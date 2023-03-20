«Я во всем, кроме порнографии, уже снималась»: Катерина Шпица — о карьере и снобизме медалистки

В минувшую пятницу, 17 марта, на телеканале «Пятница» стартовала кинокомедия «Училки в законе», одну из главных ролей в которой сыграла Катерина Шпица. В интервью с «Газетой.Ru» актриса вспомнила школьные годы, а также ответила на вопросы о карьере и воспитании сына.

— Чем вас привлек сериал «Училки в законе»?

— Интересным сценарием, качественным неглупым юмором, хорошими диалогами и актерским ансамблем.

close 100% Актриса Катерина Шпица Пресс-служба телеканала «Пятница»

— Вы учились в двух школах в Инте и Перми, последнюю окончили с золотой медалью. Ностальгируете ли вы по этим годам? Вызывали ли ваших родителей к директору или, может, вы сталкивались с буллингом? Вспомните, пожалуйста, интересную историю из школьной жизни, веселую или не очень.

— Да, иногда школа вспоминается, конечно. У меня о ней самые лучшие воспоминания, которые меня всегда согревают. Родителей никогда не вызывали. Я была весьма законопослушной, не без характера, но глобально — беспроблемным ребенком. Травле не подвергалась, как впрочем и остальные ребята в моих классах из обеих школ. Эта беда тогда была еще не так распространена. По крайней мере, я не слышала о случаях травли в моих школах. Я была очень правильной и исполнительной, не хулиганила, не прогуливала, не хамила.

Из забавного — помню, в 11-м классе я победила в небольшом конкурсе красоты, и мое фото в купальнике красовалось на обложке крупной местной пермской газеты. Тогда теплее, шумнее и радостнее всех с этим событием меня поздравила директор школы. Она невероятная женщина!

— Многие дети, бывшие отличниками в школе, продолжают быть таковыми и во взрослой жизни. Замечаете ли вы это за собой?

— Да, перфекционизм был мне свойствен всегда. Я много с ним боролась. Он вредит жизненному равновесию. В последние годы, как мне кажется, делаю на этом поприще успехи.

close 100% Катерина Шпица с сыном Германом katerinashpitsa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Ваш сын Герман — четвероклассник. Бытует мнение, что родители заново учатся вместе со своими детьми. Согласны ли вы с ним?

— Кто-то, наверное, учится, да, и понимает в процессе, сколько всего забыл. А я считаю, что родителям лучше не заниматься домашними заданиями с детьми. Из взрослых уже что выросло, то выросло, а ребенку надо прививать привычку делать все самому и, если что-то неясно, задавать взрослым конструктивные вопросы. Это сложно, но возможно.

— Как вы мотивируете Германа хорошо учиться? Ругаете ли вы его за тройки?

— Сейчас, если имеется в виду целенаправленная мотивация учиться, то никак, мне кажется. Я в свое время наломала дров из-за своего снобизма медалистки. Еле расхлебали, а может, еще и не до конца. Герман — не отличник по натуре, в отличие от меня, и это, как мне кажется, даже хорошо. Меньше тревожности будет. Учится он не без проблем, но вполне охотно, идет в школу без тоски в глазах, часто даже с радостью. Жизнь сама замотивирует, наша задача в семье проследить только, чтоб самую базу в начальной школе не упустил. Мы не ругаем за оценки, не наказываем за них ни в коем случае, ведь частенько они вовсе не показатель интеллекта или слабости характера. Мы просто не одобряем эпизоды чрезмерной лени, порицаем проявления безответственности, объясняем невыгодность халтуры самому ребенку. Пытаемся научить уживаться в системе социума, при этом сформировать понимание, что знания не для оценок, что они полезны и на руку прежде всего ученику, показать варианты их практического применения.

— К слову, что вы думаете о современной системе образования в сравнении с советской? А о ЕГЭ и отмене болонской системы?

— ЕГЭ мне не нравится. Что с ним не так: описано в море статей психологов и педагогов. Разрешите мне не повторяться. Об остальной части вопроса рассуждать пока не возьмусь.

— Завершая школьную тему, скажите, какие фильмы и сериалы на эту тему вам нравятся? «Уэнсдей», новая «Сплетница», «Эйфория»?

— Мне нравятся «3,5 дня из жизни Ивана Семенова», «Чучело», «Доживем до понедельника», «Ох уже эта Настя», «Гостья из будущего», «Приключения Электроника», «Sex Education», «Эйфория» и «Чудо». «Сплетницу» и «Уэнсдей» не видела.

— Вы не раз говорили, что ваша внешность ограничивает вас в профессиональном плане. Смогли бы вы кардинально сменить имидж ради роли, скажем, коротко постричься или набрать вес?

— Стрижка, окрашивание не особо меняют дело, если мы говорим о типаже. Мне кажется, у меня и в «Училках» в сравнении с «Метро» волосы недлинные. Какая вообще может быть проблема с тем, чтоб подстричься даже налысо, если роль хороша. А вот вес набирать не стала бы, это вредно для здоровья.

— Если забыть обо всех ограничениях, в каких жанрах и ролях вы хотели бы себя попробовать? Может, более возрастные роли? Хорроры?

— В любых, как можно более разных. В 37 лет, из которых без малого 20 лет — в профессии, выражение «попробовать себя» воспринимается довольно странно.

Я во всем, кроме порнографии, уже снималась.

close 100% Катерина Шпица и Руслан Панов katerinashpitsa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Недавно вы отметили «бумажную свадьбу» со своим мужем Русланом Пановым, с чем мы вас поздравляем. Каковы ваши секреты счастливого брака? И что, на ваш взгляд, помогает вам сохранять баланс между работой и семьей?

— Давайте про секреты счастливого брака вы нас хотя бы лет через 10 спросите. Странно об этом говорить сейчас. После пяти лет отношений (а мы вместе как раз пять лет) отношения только начинают расти вглубь. Баланс сохраняется просто: обоюдным желанием любить и работать, будучи самодостаточными.