Роботов вывели на подиум, Louis Vuitton обвинили в поддержке СВО: как прошла Неделя моды в Париже

В Париже подошла к концу финальная и, пожалуй, самая интересная Неделя моды «Большой четверки» (в нее также входят Нью-Йорк, Лондон, Милан). За девять дней, с 27 февраля по 7 марта, в столице Франции успели почтить память Вивьен Вествуд и Пако Рабана, найти замену Белле Хадид, обелить Balenciaga и запятнать Louis Vuitton. И, наконец, вывести на подиум роботов и коней.

Трибьюты Вивьен Вествуд и Пако Рабану

Недавно мир моды попрощался с двумя легендами: 29 декабря 2022 года не стало Вивьен Вествуд, а 3 февраля 2023-го из жизни ушел Пако Рабан. В память о своих основателях дома Vivienne Westwood и Paco Rabanne провели показы-трибьюты в Париже.

close 100% Показ коллекции Paco Rabanne осень-зима 2023/2024 Getty Images

Первым это сделал Paco Rabanne. Креативный директор Дома Жюльен Доссена одел моделей в платья с изображением картин художника-сюрреалиста Сальвадора Дали — друга Пако Рабана и испанца по происхождению, как он сам. На подиуме также были представлены знаменитые металлические платья-кольчуги, за которые Коко Шанель однажды прозвала модельера «жестянщиком». Среди них были пять винтажных моделей, созданных самим Рабаном в 1960-х, в том числе для Франсуазы Арди и Дониел Луны.

close 100% Дизайнер Андреас Кронталер позирует с моделью Коррой Кор во время показа коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2023/2024 Sarah Meyssonnier/Reuters

Показ Vivienne Westwood оказался еще более трогательным. Коллекция, представленная вдовцом Вивьен Вествуд Андреасом Кронталером, отразила фирменный почерк «королевы панка», не говоря уже о том, что на некоторых вещах был изображен ее портрет. Закрыла шоу внучка модельера Кора Корр. Девушка вышла на подиум в образе невесты — в корсетном мини-платье из белого кружева и высоких сапогах, с рожками в волосах и букетом нарциссов.

Роботы на показе Coperni

Coperni вновь взял Париж зрелищностью. В сентябре прошлого года креативные директора Дома Арно Вайан и Себастьян Мейер одели Беллу Хадид в платье из спрея. Модель в одном нижнем белье вышла на подиум, где ее ждали двое мужчин с пульверизаторами. Они распылили на ее тело жидкую ткань, которая затвердела от контакта с кожей и превратилась в пригодный для носки материал.

close 100% Модель Рианна ван Ромпей во время показа коллекции Сoperni осень-зима 2023/2024 Aitor Rosas Sune/WWD via Getty Images

На этот раз модельеры тоже сделали ставку на высокие технологии, выпустив на подиум роботов Boston Dynamics. Они взаимодействовали с моделями на протяжении всего показа: один подал сумку дочери супермодели Кейт Мосс Лиле Грейс, другой — раздел модель Рианн ван Ромпей, сорвав с нее жакет и оставив ее в одном платье.

Первый показ Balenciaga после «отмены»

Неделя моды в Париже запомнится двумя дебютами — Харриса Рида и Людовика де Сен-Сернена в качестве креативных директоров Nina Ricci и Ann Demeulemeester — и двумя камбэками: Pierre Cardin устроил первый за 13 лет показ, а Balenciaga вернулся на подиум после «отмены». Хотя все четыре шоу были ожидаемыми, коллекцией Демны Гвасалии интересовались больше всего. Скандал, разгоревшийся в конце 2022 года из-за рекламы с участием детей и БДСМ-атрибутикой, нанес урон по бюджету, а главное — по репутации дома Balenciaga. Руководству Kering даже пришлось нанять человека, ответственного за «brand safety», чтобы тот анализировал рекламные кампании входящих в состав конгломерата брендов на предмет того, как они могут быть восприняты публикой и за что могут подвергнуться критике.

За последний показ, впрочем, волноваться нет причин: на этот раз Демна Гвасалия переборщил не с эпатажем, а с осторожностью, и единственное, за что его критикуют теперь, так это за «скукоту». Модели дефилировали не по колено в грязи, как в октябре прошлого года, а по белому подиуму — и делали это в платьях с цветочным принтом, свободных брючных костюмах и «плечистой» верхней одежде.

close 100% Показ коллекции Balenciaga осень-зима 2023/2024 Global Look Press

«Скукота! Все это я видел, силуэты одни и те же, идей новых ноль. Я ожидал от Демны цвета, он же гениальный колорист. Хотелось возвращения к его первым коллекциям для бренда. Там было столько слоев, деталей, акцентов. Но мои ожидания — это мои проблемы, так ведь?» — написал стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале.

«Демна из-за всех скандалов решил отказаться от экспериментов, а без «экшена» вещи оказались попросту не очень интересными. Бренд вывозит из-за шоу. А все вещи мы видели из сезона в сезон, и даже платья, которые понравились мне больше всего с показа, уже были»,

— согласился с коллегой стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале.

