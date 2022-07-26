Почему подорожали путевки в Турцию — и куда поехать в отпуск

Турция перестала быть бюджетным местом отдыха для россиян — цены на туры выросли почти в два раза. По словам экспертов по туризму, на резкое подорожание повлияли дефицит доступных направлений, уменьшение числа рейсов, практически полное отсутствие чартеров и высокая инфляция в самой Турции. Куда поехать россиянам за морем и солнцем по системе «все включено» – в материале «Газеты.Ru».

Почему подорожала Турция

Диля Демиденко, руководитель направления онлайн-туров TravelBelka, объясняет двукратный рост цен на путевки несколькими причинами. По ее словам, в первую очередь это связано с сокращением числа перелетов.

«Их стало в разы меньше из-за ограничений на полеты и запрета чартерных рейсов для российских авиакомпаний. Большую часть перелетов осуществляют турецкие авиалинии. Спрос просто огромный, а билетов мало, в результате мы имеем цены в разы выше привычных», — объясняет она.

Вторая причина, по ее словам, в сильном падении на рынке валют турецкой лиры, вследствие чего инфляция в стране выросла до 80% и повлекла за собой повышение цен на услуги. В то же время она отмечает, что внутри Турции для россиян сейчас все дешево.

«Советую не брать с собой много вещей и лететь с полупустым чемоданом, ведь можно хорошо пошопиться и выгодно купить нужные вещи на месте», — предлагает Демиденко.

В повышении цен эксперт винит также «сумасшедший спрос» на путевки в страну. По ее словам, несмотря на рост цен, Турция остается в лидерах по бронированию.

«Спрос тоже диктует свои правила: чем выше спрос — тем выше цены», — подытоживает она.

Турция, но осенью

Куда же лететь россиянам за бюджетным отпуском на берегу моря? Тем, кто не готов отказаться от турецких пляжей в пользу других направлений, Анна Невзорова, руководитель туристического агентства Lime Travel, travel-эксперт и автор блога @lime.travel.club предлагает перенести отпуск на осень. Она отмечает, что

купальный сезон в Турции продолжается до второй половины октября, а цены на эти даты будут значительно ниже летних.

«Осенью нет такого наплыва туристов, жара спадает, но море еще теплое. А цены намного приятнее, чем в самый разгар лета. Отправиться в отпуск в начале октября в очень хороший отель семье с ребенком до 12 лет вполне реально по цене чуть более 150 тысяч рублей на 8-9 дней», — говорит она.

Мальдивские острова

Если ждать до осени не хочется, Невзорова предлагает рассмотреть вариант отдыха на Мальдивских островах. По ее словам, сегодня стоимость путевки на Мальдивы можно приравнять к цене отдыха на турецких курортах. Она уточняет, что озаботиться бронированием отеля и выкупом билетов на рейс стоит заранее, чтобы цена путевки была максимально выгодной.

«И отели, и авиакомпании при заблаговременном бронировании всегда предлагают очень выгодные ценовые варианты. Например, в конце прошлого года авиакомпания Emirates проводила распродажу авиабилетов, и полет на Мальдивы мог обойтись всего 34 тысячи на человека», — приводит пример она.

Анна Верас, эксперт по туризму и основатель агентства Family Dreamtrip, добавляет, что отдых на Мальдивах нельзя назвать бюджетным, но сегодня цена на путевки на острова сопоставима со стоимостью пакетных туров в турецкие отели хорошего уровня.

«К тому же, цены на мальдивские резорты летом снижаются в 1,5-2 раза. А сезон дождей на островах совсем не такой, как в Таиланде – они идут не каждый день, и, как правило, кратковременные. Так что выгода очевидна», — считает она.

«Пока что есть такая возможность в сентябре-октябре отдохнуть на Мальдивах за 100 с небольшим тысяч рублей на человека», — подтверждает Диля Демиденко.

