«Шары в подмышках — это вульгарно»: пять пластических операций, которые вышли из моды

Современная эстетическая медицина и пластическая хирургия взяли тренд на естественность. И если раньше каждая вторая пациентка заказывала хирургу глаза Беллы Хадид, грудь Памелы Андерсон и ягодицы Ким Кардашьян, то сегодня такие запросы встречаются значительно реже. Какие изменения во внешности все меньше интересуют пациентов и как перевернулись взгляды в пластической хирургии, «Газете.Ru» рассказали врачи.

Главный тренд современной эстетической медицины — это ориентация на естественность и уникальность. В этом сходится большинство пластических хирургов.

«Гипертрофированные, утрированные черты лица и тела наконец-то перестают быть модными. Обратите внимание на последние снимки Ким Кардашьян – даже с ее любовью ко всему преувеличенному сегодня ее фигура выглядит гораздо более гармонично, чем восемь-девять лет назад. Белла Хадид, Скарлетт Йоханссон и даже Памела Андерсон – все голосуют за натуральность», — объясняет «Газете.Ru» Георгий Чемянов, к. м. н., пластический хирург, основатель клиники эстетической медицины Chemyanov Medical Lounge.

Сами хирурги связывают это с тем, что люди устали от влияния социальных сетей и стали ценить свою «непохожесть» на других. Какие из некогда «топовых» операций больше не актуальны?

«Кукольная» ринопластика

close 100% Shutterstock

Главным антитрендом пластический и челюстно-лицевой хирург клиники «Клазко» Зоя Евсюкова считает «кукольную» ринопластику.

«Сегодня нос принцессы Диснея — это моветон! Красиво прооперированный нос будет прямой или с легкой горбинкой, которую заботливо сохранил, ювелирно отработав все структуры носа, пластический хирург», — уверена врач.

Эксперт по ринопластике, д.м.н., профессор и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян подтверждает: тренд на «кукольные носы» постепенно уходит в прошлое. Он отмечает, что если раньше многие пациенты приходили на консультацию с фотографией того носа, который хотят видеть на своем лице, то сегодня большинство клиентов доверяют рукам, мнению и опыту пластического хирурга.

«А профессиональный хирург никогда не будет ориентироваться на шаблон, поскольку он руководствуется анатомическим строением, общей гармонией и пропорциями лица. Только так можно получить нос, который не будет выдавать работу хирурга и удачно впишется в образ», — объясняет он.

Пластический хирург многопрофильного медицинского центра «Атлас» Андрей Енин отмечает, что все меньше запросов связано с такими в прошлом популярными трендами, как экстратонкий задранный курносый нос, который выбивается из пропорций лица.

«Современная пластика носа стремится к тому, чтобы пластику не было видно. Естественность, гармоничность, изящность и соответствие пропорциям лица выходят на первый план», — указывает Енин.

«Грудь-шары»

close 100% Памела Андерсон Francois Mori/AP

Увеличительная маммопластика — еще один отмирающий тренд пластической хирургии, считает ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC Амжад Аль-Юсеф.

«Если раньше многие стремились сделать грудь побольше, то сейчас в приоритете ― гармония и натуральность. Зачастую пациентки выбирают импланты каплевидной формы, которые смотрятся очень натурально. И увеличивают объем груди на 1-2 размера максимум, поскольку хотят выглядеть гармонично и иметь пропорциональные телу формы», — уточняет хирург.

Тигран Алексанян подтверждает, что мода на объемные импланты в стиле Памелы Андерсон постепенно сходит на нет, и сегодня большинство девушек делают выбор в пользу естественности.

«Никто больше не гонится за размером. Современный тренд – это гармоничные пропорции, соразмерность, не круглая, а каплевидная (анатомическая) форма. Одним словом, визуально ничто не должно выдавать присутствия имплантов», — объясняет он.

Зоя Евсюкова обращает внимание, что сегодня многие женщины репротезируют молочные железы, отдавая предпочтение имплантам меньшего объема, или вовсе избавляются от них, выполняя пексию собственных тканей.

«Шары в подмышках — это вульгарно и дешево», — считает хирург.

