян в Красноярске имеет смысл отправляться в фан-парк «Бобровый лог», расположенный в 15 минутах езды от центра на границе с национальным парком «Красноярские Столбы». Открытый в 2006 году, фан-парк предлагает посетителям самые разнообразные виды активного отдыха: зимой это горнолыжные трассы всех цветов, каток и родельбан (аттракцион, нечто среднее между американскими горками и бобслеем), а летом, то есть прямо сейчас, — тот же родельбан, зипрайдер, катание над соснами на канатно-кресельной дороге и пляж у бассейна.

Прокатившись на канатно-кресельной дороге — а это развлечение сложно отнести к разряду экстремальных, — посетитель «Бобрового лога» может оказаться у выхода к тропе, по которой до знаменитых Красноярских столбов достаточно пройти восемь километров. Путь не близкий, но и не сложный — для того, чтобы увидеть сиенитовые скалы посреди Саянских отрогов, очертания которых напоминают великанов (туда, к слову, можно отправиться и с экскурсией, чтобы не заблудиться), не придется упорно карабкаться в горы.

Вообще же национальный парк «Красноярские столбы» вытянулся на 34 километра с северо-запада на юго-восток, а площадь этого участка среднегорного таежного ландшафта превышает 48 тыс. гектаров. Но обходить их все — совершенно не обязательно.

Еще одним комфортным развлечением Красноярска — а точнее, уже его окрестностей, — может стать прогулка на яхте по Красноярскому морю, то есть водохранилищу, образовавшемуся после строительства Красноярской ГЭС в конце 60-х годов. Теплая погода, мягкий ветер, сосны и скалы, вздымающиеся по берегам одного из крупнейших искусственных водоемов мира, помогут прочистить голову и на какое-то время забыть о делах и заботах. Потому что нет ничего лучше, чем уютно щуриться на солнце и наблюдать за коршунами в небе посреди тайги. Да еще и искупаться на стоянке возле Царских ворот.

close 100% «Газета.Ru»

Оказавшись в Красноярске, нужно не упустить и свою порцию умиления: в центре города раскинулся остров Татышев с одноименным парком, где совершенно вольготно носятся из норки в норку суслики, не стесняющиеся брать кусочки морковки у желающих им ее предложить. Зверьки размером с белку местами бегают друг за другом, не обращая внимания на туристов, которые пытаются их угостить. А иной раз — и сами подходят в ожидании морковки. Впрочем, кормить сусликов — это не столько развлечение для туристов, сколько привычный способ проведения досуга для горожан, которые своих сусликов просто обожают.

Что смотреть

Город Красноярск был основан в 1628 году — как обычно в Сибири, в виде острога. Он получил название Красный Яр — благодаря красному цвету мергеля, горной породы, составляющей толщу левого берега реки Качи. Деревянный острог не сохранился — он сгорел при пожаре в 1773 году. Зато получить представление о том, как выглядел город в XIX и начале XX века, можно, прогулявшись по исторической части города с ее деревянными домами в стиле классицизма и доходными домами в стиле модерн.

close 100% Мужчина на улице Горького в Красноярске Антон Новодережкин/ТАСС

Несмотря на пожары, неизбежные в любом застроенном домами из дерева городе, — а Красноярск пережил опустошительные пожары в 1735, 1773 и 1881 годах — здесь сохранилось довольно много образцов деревянного зодчества, в том числе и в стиле модерн. Это, например, Музыкальная школа №5 на улице Декабристов, построенная в 1909–1911 годах, Детско-юношеский центр туризма и краеведения (он же — бывший дом Севастьянова) на улице Карла Маркса, дом Базилевич и дом мещанки Вольганг на улице Ленина. В деревянном же доме расположился и Художественный музей имени Сурикова (тоже на улице Карла Маркса).

Смотреть в Красноярске нужно не только на дома, но и на реку: разделяющий город Енисей оснащен протяженной набережной, по которой гуляют, бегают и ездят на колесном транспорте самого разного вида.

А оказавшись на набережной, нельзя не обратить внимание на мосты, особенно на Коммунальный, выстроенный в 1961 году. Именно он изображен на 10-рублевой купюре, которую в городе так и не вытеснили монеты, — в качестве сдачи здесь можно легко получить хрустящие десятки.

Что есть

Гастрономическая картина Красноярска отличается редким разнообразием — от ресторанов классической сибирской кухни до винных баров, от заведений формата «спикизи» с авторскими коктейлями до ресторанов высокой кухни. Выбор настолько велик и разнообразен, что в Красноярск можно ехать исключительно с целью поесть, заложив на это несколько дней и вполне московский бюджет. А денег на заведения города жалеть не надо — скорее, вы пожалеете, что не успели на Центральный рынок за копченым хариусом.