По ее словам, с пересадкой улететь на острова можно 35 тысяч туда-обратно, а цены на прямы рейсы, благодаря тому что «Аэрофлот» озобновил полетную программу, стартуют от 55 тысяч рублей за человека. Стоимость проживания на резорте начинается от 88 тысяч рублей за неделю на двоих взрослых. Эксперт уточняет, то на Мальдивах можно поселиться и гестхаузе, но это совершенно другой вид отдыха — Мальдивы у большинства ассоциируются именно с расслаблением на резорте.

Объединенные Арабские Эмираты

По мнению Анны Невзоровой, альтернативой Турции могут стать Объединенные Арабские Эмираты, где лето, как и на Мальдивах, считается низким сезоном.

«Пакетный тур на 10 дней в 5-звездочный отель Rixos Bab Al Bahr в эмирате Рас-эль-Хайма обойдется семье с ребенком до 12 лет в 280 тысяч рублей. Аналогичный отель сети Rixos в Турции обойдется этой же семье в 390 тысяч», — рассуждает она.

Анна Верас добавляет, что помимо пляжного отдыха в летнее время в ОАЭ туристов ждет отличный шопинг.

«В летнее время здесь всегда прекрасные скидки и выгодные предложения. А в любом помещении и торговом центре ОАЭ есть кондиционеры, поэтому шопинг будет приятным и комфортным», — уточняет она.

Египет

Принято считать, что для египетских курортов лето – не сезон. По словам Анны Верас, в летние месяцы температура на курортах красного моря действительно достигает высоких отметок, но из-за сухого воздуха она переносится легче, чем такие же цифры в Краснодарском крае.

«Зато одно из самых красивых морей прогревается, как парное молоко, и наслаждаться купанием можно даже ночью. Выбор лучше остановить на курортах Шарм-Эль-Шейха, где много прекрасных отелей на любой вкус и кошелек, а небольшую прохладу обеспечивают ветра», — говорит она.

Российские курорты

Эксперты отрасли советуют посмотреть и на российские курорты. По мнению Анны Верас, сегодня российский сервис уже не так сильно уступает турецкому, ведь за последние годы качество услуг выросло в разы.

«И на курортах Краснодарского края, и на Крымском полуострове есть отели «все включено» с отличными условиями отдыха, бассейнами для взрослых и детей, водными горками. Можно выбрать галечные пляжи или золотые пески в районе Анапы», — предлагает она.

Диля Демиденко добавляет, что недельный отдых в Крыму с автобусом в обе стороны в приличном отеле, работающем по системе «все включено» обойдется примерно в 95 тыс. руб. Но добраться до курорта, по ее словам, будет не так просто — из-за закрытых аэропортов.

«Отели в наличии, а вот добираться придется на автомобиле, попутке или автобусе, если нет билета на поезд, купленного заранее», — говорит она.

Помимо курортов на берегу Черного моря, Анна Верас советует обратить внимание на другие направления. В частности, она предлагает выбрать экскурсионный тур по Дагестану и добавить к нему несколько дней пляжного отдыха на Каспийском море.

«Радушно примет туристов и Балтика. Море прохладное, но в конце лета купальный сезон вполне возможен. А если отправиться на Куршскую косу, которая разделяет синие морские воды с пресноводным заливом, то пожалуйста, вода комфортная и чистая, а бонусом – прекрасные пейзажи из дюн, свежий воздух и сосновые рощи», — рассказывает Верас.

Демиденко уточняет, что недельный отдых в Калининграде с перелетами в обе стороны обойдется примерно в 65-70 тыс. руб. без питания или только с завтраком. Но заветного all inclusive эксперт ждать не советует, с этой системой в Калининградской области, по ее словам, пока «туго».

Не стоит надеяться и сэкономить в поездке в Сочи, предупреждает Демиденко.

«Цены не сильно отличаются от Турции, а то и выше. Варианты с «все включено» есть, но пакетный тур на неделю обойдется среднем в 115 тыс. руб. на двоих», — говорит она.

Немного дешевле будет стоить поездка в Абхазию.

«Пакетный тур на неделю с хорошим для Абхазии отелем и питанием полный пансион обойдется в среднем 90 тыс. руб. на двоих», — объясняет она.