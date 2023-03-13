Впервые без красного ковра: в чем пришли звезды на церемонию «Оскар-2023»

Впервые с 1961 года церемония вручения премии «Оскар» прошла без традиционной красной дорожки: вместо нее консультант церемонии Лиза Лав и креативный директор бала Института Met Gala Рауль Авила решили постелить в фойе кинотеатра «Долби» в Лос-Анджелесе ковровое покрытие цвета «шампань». Звездные гости узнали о решении креативной команды «Оскара» всего за сутки до церемонии, когда менять наряд было уже поздно. И не все были рады этому известию.
Джейми Ли Кертис
Актриса Джейми Ли КертисEric Gaillard/Reuters
Голливудская актриса Джейми Ли Кертис начала возмущаться цветом ковровой дорожки еще до начала церемонии вручения статуэток. И не зря: 64-летняя звезда пришла на мероприятие в расшитом пайетками макси-платье оттенка шампанского от Dolce & Gabbana и буквально слилась с цветом нового коврового покрытия.
«Судя по всему, ковер на «Оскаре» подобран в тон моему платью», — написала актриса в Twitter.
Впрочем, расстраивалась актриса недолго: спустя несколько часов Джейми Ли Кертис вышла на сцену и получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в картине Дэниела Шайнерта и Дэна Квана «Все везде и сразу».
Флоренс Пью
Актриса Флоренс Пью в ValentinoEric Gaillard/Reuters
В похожей ситуации оказалась британская актриса Флоренс Пью, выбравшая для церемонии пышное нюдовое платье с рукавами-воланами из кутюрной коллекции Valentino.
Под платье звезда «Маленьких женщин» надела миниатюрные черные шорты и туфли на массивной платформе с ремешком на щиколотке, что сделало ее образ немного «панковским».
Актриса дополнила наряд массивным платиновым колье с бриллиантами в стиле ар-деко от Tiffany & Co.
Ана де Армас
Актриса Ана де Армас в Louis VuittonEric Gaillard/Reuters
Еще один наряд «в цвет ковра» продемонстрировала Ана де Армас, номинированная в этом году на звание «Лучшей актрисы» за роль Мэрилин Монро в байопике «Блондинка». Заветная статуэтка актрисе не досталась, но платье, в котором де Армас появилась на церемонии, оценили не только фэшн-эксперты, но и поклонники Монро.
Наряд от французского модного Дома Louis Vuitton был полностью расшит трехмерными лепестками, которые ярко сверкали в свете софитов (что спасло звезду от слияния с дорожкой).
Кроме того, образ де Армас напомнил гостям сразу два культовых наряда Мэрилин Монро — платье, в котором главная блондинка Золотой эры Голливуда снималась в фильме «Принц и танцовщица» и знаменитое «голое» платье, в котором Монро выступала на 45-летии Джона Ф. Кеннеди.
Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь в Elie SaabEric Gaillard/Reuters
А вот 30-летняя модель и актриса Кара Делевинь с нарядом определенно угадала: звезда позировала фотографам в эффектном красном платье от Elie Saab Haute Couture с массивным бантом на плече и разрезом от бедра.
Звезда дополнила образ босоножками на высоком каблуке в тон платью и ювелирным комплектом из колье, браслета и серег с бриллиантами от Bvgari, общей стоимостью около миллиона долларов.
Юлия Навальная
Юлия Навальная с сыном ЗахаромGetty Images
Еще одной lady in red на «Оскаре-2023» стала Юлия Навальная, которая пришла на церемонию с детьми — дочерью Дарьей и сыном Захаром. Жена Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) появилась на ковровой дорожке в декольтированном широком платье в пол алого цвета от французского модного дома Chloe, а ее дочь выбрала для мероприятия горчичное платье на бретельках молодого британского бренда A.W.A.K.E.
Сын Навальных Захар поднялся на сцену в классическом черном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке.
Мишель Уильямс
Актриса Мишель Уильямс в Chanel CoutureEric Gaillard/Reuters
Платье Мишель Уильямс стало одним из самых обсуждаемых нарядов прошедшего «Оскара».
Актриса появилась на церемонии в белоснежном корсетном «платье невесты» с прозрачной накидкой, расшитой стразами, от модного дома Chanel.
Звезда дополнила образ бриллиантовым чокером от Tiffany & Co. и сделала макияж и прическу в стиле «старого Голливуда».
Мишель Йео
Актриса Мишель Йео в DiorEric Gaillard/Reuters
Звезда фильма-триумфатора «Оскара-2023» «Все везде и сразу» появилась на церемонии в белоснежном кутюрном платье со шлейфом от Christian Dior.
Наряд был полностью расшит белыми перьями, которые создавали эффект бахромы.
Победительница в номинации «Лучшая актриса» дополнила образ бриллиантовыми украшениями из ювелирной линейки французского модного дома: серьгами-люстрами, массивным кольцом и драгоценной тиарой в волосах.
Минди Калинг
Актриса Минди Калинг в Vera WangEric Gaillard/Reuters
Показ белых платьев продолжила американская комедийная актриса и сценаристка Минди Калинг, известная по роли Келли Капур в телесериале «Офис». Актриса позировала фотографам в белоснежном корсетном платье в пол от Vera Wang с прозрачными вставками в районе талии и авангардными рукавами-перчатками.
Рианна
Певица Рианна в AlaiaAude Guerrucci/Reuters
Одним из самых ярких событий «Оскара-2023» стало появление на церемонии певицы Рианны. Беременная поп-звезда появилась на ковровой дорожке в обтягивающем платье с длинным шлейфом из черной кожи, декорированном прозрачными вставками в области декольте и живота от модного дома Alaia.
Перед выходом на сцену Рианна сменила платье на полупрозрачный топ со стразами и черные брюки с металлическим цветочным узором, созданные дизайнером Джоном Гальяно для Maison Margiela. Певица дополнила образ бриллиантовыми украшениями от De Beers общим весом 140 карат.
Леди Гага
Певица Леди ГагаReuters
Звание самой модной звезды церемонии «Оскар-2023», по версии журналистов Harper's Bazaar, получила Леди Гага, появившаяся на ковровой дорожке в черном платье с прозрачными вставками на груди и широкой атласной юбкой из новой коллекции Versace, которое было на Джиджи Хадид во время показа модного Дома в Лос-Анджелесе на прошлой неделе. Однако для выступления на сцену Леди Гага вышла в «уютном и домашнем»: певица переоделась в рваные джинсы, футболку и кеды, смыла макияж и собрала волосы в косичку.
Кейт Бланшетт
Актриса Кейт Бланшетт была номинирована на Оскар в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Тар»Eric Gaillard/Reuters
Одной из самых элегантных звезд церемонии стала актриса Кейт Бланшетт: 53-летняя звезда выбрала для мероприятия сложное платье от Louis Vuitton, состоящее из струящегося топа с асимметричными рукавами насыщенного бирюзового цвета и шелковой черной юбки со шлейфом.
«В то время, как другие гости просто шли по ковровой дорожке, Блашетт по ней скользила», — прокомментировала наряд актрисы колумнист Harpers Bazaar Тара Гонсалез.