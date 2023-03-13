Впервые без красного ковра: в чем пришли звезды на церемонию «Оскар-2023»

Прошедшая минувшей ночью в Лос-Анджелесе 95-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» оказалась для многих звезд непростой. Выход на красную дорожку осложнялся тем, что в этом году она была не красной, а цвета шампанского — и тем, кто выбрал светлый наряд, пришлось постараться не слиться с фоном. Кому все же удалось блеснуть на главном кинособытии года, а кого заметили лишь благодаря неудачному образу, читайте в материале «Газеты.Ru».

Впервые с 1961 года церемония вручения премии «Оскар» прошла без традиционной красной дорожки: вместо нее консультант церемонии Лиза Лав и креативный директор бала Института Met Gala Рауль Авила решили постелить в фойе кинотеатра «Долби» в Лос-Анджелесе ковровое покрытие цвета «шампань». Звездные гости узнали о решении креативной команды «Оскара» всего за сутки до церемонии, когда менять наряд было уже поздно. И не все были рады этому известию.

close 100% Актриса Джейми Ли Кертис Eric Gaillard/Reuters

Голливудская актриса Джейми Ли Кертис начала возмущаться цветом ковровой дорожки еще до начала церемонии вручения статуэток. И не зря: 64-летняя звезда пришла на мероприятие в расшитом пайетками макси-платье оттенка шампанского от Dolce & Gabbana и буквально слилась с цветом нового коврового покрытия.

«Судя по всему, ковер на «Оскаре» подобран в тон моему платью», — написала актриса в Twitter.

Впрочем, расстраивалась актриса недолго: спустя несколько часов Джейми Ли Кертис вышла на сцену и получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в картине Дэниела Шайнерта и Дэна Квана «Все везде и сразу».

Флоренс Пью

close 100% Актриса Флоренс Пью в Valentino Eric Gaillard/Reuters

В похожей ситуации оказалась британская актриса Флоренс Пью, выбравшая для церемонии пышное нюдовое платье с рукавами-воланами из кутюрной коллекции Valentino.

Под платье звезда «Маленьких женщин» надела миниатюрные черные шорты и туфли на массивной платформе с ремешком на щиколотке, что сделало ее образ немного «панковским».

Актриса дополнила наряд массивным платиновым колье с бриллиантами в стиле ар-деко от Tiffany & Co.

close 100% Актриса Ана де Армас в Louis Vuitton Eric Gaillard/Reuters

Еще один наряд «в цвет ковра» продемонстрировала Ана де Армас, номинированная в этом году на звание «Лучшей актрисы» за роль Мэрилин Монро в байопике «Блондинка». Заветная статуэтка актрисе не досталась, но платье, в котором де Армас появилась на церемонии, оценили не только фэшн-эксперты, но и поклонники Монро.

Наряд от французского модного Дома Louis Vuitton был полностью расшит трехмерными лепестками, которые ярко сверкали в свете софитов (что спасло звезду от слияния с дорожкой).

Кроме того, образ де Армас напомнил гостям сразу два культовых наряда Мэрилин Монро — платье, в котором главная блондинка Золотой эры Голливуда снималась в фильме «Принц и танцовщица» и знаменитое «голое» платье, в котором Монро выступала на 45-летии Джона Ф. Кеннеди.

close 100% Модель Кара Делевинь в Elie Saab Eric Gaillard/Reuters

А вот 30-летняя модель и актриса Кара Делевинь с нарядом определенно угадала: звезда позировала фотографам в эффектном красном платье от Elie Saab Haute Couture с массивным бантом на плече и разрезом от бедра.

Звезда дополнила образ босоножками на высоком каблуке в тон платью и ювелирным комплектом из колье, браслета и серег с бриллиантами от Bvgari, общей стоимостью около миллиона долларов.

close 100% Юлия Навальная с сыном Захаром Getty Images

Еще одной lady in red на «Оскаре-2023» стала Юлия Навальная, которая пришла на церемонию с детьми — дочерью Дарьей и сыном Захаром. Жена Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) появилась на ковровой дорожке в декольтированном широком платье в пол алого цвета от французского модного дома Chloe, а ее дочь выбрала для мероприятия горчичное платье на бретельках молодого британского бренда A.W.A.K.E.

Сын Навальных Захар поднялся на сцену в классическом черном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке.

close 100% Актриса Мишель Уильямс в Chanel Couture Eric Gaillard/Reuters

Платье Мишель Уильямс стало одним из самых обсуждаемых нарядов прошедшего «Оскара».

Актриса появилась на церемонии в белоснежном корсетном «платье невесты» с прозрачной накидкой, расшитой стразами, от модного дома Chanel.

Звезда дополнила образ бриллиантовым чокером от Tiffany & Co. и сделала макияж и прическу в стиле «старого Голливуда».

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Звезда фильма-триумфатора «Оскара-2023» «Все везде и сразу» появилась на церемонии в белоснежном кутюрном платье со шлейфом от Christian Dior.

Наряд был полностью расшит белыми перьями, которые создавали эффект бахромы.

Победительница в номинации «Лучшая актриса» дополнила образ бриллиантовыми украшениями из ювелирной линейки французского модного дома: серьгами-люстрами, массивным кольцом и драгоценной тиарой в волосах.

Минди Калинг

close 100% Актриса Минди Калинг в Vera Wang Eric Gaillard/Reuters

Показ белых платьев продолжила американская комедийная актриса и сценаристка Минди Калинг, известная по роли Келли Капур в телесериале «Офис». Актриса позировала фотографам в белоснежном корсетном платье в пол от Vera Wang с прозрачными вставками в районе талии и авангардными рукавами-перчатками.

close 100% Певица Рианна в Alaia Aude Guerrucci/Reuters

Одним из самых ярких событий «Оскара-2023» стало появление на церемонии певицы Рианны. Беременная поп-звезда появилась на ковровой дорожке в обтягивающем платье с длинным шлейфом из черной кожи, декорированном прозрачными вставками в области декольте и живота от модного дома Alaia.

Перед выходом на сцену Рианна сменила платье на полупрозрачный топ со стразами и черные брюки с металлическим цветочным узором, созданные дизайнером Джоном Гальяно для Maison Margiela. Певица дополнила образ бриллиантовыми украшениями от De Beers общим весом 140 карат.

close 100% Певица Леди Гага Reuters

Звание самой модной звезды церемонии «Оскар-2023», по версии журналистов Harper's Bazaar, получила Леди Гага, появившаяся на ковровой дорожке в черном платье с прозрачными вставками на груди и широкой атласной юбкой из новой коллекции Versace, которое было на Джиджи Хадид во время показа модного Дома в Лос-Анджелесе на прошлой неделе. Однако для выступления на сцену Леди Гага вышла в «уютном и домашнем»: певица переоделась в рваные джинсы, футболку и кеды, смыла макияж и собрала волосы в косичку.

close 100% Актриса Кейт Бланшетт была номинирована на Оскар в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Тар» Eric Gaillard/Reuters

Одной из самых элегантных звезд церемонии стала актриса Кейт Бланшетт: 53-летняя звезда выбрала для мероприятия сложное платье от Louis Vuitton, состоящее из струящегося топа с асимметричными рукавами насыщенного бирюзового цвета и шелковой черной юбки со шлейфом.

«В то время, как другие гости просто шли по ковровой дорожке, Блашетт по ней скользила», — прокомментировала наряд актрисы колумнист Harpers Bazaar Тара Гонсалез.