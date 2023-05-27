Нижнее белье и «голые» платья: самые откровенные образы звезд на Каннском кинофестивале

В субботу, 27 мая, на Лазурном Берегу завершился 76-й Каннский кинофестиваль. Пока актеры Джонни Депп и Леонардо ДиКаприо соревновались, чей фильм сорвет наиболее продолжительные овации, на красной ковровой дорожке разгорелась другая битва. Звездные гостьи мерились глубиной декольте и высотой разрезов. О самых «голых» выходах знаменитостей на Лазурном Берегу — в материале «Газеты.Ru».

Ирина Шейк

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В этом году Россию в Каннах представляли актриса Рената Литвинова, модели Наталья Водянова и Наташа Поли, телеведущая Виктория Боня и другие звезды. Однако наиболее громко о себе заявила Ирина Шейк. Имя россиянки не сходило со страниц мировой прессы. Таблоиды писали о знаках внимания, оказываемых ей актером Леонардо ДиКаприо, и об откровенных нарядах, которые она по очереди надевала на мероприятия.

Ирина Шейк повышала градус с каждым выходом. На премьеру «Убийц цветочной луны» она надела платье Armani Privé без бюстгальтера, на дебютный показ «Подстрекательниц» пришла в кожаном топе и юбке с низкой талией Mowalola, а на празднование дня рождения Наоми Кэмпбелл вовсе заявилась в нижнем белье Gucci и чулках.

Синди Бруна, Эльза Хоск и Валентина Сампайо

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Пример Ирины Шейк оказался заразителен. Вслед за ней в провокационных нарядах появлялись другие манекенщицы — бывшие «ангелы» Victoria's Secret. Синди Бруна пришла на премьеру «Клуба зеро» в одном боди Vivienne Westwood, а Эльза Хоск надела оголяющее грудь платье собственного бренда Helsa на благотворительный гала-вечер фонда amfAR. Трансгендерная модель Валентина Сампайо выбрала для просмотра «Города астероидов» платье Pinko с прозрачной вставкой в форме сердца на пикантном месте — ягодицах.

Алессандра Амбросио и Изабель Гулар

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Битву смелых нарядов и идеальных фигур устроили бразильские супермодели Алессандра Амбросио и Изабель Гулар. Амбросио посетила вечеринку марки спорткаров Aston Martin в нижнем белье Dolce&Gabbana, а на благотворительный гала-вечер фонда amfAR оделась в «голое» платье от модельера Питера Дундаса. Гулар, в свою очередь, ответила корсетным макси Mônot с экстремальным разрезом.

Ева Герцигова

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Легенда подиумов Ева Герцигова произвела фурор на церемонии вручения наград премии Kering «Women in Motion Award». Супермодель, которая этой весной отметила 50-летие, облачилась в транспарентное платье Saint Laurent с открытыми плечами, выставив напоказ тонкую талию, пресс и стройные ноги.

Кери Зета-Дуглас, Айрис Лоу и Лили-Роуз Депп

close Кэри Зета-Дуглас с родителями Майклом Дугласом и Кэтрин Зетой-Джонс Айрис Лоу Полную галерею можно посмореть

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Из голливудских nepo babies в Каннах появились дочери актеров Майкла Дугласа, Джуда Лоу и Джонни Деппа — все три в откровенных образах. 20-летняя Кери Зета-Дуглас пришла в соблазнительном платье Elie Saab на церемонию открытия, а 22-летняя Айрис Лоу предстала в комплекте Saint Laurent в бельевом стиле на премьере «Монстра». Что касается 24-летней Лили-Роуз Депп, она надела кружевное мини Chanel без бюстгальтера на светский вечер в Отеле дю Кап-Эден-Рок в Антибе.

Ева Лонгория

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Ева Лонгория выбрала для Канн платья в стиле своей знаменитой героини Габриэль Солис из сериала «Отчаянные домохозяйки». Для благотворительного гала-вечер фонда amfAR актриса предпочла модель с прозрачным подолом от Ashi Studio, а для дебютного показа «Старого дуба» — кружева Elie Saab.

Кейт Бекинсейл

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Кейт Бекинсейл отказалась от платьев и юбок на премьере «Рагу Додена Буффана». Актриса вышла на красную ковровую дорожку Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт в просвечивающем тандеме с боди и микрошортами.

Джулия Фокс

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Автором самых спорных выходов ожидаемо стала бывшая девушка рэпера Канье Уэста Джулия Фокс. Модель продемонстрировала грудь в прозрачном корсете из эпоксидной смолы от Joanna Prażmo во время празднования 25-летия благотворительной организации для художников Art of Elysium. А на премьере сериала «Идол» и афтепати она предстала в неоднозначных нарядах из органзы.