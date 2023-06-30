Хилинг-отели как модная альтернатива санаториям: что это и кому подойдет

Хилинг-отели сообщают о росте загрузки, 80% их гостей — люди до 45 лет. Между тем спрос на классические санатории также увеличивается, в том числе среди молодежи. Чем отличаются эти два способа поправить здоровье — в материале «Газеты.Ru».

В переводе с английского языка слово «healing» означает «исцеление, выздоровление». Соответственно, хилинг-туризм — это оздоровительный отдых, однако ставить знак равенства между ним и санаторно-курортным лечением не стоит. Санатории, как правило, предоставляют комплексную терапию с медицинскими процедурами и диетой по индивидуальным показаниям. Пребывание в них строго регламентировано и подчинено режиму. Хилинг-подход, в свою очередь, отличается большей гибкостью, его концепция сводится к синтезу релакса и бережного оздоровления через выбор и удовольствия, а не ограничения.

Санатории по определению ориентированы на восстановление физического здоровья посредством методов курортологии — раздела медицины, изучающего воздействие природных факторов на организм человека с целью их дальнейшего применения для лечения и профилактики заболеваний. Бальнео- и пелоидотерапия с использованием минеральных вод и грязи традиционно возглавляют списки наиболее популярных процедур в здравницах Ставропольского края и других регионов России.

Что касается хилинг-отелей, в них приезжают, чтобы поправить ментальное здоровье в том числе.

«Идея заключается в плавном и ненавязчивом изменении привычек через расслабление духа, разума и тела. Баланс достигается благодаря грамотному сочетанию энергии природы, комфортных условий, полному релаксу, разнообразной физической активности, питанию и оздоравливающим методикам»,

— объяснили представители Green Flow, первой в России гостиницы, входящей в международную ассоциацию Healing Hotels of the World.

Процедуры в хилинг-отелях предлагаются соответствующие: начиная от флоатинга (бесконтактный виброакустический гидромассаж) и заканчивая нейромедитацией (медитация с помощью нейроинтерфейса, считывающего активность мозга).

close 100% Пресс-служба Green Flow

Новомодная концепция уже пользуется популярностью среди россиян.

«В 2022 году загрузка нашего отеля Green Flow Rosa Khutor составила 80%, тогда как средняя загрузка на курорте — 58%. Люди приезжают к нам круглый год, так как помимо проживания в стоимость отеля входит множество активностей. Около 20% гостей возвращаются снова, что говорит не только о высоком уровне отеля, но и о популярности туризма оздоровительного формата», — рассказал Александр Тертычный, основатель и генеральный директор Green Flow.

Хилинг-отели выбирает преимущественно молодая аудитория.

«У нас порядка 80% гостей — молодые люди возрастом от 24 до 45 лет, которые много путешествуют по стране и постоянно находятся в поиске новых мест «силы», — объяснил Тертычный.

«Это поколение более осознанно выбирает места для отдыха, они смотрят на отель шире, чем на место, в котором можно просто переночевать и поесть. Критерием выбора все чаще становится концепция и дополнительные услуги» Александр Тертычный Основатель и генеральный директор Green Flow

Больше половины всех гостей Green Flow (64%) — пары, около четверти отдыхающих (23%) — семьи с детьми. Одни приезжают 13% гостей. Наконец, 5% приходится на MICE (деловой туризм).

close 100% Пресс-служба Green Flow

Интерес к санаториям среди россиян, тем временем, также набирает обороты.

«Спрос на санаторно-курортный отдых в России в последние годы демонстрирует рост. Исключение — пандемийный 2020 год. Затем отрасль успешно восстановила показатели и уже по итогам 2022 года практически достигла уровня рекордного 2019 года. По последним данным Росстата, за первый квартал 2023 года мы видим 15% рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — заявил Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев добавил, что чаще всего россияне выбирают санатории Абхазии. Четверть соотечественников (25%) приобрели оздоровительные туры в Пицунду, по 19% — в Сухум и Гагры, 10% — в Цандрипш. 11% отдали предпочтение здравницам в Большом Сочи, 10% — в Минеральных Водах.

Росту спроса на санатории, по словам Данилова, способствовала общая тенденция осознанного отношения к здоровью, которую усилила пандемия. Сказалось, утверждает он, и вынужденное перенаправление турпотоков с зарубежных курортов на российские, в частности — оздоровительные.

В отличие от хилинг-отелей, санатории выбирает более взрослая аудитория. Однако в последние годы наметилась отчетливая тенденция в сторону омоложения посетителей здравниц.

«Как отмечают большинство санаториев, входящих в нашу ассоциацию, их целевая аудитория молодеет с каждым годом. Средний возраст сегодня уже составляет 48-50 лет, и он снижается, — добавил Данилов. — Среди молодых, экономически активных людей есть запросы на поддержание физического и ментального здоровья, продление активного жизненного периода».