Ягодицы, «как у Ким Кардашьян»

close 100% Ким Кардашьян kimkardashian/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пластический хирург Георгий Чемянов вспоминает, что 6-7 лет назад очень модной стала операция по увеличению ягодиц.

«Об этом много писала пресса, а на конгрессах пластической хирургии эта тема была номер один. Среди хирургов и даже между пациентами шло негласное соревнование – у кого попа получится больше», — рассказывает он.

По словам хирурга, сегодня такой подход устарел — и речь не о самой операции, а именно о подходе к ней.

«Коррекция формы ягодиц – все еще довольно актуальный запрос, и операции с применением липоскульптурирования (совмещения липосакции и липофилинга) в большом ходу. Только вместо того, чтобы создавать гипертрофированные ягодицы, врачи работают над тем, чтобы в результате получить спортивную и подтянутую попу», — объясняет врач.

Зоя Евсюкова соглашается: тренд на выдающуюся пятую точку больше не актуален.

«Честно говоря, я изначально не поняла идею огромной попы. Безусловно, Ким Кардашьян смогла увековечить свое имя, превратив недостаток в достоинство, но, чтобы иметь пятую точку, как у Ким, надо быть Ким. В противном случае ваш дополнительный очаг целлюлита будет радовать только подписчиков вашего фотоблога, но не ваше отражение в зеркале примерочной», — говорит врач.

Объемные губы

close 100% Hofmannita hofmannitavsworld/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

С начала 2000-х годов в эстетической медицине большим спросом пользовалась пластика губ по методике булхорн, в результате которой верхняя губа становилась более пухлой, объемной и даже слегка вывернутой.

«Во время процедуры выполнялись разрезы под носом и по кайме губы, излишки кожи убирались, а мышцы подшивались. Минус этой операции в том, что после нее остаются следы, замаскировать которые довольно трудно», — объясняет Тигран Алексанян.

По его словам, сегодня пластические хирурги отдают предпочтение инъекционным методикам коррекции формы губ — они менее травматичны и не оставляют рубцов.

«Мода на кукольный образ, так называемый бэби-фейс, ушла в прошлое. Больше никаких излишне надутых губ, которые делают лицо вульгарным. Все больше девушек относятся к губам деликатно и доверяют их врачам с хорошим эстетическим вкусом и чувством меры», — говорит хирург.

Амжад Аль-Юсеф отмечает, что одна из самых популярных услуг в его клинике — это удаление биополимера из губ.

«Все потому, что мода на суперобъемные губы проходит, а филлеры при этом не разлагаются. Еще несколько лет назад это было большой проблемой для пациентов, но сегодня у нас есть методики, с помощью которых можно легко и безопасно избавиться от неудачно введенного филлера», — заверяет он.

Лисьи глазки

close 100% Белла Хадид bellahadid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Лисий взгляд» — еще один тренд, который, по мнению хирургов, пора оставить в прошлом. Эталон обладательницы «лисьих глазок» — американская супермодель Белла Хадид, чьи пропорции лица в 2019 году британский хирург Джулиан Де Сильва назвал «идеальными». Но российские хирурги от операции отговаривают, считая ее не столько не актуальной, сколько небезопасной для здоровья.

«Лисьи глазки» с отрезанными веками — самое неприятное, что можно созерцать. Это вред здоровью, а не просто некрасивый результат, так как пациентки годами не могут закрыть глаза, спят ночью лицом в подушку или в маске. А широченные рубцы только добавляют проблем и бьют по бюджету в процессе восстановления кожи», — объясняет Зоя Евсюкова.

Амжад Аль-Юсеф успокаивает: по его словам, в последнее время запросов на «глаза как у Беллы» стало значительно меньше.

«Если раньше в моде были губы как у Анджелины Джоли, скулы как у Кейт Мосс, лисий взгляд как у Беллы Хадид и ягодицы как у Ким Кардашьян, то сейчас людям важна собственная уникальность. Конечно, пациенты по-прежнему хотят выглядеть молодо и красиво, но при этом максимально естественно и оставаясь собой», — подытоживает врач.