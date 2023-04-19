«Я стремящийся к вере психолог»: Марк Бартон — о терапии, прошлом теолога и третьем браке

23 апреля на телеканале «Суббота!» стартует мейковер-шоу «Доктор твоего счастья» со звездными стилистами и психологом Марком Бартоном. В интервью «Газете.Ru» Бартон рассказал, кому и как долго нужно ходить на терапию, объяснил ценообразование своих сеансов и ответил на вопросы о личном жизни.

— Начнем наш разговор с реалити «Доктор твоего счастья». Двух суток достаточно для кардинальной смены имиджа, но хватит ли этого времени, чтобы изменить человека изнутри? Тем более если речь идет о преодолении комплексов, с которыми живут годами. Какую задачу в рамках проекта вы перед собой ставите?

— За двое суток мы помогаем женщине посмотреть на себя другими глазами и послушать рекомендации, которые могут изменить ее жизнь к лучшему. А дальнейшие изменения — это их ответственность, мы ведь не можем за них принимать решения! Если цель сохранить семью и стать счастливыми, то наши участники этим обязательно воспользуются. Если они этого не хотят, то можно обойти любые проекты, но ничего не поможет. Мы же не играем роль «спасателей»: скорее, тренеров, которые показывают людям, какими они могут стать. Даже за это короткое время мы даем им конкретные рекомендации.

— Вы называете длительную терапию «уходом от ответственности». Сколько сеансов, на ваш взгляд, достаточно для решения стандартных запросов клиентов?

Все очень индивидуально. Если человек не находится в кризисе, то это может быть и одна сессия, а если человек нуждается именно в психотерапии, то можно ходить к психологу год и дольше.

Объясню, почему я не сторонник длительной работы с клиентом. Допустим, женщина приходит и обвиняет маму в том, что она не может стать счастливой. При этом она обвиняет выборочно и просто перекладывает ответственность за свои неудачи на маму. Часто бывает, что тем, кто ходит на терапию, выгодно не прощать, не брать ответственность, не взрослеть, а найти причину своего несчастья в другом человеке. Но если вы годами ходите к специалисту, а у вас ничего не меняется, то нужно менять специалиста.

— Всем ли необходим психолог?

— Вы же ходите к другим врачам. Это нормально для современного человека — сходить на терапию, поговорить с профессионалом. Часто бывает, что человек не может поговорить со своими близкими и сразу встречает осуждение, крики, а с психологом можно не только выговориться, но и найти какие-то пути развития личностного роста. Психолог помогает обозначить и расставить приоритеты.

Тем более сегодня модно говорить: «У меня есть свой психолог». Это звучит как раньше говорили: «У меня есть свой мясник или портной».

— Прежде чем стать психологом, вы изучали теологию и работали политтехнологом. Почему вы решили сменить профиль? Прошлые знания и опыт — они скорее помогают или мешают вам сегодня?

— Конечно, помогают, я ведь работаю с разными людьми. Например, приходит ко мне верующая православная женщина — так почему бы мне не применить свои знания в общении с ней?

Что касается политтехнологии, то это не мое. В свое время я даже разрабатывал план взаимодействия кандидатов с избирателями, но это оказалась совсем не моя история. Я могу отвечать за свои действия и слова, но не могу и не хочу за чужие. Мне больше нравится делать людей счастливыми и получать обратную связь: кто-то на улице узнает — поздоровается, кто-то просто улыбнется, но вот по голове еще никто не хотел огреть (смеется).

— В одном из интервью вы заявили: «Если ты психолог, ты душу человеческую лечишь, а как можно лечить душу, если ты не веришь в ее существование». Выходит, предмет психологии — душа, а не психика, а психолог не может быть атеистом? Не эффективнее ли в таком случае исповедь, нежели сеанс психотерапии?

— Это мое субъективное мнение. Я не считаю, что каждый человек должен быть верующим, но можно заменить понятие «души» на лимбическую систему и все свалить на мозг. Каждый выбирает для себя специалиста сам.

Что касается меня, то я бы не назвал себя верующим, — я скорее стремящийся к вере психолог.

close 100% пресс-служба телеканала «Суббота!»

