«Забудьте о том, чтобы наводить свои порядки»: что делать, если на кухне две хозяйки

Как ужиться на одной кухне двум хозяйкам, особенно если речь о свекрови и невестке? Профессиональные дизайнеры интерьера рассказали «Газете.Ru», что стоит учесть на этапе дизайн-проекта кухни, если вы планируете делить ее со свекровью, а психолог объяснила, почему сама история с двумя женщинами на кухне — повод изменить жизнь и пространство так, чтобы кухонь стало две.

Чтобы избежать склок и скандалов на кухне между двумя хозяйками, эксперты прежде всего рекомендуют выбирать и проектировать кухонный гарнитур вместе, отталкиваясь от персональных особенностей самих хозяек. В первую очередь, речь о возрасте, телосложении и возможных ограничениях. Дизайнер Павел Осипов отмечает, что очень важно заранее подумать о комфортной для обеих хозяек высоте кухонного гарнитура.

«По стандартам проектирования и эргономики оптимальная высота до столешницы составляет порядка 86-91 см. Это касается верхних ящиков, открытых полок, дополнительных антресолей для хранения продуктов, кухонной техники. Все должно быть в комфортном доступе для всех участников», — объясняет он.

Также дизайнеры рекомендуют составлять техническое задание на разработку гарнитура, принимая во внимание сферу деятельности хозяек и их ритм жизни.

«Понимая занятость хозяек в течение дня, можно определить частоту готовки, а значит — необходимые размеры кухонной мебели, объем сопутствующей техники и предметов быта», — поясняет Вероника Антелава, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors.

Павел Осипов добавляет, что, если хозяйки оказываются на кухне в один и тот же промежуток времени, решением может стать дополнительный кухонный остров, который поможет избежать лишней суеты и пересечений в процессе готовки.

При планировании кухни эксперты рекомендуют также сделать чек-лист того, что каждая хозяйка планирует хранить в шкафах и использовать в процессе приготовления еды. Это касается бытовой техники, приборов, посуды и самих продуктов. Если списки сильно различаются, то по возможности стоит предусмотреть разные зоны хранения, при пользовании которыми хозяйки не будут пересекаться и мешать друг другу.

«Не стоит пренебрегать площадью и размерами рабочей зоны — столешницы, чтобы при одновременной готовке хозяйки не терлись локтями, а, напротив, могли в комфорте разместить на поверхности все необходимое. Можно также разнести по разным точкам варочную панель и духовку с микроволновкой, чтобы одна хозяйка что-то делала на плите, а другая могла воспользоваться духовым шкафом», — предлагает Вероника Антелава.

Павел Осипов подчеркивает, что сильно облегчает ситуацию и наличие на кухне двойной раковины.

«Это удобно и в случае одной хозяйки в квартире. Наличие такой раковины позволит разделять посуду и вовремя ее мыть, не мешая при этом друг другу», — говорит он.

Однако даже идеальный дизайн-проект не поможет избежать дискомфорта. Так, психолог Лана Волохова уверена, что как бы ни сложились обстоятельства, в первую очередь нужно стараться добиться того, чтобы кухонь и пространств для жизни стало два.

«Первый вопрос, который нужно себе задать — как так вышло, что кухня вообще делится, и что можно сделать, чтобы она не делилась? Расходитесь во времени, постарайтесь минимально пересекаться в процессах. Вы можете помогать, но соблюдайте субординацию», — советует она.

Второй вопрос — юридический: в случае, если квартира принадлежит вам, то вы — дирижируете, а свекровь — подстраивается, считает психолог. И все же, по ее словам, надо быть готовым к тому, что идти на уступки придется: делать скидки на возраст и отсутствие гибкости в психике, даже при условии, что свекровь — золотой человек.

«Если это кухня свекрови — просто забудьте о том, чтобы наводить там свои порядки: запомните, как и где все лежит, и никогда не сдвигайте. Поймите, что захватчик и орда здесь — вы, даже если, опять же, отношения замечательные. Ваша задача — минимизировать дискомфорт и причинение вами «пользы», — уверена эксперт.

Третий вопрос, который, по мнению Ланы Волоховой, стоит задавать себе регулярно — действительно ли стоит бороться за то, чтобы обозначить свою территорию или доказать свою правоту. Основным приоритетом, по ее словам, должно стать мирное сосуществование или хотя бы нейтралитет, даже если они достигнуты путем уступок с вашей стороны.

«Если совсем сложно и вас постоянно «учат жить», можно применить метод парадокса: постоянно задавайте вопросы и просите советов о том, что и как делать, причем до мелочей — как резать морковь, как солить воду, как сложить полотенца. Если у вас хватит терпения для регулярной практики, советов постепенно станет все меньше», — подытоживает она.