Tinder православный: в России предложили альтернативу уходящему сервису

Match Group, владеющая Tinder, заявила о своем уходе из России. Компания предупредила, что с 30 июня для россиян будет закрыт доступ к дейтинговому сервису. Таким образом, Tinder примкнет к Bumble, Badoo и Fruitz, которые покинули российский рынок еще в прошлом году. В Госдуме в ответ на уход Tinder предложили создать православный аналог на платформе «Госуслуг».

К 30 июня компания Match Group, которая владеет приложением для знакомств Tinder, уйдет с российского рынка. Об этом говорится в годовом отчете организации:

«Мы привержены защите прав человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат уход с российского рынка до 30 июня 2023 года».

Tinder работает онлайн через мобильные приложения для смартфонов. Match Group, помимо этого сервиса, также владеет Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship и OurTime.

Зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил создать российский аналог Tinder.

«Сервис для поиска знакомств нужен. Это не должен быть Tinder, это должна быть российская платформа. Самое главное — он должен быть защищен от вот всех этих профурсеток, эскортниц и проституток. Поэтому, конечно, верификация на этих сервисах должна проходить через «Госуслуги», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что знает крепкие пары, которые познакомились в сети. Но Tinder, по его мнению, «все-таки, к сожалению, для многих людей стал платформой краткосрочных свиданий, даже если это не проститутки».

В разговоре с «Лентой.ру» Милонов предложил создать сервис по подбору пар на базе православной церкви.

«Надо создавать российские соцсети для знакомств. Можно привлекать разные организации, которые могли бы в этом помочь. Например, можно создать сеть знакомств на базе православной церкви, мусульманские соцсети», — заявил депутат, отметив, что именно религия помогает людям образовать семью. Для верификации такой версии Tinder также, по мнению Милонова подойдут «Госуслуги».

С началом спецоперации на Украине многие зарубежные компании покинули российский рынок. В их число входят и иностранные приложения по подбору пар: Bumble, Badoo и Fruitz. Tinder уходить не стал, но в апреле прошлого года ограничил для россиян доступ к платным опциям.

В июле московский суд оштрафовал Match Group LLC (владеет сервисом Tinder) на 2 млн рублей из-за отказа локализовать данные россиян. Против компании было возбуждено административное дело по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России).

Как ситуация в мире повлияла на дейтинговые приложения

В мае 2022-го управляющий и финансовый директор компании Match Group Гэри Свидлер сообщил, что события на Украине отразились на финансовых показателях, в частности, за счет падения выручки в России, Украине и «некоторых других соседних странах».

В феврале 2023 года «Коммерсантъ» опросил популярные сервисы знакомств в России об итогах их работы в 2022 году. На фоне ухода конкурентов они смогли увеличить аудиторию.

Например, количество людей, которые ежедневно посещали страницу «VK Знакомства», увеличилось на 73% по сравнению с весной 2022 года. В компании также заверили, что проблем с оплатой услуг не возникло, так как дополнительные опции сервиса можно купить за «голоса» в самой соцсети. Отдельного приложения «VK Знакомства» для Android и iOS нет.

«Мамба» увеличила свою аудиторию на 20%, «Теамо» — на 30%. Но ограничения Apple и Google оплаты картами привели к снижению выручки.

В «Мамбе» рассказали, что этот показатель стал меньше на 10%, но чистая прибыль удвоилась. Согласно данным Kartoteka.ru, в 2021 году доходы АО «Мамба» составили 1 млрд руб., чистая прибыль – 24 млн руб. Среди проблем, с которыми столкнулось приложение по подбору пары, гендиректор сервиса Андрей Бронецкий указывает на частичную мобилизацию и отъезд части аудитории сервиса из России.

На то, что платежи «отвалились», жалуется и гендиректор Pure в России Ольга Петрунина. По ее словам, в российском сегменте выручка сервиса выросла на 25%, в то время как в других странах – в среднем на 80%.

В «Теамо» тоже жалуются на падение заработка, хотя пользователей прибавилось. Тем не менее, как заявила гендиректор Анна Гришачева, компенсировать снижение доходов удалось за счет платежей в web-версии.