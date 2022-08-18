«Одежду для школы надо покупать в мае»

После ухода зарубежных марок, найти базовую одежду стало сложнее не только взрослым, но и детям. Особенно остро вопрос повседневных вещей встает в августе, когда надо собирать ребенка к школе. Корреспонденты «Газеты.Ru» проехались по столичным рынкам и торговым центрам, зашли в магазины разных ценовых категорий и посчитали, во сколько обойдется школьный гардероб ученика младших классов в 2022 году.

К середине августа школьные чаты начинают оживать: классные руководители отправляют родителям списки необходимых вещей к новому учебному году. Большое внимание уделяется одежде: свои требования к форме учеников есть практически у каждой городской школы. Корреспондент «Газеты.Ru» получила «заветный список» 12 августа.

close 100% Скриншот из школьного чата/«Газета.Ru»

Рынок

Начать мы решили с рынка «Садовод»: под детскую одежду здесь выделено сразу несколько рядов, а в августе «собираться в школу» сюда приезжают со всей России. Ассортимент достаточно большой, только вот практически одинаковый у всех продавцов. Зато можно одеть школьника «под ключ»: тут есть и повседневная одежда, и форма для физкультуры, и «парадные» варианты. На витрине все выглядит очень неплохо, но при ближайшем рассмотрении многие вещи оказываются довольно низкого качества — торчащие нитки, кривые швы и сомнительные ткани. Начитавшись отзывов, попытались найти точки с «фабричной Турцией»: такие вывески на «Садоводе» примерно у каждой третьей точки, но ассортимент в них ничем не отличается от других.

close 100% Анна Егорова/«Газета.Ru»

Все же приценились: рубашки и блузки — от 800 руб., брюки — от 1,3 тыс. руб., платья — от 1,5 тыс. руб., кардиганы — от 1,5 тыс. руб., костюмы «тройки» — от 3 тыс. руб.

С обувью все печально — некрасиво, неудобно и недешево. Цена на довольно грубые ботинки из прессованной кожи — от 2,5 тыс. руб. Попытка подобрать форму для физкультуры тоже успехом не увенчалась. Найти спортивный костюм «no name» на рынке невозможно: либо берешь поддельный Adidas или Nike (цена от 2 тыс. руб.), либо Gucci или OffWhite (цена от 5 тыс. руб.). Тоже самое со спортивной обувью — поддельные «найки» стоят 2 тыс. руб., но, если сильно поторговаться, так и быть, отдадут за 1800. Точек с ранцами и портфелями немного, ассортимент грустный — здесь либо подделки спортивных брендов (с очень кривыми швами и молниями), либо громоздкие ранцы с персонажами из детских мультиков. Стоят от 1,5 тыс. руб.

close 100% Анна Егорова/«Газета.Ru»

По словам продавцов, покупателей в этом году стало меньше, хотя ожидали, что после ухода из России зарубежных марок, все будет наоборот. При этом, сами продавцы особо не любезничают, особенно, если пытаешься сторговать 200-300 руб. Окончательно мы расстроились, когда одна из продавщиц заявила, что «одеваться к школе мы приехали слишком поздно».

«Вы приехали слишком поздно — одежду для школы надо покупать в мае. В это время сюда приезжают все товары к школе. К августу уже и половины размеров нет, и ассортимент остается маленький», — объяснила она.

Масс-маркет

После шумного «Садовода» торговый центр с кондиционером кажется спа-курортом. Начать решаем с уходящего из России H&M, благо, очереди на вход нет. Но ловить тут, как выяснилось, нечего: новых школьных коллекций в магазин явно не завозили, а остатки выглядят совсем грустно — ассортимент маленький, размеров практически нет. Уходим ни с чем.

Следующая остановка — российский бренд детской одежды среднего ценового сегмента. Школьная коллекция достаточно большая, представленные вещи хорошо комбинируются между собой и, в принципе, здесь можно собрать комплекты на весь учебный год. Цены сопоставимы с рыночными, но качество в разы лучше — никаких торчащих ниток и «химических» тканей.

close 100% Анна Егорова/«Газета.Ru»

Рубашки и блузки — от 600 до 1,5 тыс. руб., брюки — от 1,5 до 1,7 тыс. руб., кардиганы и пиджаки — от 1,7 до 2,5 тыс. руб., платья и сарафаны — от 1,6 до 2,5 тыс. руб. Здесь же находим футболки и шорты для физкультуры. Цены приятные: футболка 249 руб., шорты 599 руб.

Следующая остановка — магазин спортивных товаров. Задача — найти теплый костюм для физкультуры. Выбор большой, размеры в наличии, правда, цены значительно выше, чем на рынке. Так, спортивный костюм обойдется в среднем в 4 тыс. руб. Зато можно сэкономить на обуви: легкие кроссовки для занятий в помещении стоят от 999 руб.

close 100% Анна Егорова/«Газета.Ru»

Премиум

Напоследок заходим в мультибрендовый магазин детской одежды с товарами из Европы (в основном, из Италии). Цены здесь значительно выше, чем в предыдущих точках, зато одеть школьника можно «с иголочки». Консультанты стараются изо всех сил и подбирают образы не хуже персональных стилистов. Ассортимент большой, вещи выглядят добротно, есть модели как для «слишком худых», так и для «крупных» детей, что сильно облегчает поиск многим родителям. Здесь же можно найти обувь: пара кожаных туфель обойдется примерно в 8 тыс. руб.

close 100% Анна Егорова/«Газета.Ru»

Но будьте готовы раскошелиться — цены здесь примерно в 2,5 раз выше, чем в предыдущих магазинах. Школьный комплект для мальчика обойдется минимум в 10 тыс. руб., для девочки — дороже, около 13 тыс. руб.

И это без учета обуви. С учетом того, что таких комплектов нужно, как минимум два, получается не очень бюджетно.

Вывод: несмотря на уход с российского рынка многих зарубежных марок, магазинов, в которых можно закупиться к школе, достаточно. А вот ехать на рынок — смысла нет: дешевле не будет, а качество оставляет желать лучшего. Примерно в те же деньги можно уложиться, закупившись у отечественных марок, которые в этом году, похоже, особенно старались угодить школьникам и их родителям. Мультибрендовые точки с коллекциями от европейских производителей никуда не ушли — одеть школьника по последней моде все так же легко, были бы деньги.