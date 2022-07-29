Никаких ярко-розовых вещей и обуви на платформе: что не надо покупать на летних распродажах

На летней распродаже всегда разбегаются глаза от количества вещей, а после охоты за скидкам в шкафу появляется еще большое низкосортной одежды, чем в магазинах, которая месяцами висит с этикетками. Эту проблему можно решить, если заранее определить то, что необходимо купить, и при этом делать ставку на базовые вещи, а не трендовые. Стилисты рассказали «Газете.Ru» о том, как шопиться на распродажах.

Скидки в магазинах начинают появляться в середине июля и растут с каждой неделей. К середине августа в залах висят долгожданные красные ценники с 70%. Многие дожидаются конца распродажи, чтобы приобрести все с максимальной скидкой, однако к тому моменту в торговых залах, как правило, остается один ширпотреб. Самые качественные модели и «ходовые» размеры разбирают еще в июле. Однако, например, в начале летней распродажи в Zara покупатели сметали все лучшее в первый же день.

Большинство россиян подходит к шопингу на распродажах по следующей схеме: увидеть в магазине минимальную цену на вещь, примерить, отметить недостатки, но все равно купить, потому что это распродажа. Этот подход никаким образом не поможет улучшить свой стиль и добавить в гардероб достойные вещи, скорее наоборот захламит его.

Что покупать на распродаже

Перед походом на распродажу стилисты в один голос советуют разобрать хотя бы немного свой шкаф с одеждой и понять, чего там действительно не хватает.

«Я бы делала упор на качественные и базовые вещи, которые вам долго прослужат, и вы точно будете их носить. Возможно, смотрела бы также демисезонные модели, которые еще можно будет носить осенью», — говорит «Газете.Ru» Ксения Васильева-Вольгелернтер, стилист и бывший fashion-директор журнала Elle girl.

Стилист Катя Панч тоже советует приобретать универсальные вещи, как пиджаки из хлопка или шерсти, брюки, закрытую обувь. К этой категории также можно отнести рубашки прямого кроя, футболки базовых цветов, джинсы, толстовки.

Татьяна Губская, персональный стилист и имиджмейкер, советует на летних распродажах искать не только летние вещи: «Важно только следить за актуальностью таких «всесезонных» покупок. Ближе к концу распродаж бренды частенько вывешивают вещи прошлых сезонов, уже потерявшие актуальность».

Действительно, на летних распродажах в магазины вывешивают со склада все остатки весенней и зимней коллекции, где можно найти добротные пальто и пуховики. Верхнюю одежду, как и зимнюю обувь как раз лучше всего покупать в июле или августе. В этот период эти товары дешевле всего.

Почему не надо тратиться на трендовые вещи

Помимо модели необходимо смотреть на фасон вещи. Как правило, на распродажах не так много нужных всем базовых вещей. В основном продают то, что было в тренде в этом сезоне, например, обувь на платформе, брюки на заниженной талии, экстремальные мини, одежду в ярко-розовых цветах, вещи из прозрачных тканей и другие отголоски стиля нулевых. Нет гарантий, что это будет также популярно в сетующем сезоне, поэтому покупку подобных вещей лучше отложить.

Большую роль в покупке трендовых, но не универсальных вещей играют fashion-инфлюенсеры. Ксения Васильева-Вольгелернтер советует меньше ориентироваться на них и покупать одежду не «как у кого-то», а выбирать то, что по-настоящему идет вам.

Может ли качество вещей на распродаже быть плохим

Следующий важный пункт — это качество, потому что во время распродажи на полки выкладывают все, что осталось не проданным в этом сезоне и лежало на складе. «Какой-то цикл жизни эти вещи уже прошли и некачественные можно определить сразу даже на вешалке в магазине, — говорит стилист Катя Панч. —Катышки, распущенные швы, вытянутые плечи, и даже дырки. Во вторую очередь состав ткани. Желательно чтобы присутствовали натуральные волокна, и затем крой. Потому что даже ультрамодная вещь, если она плохого качества, не сделает краше».

Как понять, что вещь со скидкой действительно нужна

Тем не менее стоя перед зеркалом в новой вещи нередко возникает вопрос: а надо ли мне это вообще? Излишняя эмоциональность и желание выгодной покупки часто могут затуманить разум. В ответ на это Катя Панч делится с «Газетой.Ru» универсальным лайфхаком: «Используйте фильтр — если бы вы не купили эту вещь по полной стоимости, может быть в этом случае вообще нет смысла на нее тратиться даже со скидкой».

Стилист Ксения Васильева-Вольгелернтер предлагает оценивать каждую вещь с точки зрения того, насколько она впишется в ваш гардероб. «Придумайте 6-7 сочетаний. Если вещь не подходит, я бы смело возвращала ее в магазин», — говорит она.