Скакуны на показе Stella McCartney

close 100% Дизайнер Стелла Маккартни провела показ в конюшне — первыми на имитированным подиум-ипподром вышли дрессированные скакуны Ik Aldama/Global Look Press

Главным по необычным локациям на Неделе моды в Париже стал Stella McCartney. Дом устроил показ в конюшне, точнее — в старейшей во Франции школе верховой езды Manège de l'École Militaire. Дрессированные скакуны первыми появились на импровизированном подиуме (читай — ипподроме) под песню «Personal Jesus» группы Depeche Mode и не покидали его до конца шоу. Модели, в свою очередь, вышагивали по песку в платьях с «лошадиным» принтом и жокейских сапогах.

По словам Стеллы Маккартни, этим показом она хотела, во-первых, признаться в любви лошадям, а во-вторых, привлечь внимание к проблеме защиты животных. «На этих показах так много кожи, меха и перьев, особенно зимой. Я просто хотела продемонстрировать, что животных можно показывать по-другому. Разница в том, что эти животные живые, а моя одежда никого не убила», — объяснила она, подчеркнув, что в ее коллекции не использовались натуральные кожа и мех.

Скандал с Louis Vuitton

close 100% Louis Vuitton

Показ Louis Vuitton стал одним из самых обсуждаемых на Неделе моды в Париже еще до своего начала. В тизере шоу, опубликованном социальных сетях, усмотрели поддержку специальной военной операции России на Украине. Всему виной — развивающийся бело-сине-красный флаг с буквой «V» посередине. «Российский триколор?», «Каждому украинцу эта реклама напоминает о российских танках», «Вы серьезно? Дальше будут те же цвета с буквой «Z», — негодовали зарубежные пользователи.

Высказался и Михаил Подоляк — советник Андрея Ермака, руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Он обвинил Дом в ориентации на «русских нуворишей» и «игре с символами агрессии». «Роскошь пахнет лучше, когда она пропитана кровью, верно?», — возмутился он в Twitter.

В ответ на критику Подоляка Louis Vuitton опубликовали фотографию французского флага с подписью «вивчайте географию» («учите географию», — прим. «Газеты.Ru»), но вскоре пост был удален.

Рассыпавшееся платье из жемчуга на показе Kimhekim

close 100% Показ коллекции Kimhekim осень-зима 2023/2024 Getty Images

Помимо показа Coperni, где робот раздел модель Рианн ван Ромпей, в социальных сетях завирусилось шоу корейского бренда Kimhekim. На подиум вышла обнаженная модель — из одежды на ней было лишь бесшовное нижнее белье телесного цвета и необычный головной убор со свисающими до пола нитями жемчуга. В финале команда бренда эффектно распустила импровизированное «платье» — и сотни бусин разлетелись в разные стороны.

Ирина Шейк вместо Беллы Хадид

close 100% Модель Ирина Шейк во время показа коллекции Isabel Marant, Victoria Beckham, Schiaparelli, Vivienne Westwood осень-зима 2023/2024 Global Look Press/Getty Images/Schiaparelli/Reuters

В этом сезоне Белла Хадид, без которой еще вчера не обходился ни один показ, пропустила все Недели моды, в том числе парижскую. В социальных сетях и прессе предположили, что Дома отказались приглашать ее из-за чрезмерной худобы. Как бы то ни было, лучшей модели 2022 года по версии CFDA и Models.com нашли замену — в лице Ирины Шейк. В наступившем 2023 году 37-летняя россиянка уже приняла участие в тринадцати показах — четыре из них прошли во французской столице (Isabel Marant, Schiaparelli, Victoria Beckham и Vivienne Westwood).

close 100% Модель Алеся Кафельникова во время показа коллекции Elie Saab и Weinsanto осень-зима 2023/2024 Getty Images

На двух показах в рамках Недели моды в Париже была замечена дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся. Модель дефилировала на шоу Weinsanto и Elie Saab.

Звезды во front row

close 100% Актер Джаред Лето, Певица Аврил Лавин и рэпер Tyga, актриса Джулия Фокс, модель Эмили Ратаковски во время Недели Моды в Париже Reuters/AP/Getty Images

Традиционно не только на подиуме, но и во front row было на что посмотреть. Главным ньюсмейкером Недели моды в Париже неожиданно стала Аврил Лавин — певица, разорвавшая помолвку с рэпером Mod Sun, удивляла не только тем, в чем приходила на показы и вечеринки, но и с кем. Так, на мероприятии Mugler в честь выхода новой кампании аромата Angel Elixir с трансгендерной звездой Хантер Шаффер исполнительницу заметили за поцелуями с рэпером Tyga.

Бывшая девушка рэпера Канье Уэста Джулия Фокс эпатировала своими выходами то в «голых», то в латексных платьях, Джаред Лето удивлял ярким макияжем, а Эмили Ратаковски «выгуляла» провокационный топ с антуриумом от Loewe.