Формат классической сибирской кухни представлен, например, рестораном «Хозяин тайги» у «Бобрового лога». Ожидаемые здесь пельмени, строганина из северной рыбы, оленина, мясо косули, соленые грибы и пельмени с разнообразными начинками, от зайца до оленины с можжевельником, дадут полное представление о том продуктовом наборе, который предоставляют здешним шеф-поварам сибирские реки и тайга.

Но самым ярким гастрономическим впечатлением от Красноярска станут не пельмени. Здешние рестораны высокой авторской кухни соперничают с заведениями Москвы и Петербурга — и по дизайну, и по концепции, и по уровню приготовления блюд.

Ресторанов высокой кухни в Красноярске сегодня насчитывают пять — в их числе «Тунгуска», где шеф-повар Николай Бобров создает свою современную версию сибирской кухни. Версия изящная — особенно в формате сетов, для которых в заведении придумывают стройную концепцию, связанную с историей, культурой, географией Енисейской Сибири. Так в сете, посвященном языческим ритуалам коренных народов региона, и оказываются сэндвич с мухомором или хрустящий камень с тартаром из косули (есть это все можно совсем спокойно). Но если такие сеты вам кажутся развлечением для особых ценителей, то можно заказать и блюда по меню, отобедав енисейским сигом или домашними пельменями с томлеными щечками.

close 100% Пресс-служба ресторана Fresco

В ресторане Fresco с его лозунгом «Когда еда — это искусство» бренд-шеф и совладелец Хайям Аминов доказывает на собственном примере, что для человека нет ничего невозможного — даже установить раковины из камня на куске привезенной из Иркутска скалы весом в четыре тонны. Здесь вообще личность бренд-шефа занимает практически центральное место: например, множество позиций из меню подается на камнях, поскольку владелец любит их собирать. Увлечение это подтверждает одно из блюд: тонкие ломтики замаринованной говядины, подающиеся с раскаленным булыжником, на котором мясо можно обжарить самостоятельно прямо на столе.

Самое трогательное во Fresco — это, впрочем, сет бренд-шефа, которым он погружает гостя в свой внутренний мир. Ресторатор откровенно говорит, что до семи лет рос в Памирских горах — и сет это отражение его мировоззрения, история взросления, признание в любви к своей семье, в котором восточные гастрономические традиции соединяются с суровым сибирским духом.

И действительно: в качестве амюз-буш подадут миндаль и землянику, а вскоре на пестрой имитации восточного ковра в рамках сета принесут замысловатую фигуру бордового цвета, которая окажется свекольной корочкой, начиненной муссом из енисейской рыбы под названием ленок. Но самым вкусным и запоминающимся блюдом окажется рисовая каша с жженой сметаной — по семейному рецепту.

В этом году гастрономическое разнообразие Красноярска пополнилось событием, идейным вдохновителем которого тоже стал Аминов. С 3 июня по 29 июля здесь проходит Фестиваль диких ужинов.

Посреди тайги, в двух часах езды от Красноярска, без связи и водопровода, практически на коленках, лучшие шеф-повара России готовят здесь сеты из местных продуктов, многие из которых были найдены (сорваны, выкопаны) за три часа до предполагаемого действия.

В минувшую субботу, 8 июля, пятый такой ужин прошел в мраморном карьере. Повара московского ресторана Artest Артем Естафьев и столичного же Olluco Никанор Вейра, а с ними — шеф Fresco Денис Курков — собрали в сете то, что дает не только тайга, но и в целом Енисейская Сибирь, включающая Хакасию и Тыву. Мозговая кость — оленя, ребро быка — хакасского, шоколадный десерт — с елью и березовым желе, сом — с гарниром из собранных тут же, в тайге, растений, включая неспелую смородину и корень растения, которое мы называем камышом, хотя на самом деле это рогоз.

close 100% Пресс-служба ресторана Fresco

Звучит дико — но ни от мухоморов, ни от незрелой смородины, ни от рисовой каши с жженой сметаной никому никогда плохо не становится.

Ресторанное разнообразие и высокий полет гастрономической фантазии в Красноярске объясняют высокой конкуренцией между ресторанными концепциями и поддержкой со стороны властей края, которые приняли участие и в организации Фестиваля диких ужинов. Это, однако, не все. В Красноярске вот уже несколько лет действует оснащенный по последнему слову ресторанной техники Институт гастрономии СФУ, основанный совместно с кулинарной школой Поля Бокюза.

А кроме того, высокий уровень гастрономии задает сама Енисейская Сибирь. Если в других регионах продуктовое разнообразие ограничено сосной и можжевельником, морошкой, оленем, дичью и речной рыбой, то здесь к этому прекрасному набору добавляются продукты из Тывы (например, як) и Хакасии (в частности, бык).