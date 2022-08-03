Хабенский, Глюкоза и Басков: у кого из звезд есть недвижимость в Испании

Известные в России актеры и музыканты предпочитают покупать недвижимость за границей. «Газета.Ru» разобралась, в каких курортных регионах Испании и какие дома приобретают знаменитости.

Глюкоза

Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и ее муж Александр Чистяков владеют виллой, которая расположена в испанском курортном городе Марбелья на побережье Коста-дель-Соль. Супруги часто прилетают туда на отдых, тем более, что с этим местом у них связаны самые приятные воспоминания — там родились их дочери Лидия и Вера.

close 100% glukozamusic/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Глюкоза часто публикует в социальных сетях фотографии с виллы, на которых можно заметить просторную территорию, сад, бассейн и лаундж-зону с барбекю. На вилле был снят клип певицы на песню «Пати экзотика».

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Недвижимость в Испании есть и у другой пары российского шоу-бизнеса — Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. У артистов вилла на побережье Коста-Браво. В беседе с Лерой Кудрявцевой на съемках телешоу «Секрет на миллион» супруги рассказали, что изначально приобрели небольшие апартаменты, но после рождения дочери Амелии купили более просторное жилье. Поиски дома заняли больше полутора месяца, за это время они отсмотрели около 60 вариантов и остановились на вилле площадью 1000 кв. м.

«Дому 30 лет. Принадлежал французской паре. Они приезжали изредка отдыхать. Это не вилла. Это настоящее имение», — поделился Алексей Чумаков.

close 100% juliakovalchuk/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В июне Юлия Ковальчук рассказала в интервью изданию «7дней.ru», что вилла, купленная около четырех лет назад, все еще достраивается.

Николай Басков

Как сообщает «Рамблер / Финансы», в период сотрудничества с оперной певицей Монсерат Кабалье Николай Басков приобрел квартиру в Барселоне. Уточняется, что часть средств была подарена певцу. В социальных сетях Николай Басков не показывал фотографии интерьера квартиры.

close 100% Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Однако из источника известно, что в ней расположены пять комнат. Из окон открывается вид на центр города. Примерная стоимость недвижимости на тот момент составляла 1 миллион евро. В источнике сообщается, что Николай Басков выбрал для интерьера квартиры русский стиль.

Таисия Повалий

В интервью изданию «Утро.ру» Таисия Повалий рассказала о новой недвижимости в Испании. Вилла певицы с видом на Средиземное море расположена недалеко от курортного города Аликанте. Пляж находится всего в 50 метрах.

close 100% Таисия Повалий Артем Геодакян/ТАСС

В доме, помимо спален, кухни и ванной комнаты, есть собственная звукозаписывающая студия. Певица рассказала, что для обустройства жилья с мужем Игорем Лихутой выбрала стиль прованс. Люстры и вазы в доме светлых тонов, а шторы на окнах изготовлены вручную.

Константин Хабенский

Константин Хабенский предпочитает держать личную жизнь в тайне и лишь изредка дает интервью, в которых рассказывает о семье. Социальные сети он также не ведет. Однако известно, что у актера есть недвижимость в Испании — квартира в Плайя-де-Аро. Об этом сообщило издание TVcenter еще в 2016 году.

close 100% Константин Хабенский Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Площадь квартиры достигает 98 квадратных метров, а ее цена — 265 тысяч евро. В ней уже сделан ремонт, есть встроенная бытовая техника, кухня и гардеробная. Хабенский приобрел недвижимость в Испании из-за желания его сына учиться в стране. Иван учился в католической школе Святого Игнасио в Барселоне. Позже дочь Константина Хабенского Александра также поступила в католическую школу.