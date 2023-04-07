«Шары в подмышках — это вульгарно»: пять пластических операций, которые вышли из моды

Главный тренд современной эстетической медицины — это ориентация на естественность и уникальность. В этом сходится большинство пластических хирургов.
«Гипертрофированные, утрированные черты лица и тела наконец-то перестают быть модными. Обратите внимание на последние снимки Ким Кардашьян – даже с ее любовью ко всему преувеличенному сегодня ее фигура выглядит гораздо более гармонично, чем восемь-девять лет назад. Белла Хадид, Скарлетт Йоханссон и даже Памела Андерсон – все голосуют за натуральность», — объясняет «Газете.Ru» Георгий Чемянов, к. м. н., пластический хирург, основатель клиники эстетической медицины Chemyanov Medical Lounge.
Сами хирурги связывают это с тем, что люди устали от влияния социальных сетей и стали ценить свою «непохожесть» на других. Какие из некогда «топовых» операций больше не актуальны?
«Кукольная» ринопластика
Главным антитрендом пластический и челюстно-лицевой хирург клиники «Клазко» Зоя Евсюкова считает «кукольную» ринопластику.
«Сегодня нос принцессы Диснея — это моветон! Красиво прооперированный нос будет прямой или с легкой горбинкой, которую заботливо сохранил, ювелирно отработав все структуры носа, пластический хирург», — уверена врач.
Эксперт по ринопластике, д.м.н., профессор и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян подтверждает: тренд на «кукольные носы» постепенно уходит в прошлое. Он отмечает, что если раньше многие пациенты приходили на консультацию с фотографией того носа, который хотят видеть на своем лице, то сегодня большинство клиентов доверяют рукам, мнению и опыту пластического хирурга.
«А профессиональный хирург никогда не будет ориентироваться на шаблон, поскольку он руководствуется анатомическим строением, общей гармонией и пропорциями лица. Только так можно получить нос, который не будет выдавать работу хирурга и удачно впишется в образ», — объясняет он.
Пластический хирург многопрофильного медицинского центра «Атлас» Андрей Енин отмечает, что все меньше запросов связано с такими в прошлом популярными трендами, как экстратонкий задранный курносый нос, который выбивается из пропорций лица.
«Современная пластика носа стремится к тому, чтобы пластику не было видно. Естественность, гармоничность, изящность и соответствие пропорциям лица выходят на первый план», — указывает Енин.
«Грудь-шары»
Памела АндерсонFrancois Mori/AP
Увеличительная маммопластика — еще один отмирающий тренд пластической хирургии, считает ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC Амжад Аль-Юсеф.
«Если раньше многие стремились сделать грудь побольше, то сейчас в приоритете ― гармония и натуральность. Зачастую пациентки выбирают импланты каплевидной формы, которые смотрятся очень натурально. И увеличивают объем груди на 1-2 размера максимум, поскольку хотят выглядеть гармонично и иметь пропорциональные телу формы», — уточняет хирург.
Тигран Алексанян подтверждает, что мода на объемные импланты в стиле Памелы Андерсон постепенно сходит на нет, и сегодня большинство девушек делают выбор в пользу естественности.
«Никто больше не гонится за размером. Современный тренд – это гармоничные пропорции, соразмерность, не круглая, а каплевидная (анатомическая) форма. Одним словом, визуально ничто не должно выдавать присутствия имплантов», — объясняет он.
Зоя Евсюкова обращает внимание, что сегодня многие женщины репротезируют молочные железы, отдавая предпочтение имплантам меньшего объема, или вовсе избавляются от них, выполняя пексию собственных тканей.
«Шары в подмышках — это вульгарно и дешево», — считает хирург.
Ягодицы, «как у Ким Кардашьян»
Ким Кардашьянkimkardashian/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Пластический хирург Георгий Чемянов вспоминает, что 6-7 лет назад очень модной стала операция по увеличению ягодиц.
«Об этом много писала пресса, а на конгрессах пластической хирургии эта тема была номер один. Среди хирургов и даже между пациентами шло негласное соревнование – у кого попа получится больше», — рассказывает он.
По словам хирурга, сегодня такой подход устарел — и речь не о самой операции, а именно о подходе к ней.
«Коррекция формы ягодиц – все еще довольно актуальный запрос, и операции с применением липоскульптурирования (совмещения липосакции и липофилинга) в большом ходу. Только вместо того, чтобы создавать гипертрофированные ягодицы, врачи работают над тем, чтобы в результате получить спортивную и подтянутую попу», — объясняет врач.
Зоя Евсюкова соглашается: тренд на выдающуюся пятую точку больше не актуален.
«Честно говоря, я изначально не поняла идею огромной попы. Безусловно, Ким Кардашьян смогла увековечить свое имя, превратив недостаток в достоинство, но, чтобы иметь пятую точку, как у Ким, надо быть Ким. В противном случае ваш дополнительный очаг целлюлита будет радовать только подписчиков вашего фотоблога, но не ваше отражение в зеркале примерочной», — говорит врач.
Объемные губы
Hofmannitahofmannitavsworld/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
С начала 2000-х годов в эстетической медицине большим спросом пользовалась пластика губ по методике булхорн, в результате которой верхняя губа становилась более пухлой, объемной и даже слегка вывернутой.
«Во время процедуры выполнялись разрезы под носом и по кайме губы, излишки кожи убирались, а мышцы подшивались. Минус этой операции в том, что после нее остаются следы, замаскировать которые довольно трудно», — объясняет Тигран Алексанян.
По его словам, сегодня пластические хирурги отдают предпочтение инъекционным методикам коррекции формы губ — они менее травматичны и не оставляют рубцов.
«Мода на кукольный образ, так называемый бэби-фейс, ушла в прошлое. Больше никаких излишне надутых губ, которые делают лицо вульгарным. Все больше девушек относятся к губам деликатно и доверяют их врачам с хорошим эстетическим вкусом и чувством меры», — говорит хирург.
Амжад Аль-Юсеф отмечает, что одна из самых популярных услуг в его клинике — это удаление биополимера из губ.
«Все потому, что мода на суперобъемные губы проходит, а филлеры при этом не разлагаются. Еще несколько лет назад это было большой проблемой для пациентов, но сегодня у нас есть методики, с помощью которых можно легко и безопасно избавиться от неудачно введенного филлера», — заверяет он.
Лисьи глазки
Белла Хадидbellahadid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Лисий взгляд» — еще один тренд, который, по мнению хирургов, пора оставить в прошлом. Эталон обладательницы «лисьих глазок» — американская супермодель Белла Хадид, чьи пропорции лица в 2019 году британский хирург Джулиан Де Сильва назвал «идеальными». Но российские хирурги от операции отговаривают, считая ее не столько не актуальной, сколько небезопасной для здоровья.
«Лисьи глазки» с отрезанными веками — самое неприятное, что можно созерцать. Это вред здоровью, а не просто некрасивый результат, так как пациентки годами не могут закрыть глаза, спят ночью лицом в подушку или в маске. А широченные рубцы только добавляют проблем и бьют по бюджету в процессе восстановления кожи», — объясняет Зоя Евсюкова.
Амжад Аль-Юсеф успокаивает: по его словам, в последнее время запросов на «глаза как у Беллы» стало значительно меньше.
«Если раньше в моде были губы как у Анджелины Джоли, скулы как у Кейт Мосс, лисий взгляд как у Беллы Хадид и ягодицы как у Ким Кардашьян, то сейчас людям важна собственная уникальность. Конечно, пациенты по-прежнему хотят выглядеть молодо и красиво, но при этом максимально естественно и оставаясь собой», — подытоживает врач.