— В начале карьеры вы брали с клиентов по 500 рублей за сеанс, а сегодня одна ваша консультация обойдется в 100 тыс. рублей. Сколько, на ваш взгляд, должны стоить услуги психолога, и из чего складывается эта сумма?

— Я назвал такую цену, чтобы ко мне никто не приходил. У меня высокая нагрузка: съемки, институт, бизнес. Но на удивление, когда я поставил цену в 100 тысяч, ко мне пришло много новых людей — просто другого уровня достатка. У меня есть несколько клиентов, которых я сопровождаю, но мое мнение такое: после второй или третьей сессии в день надо остановиться, иначе становишься неэффективным и возникает эмоциональное выгорание. Более того, каждый психолог должен проходить супервизию, а к тем, кто говорит, что им это не нужно, лучше вообще не ходить.

— Почему вы решили сконцентрироваться именно на семейной психологии? Сказался ли на этом ваш личный опыт?

— Думаю, да. У меня был опыт плохих отношений: не в том смысле, что кто-то был неправ, просто в тот период я был не готов к отношениям. А может мы были готовы, но каждый на своем уровне. Я не враждую со своими бывшими женами, а наши дети счастливы и растут в любви.

— Ваша третья супруга — психолог, как и вы. Способствует ли общая профессия гармонии в семейной жизни? Не возникает ли между вами соперничества? Профессиональной ревности?

— Дома мы ведем себя не как психологи. Конечно, знания психологии помогают, и ты лучше чувствуешь партнера, но мы не живем в соответсвии с какой-либо инструкцией. Моя супруга — успешная женщина, она прекрасно совмещает карьеру с материнством, и я ее точно не ревную. У меня есть чувство, что она может по-женски волноваться, когда мы едем куда-то отдыхать, и девушки ко мне подходят сфотографироваться, но не более.

— Прокомментируйте, пожалуйста, несколько своих высказываний. «Чем больше у женщины сексуальных партнеров, тем быстрее она окажется в дурке»?

— Либо там, либо в венерическом отделении. Но мы сейчас говорим не о социальном взаимодействии и нормах, а о женском организме. Речь идет о том, что с каждым сексуальным партнером организм женщины физиологически перестраивается: иммунитет, репродуктивная и нервная системы. Каждый раз, чтобы организм восстановился вновь, нужен период вплоть до года. А когда ты из одних отношений вышла и сразу в другие… Женщина просто не успеет разобраться с нерешенными конфликтами прошлых отношений. И с ними же отправится в новые. Допустим, в прошлых отношениях женщине изменили — не проработав это, в новых отношениях, даже если мужчина не изменяет, она будет видеть поведение «бабника». А как только мы этот страх запустим в окружающее пространство, рано или поздно мы в нем убедимся. Поэтому после каждых отношений нужно первым делом «навести порядок».

— «Если в течение года не женится, надо сваливать»?

— Если не хотите замуж — не сваливайте. А в остальных случаях что можно делать в отношениях дольше года? Для чего вы вместе? Отношения — это сотрудничество двух людей, которые понимают, зачем им этот союз. Если мужчина пришел в жизнь женщины просто, чтобы почувствовать себя комфортно (а так чаще всего и бывает), то женщина должна себе ответить, для чего ей этот мужчина. Года вполне достаточно, чтобы узнать друг друга, понять свою совместимость. Не посмотреть, какие вы оба в быту, а договориться. Например, сразу сказать, что ты везде разбрасываешь носки или полотенца после душа. И она тебе тоже сразу о своих привычках говорит. Сколько еще нужно дней, чтобы в чем-то убедиться? Нужно быть честными. Вы же помните, какими были в прошлых отношениях? Такими будете и в следующих. Поэтому просто договаривайтесь — понятно, не на первом свидании, а вот на 20-м точно можно.

— «Если женщина более успешная, чем мужчина, это катастрофа»?

— В 90% случаев — да. Но здесь мы говорим про мужчин, которые вообще не развиваются, и масштаб их личности очень ограничен. Бывает, что женщина тоже не развивается, потому что боится стать успешнее мужа, ведь он ее оставит. Если же мы говорим про отношения, где оба в развитии, но женщина чуть успешнее — ничего страшного не произойдет, потому что эти люди умеют между собой договариваться.