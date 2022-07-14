«Забудьте про закрытые купальные костюмы»: россиянок призвали носить бикини

Закрытые купальники и бикини с чашками push-up в этом году — под запретом у стилистов. Они советуют выбирать классические треугольные купальники с длинными завязками, в которых уже сейчас позируют на яхтах звезды. Идеально — если купальник еще и с анималистичным принтом. О том, как оставаться стильной на море, но скрыть живот и другие недостатки— в материале «Газеты.Ru».

Поиск купальника перед поездкой на море часто рискует затянуться из-за большого выбора в магазинах. На вешалках висят слитные и раздельные купальники, со стрингами и трусами на завышенной талии, с бюстгальтером бандо и на бретельках, вязаные, фактурные и классические. Какие купльники сейчас в моде и какие утратили актуальность, понять нелегко.

На обычный источник информации — Недели моды — рассчитывать не приходится: на подиумах купальники показывают нечасто. Даже шоу «ангелов» Victoria's Secret уже закрыто. Единственно, что остается сейчас — следить за трендами в социальных сетях.

Зарубежные звезды, например, актриса Ева Лонгория и Эмма Робертс, модель Изабель Гулар этим летом выбирают классический верх в сочетании с трусами-бразильяно снизу. Тем, у кого идеальная фигура, предлагают носить микро-купальники Белла Хадид и Кендалл Дженнер.

Российская модная инфлюенсер Ольга Карпуть и вовсе не боится экспериментов и надевает на море асимметричные купальники. Другие отечественные звезды в этом году — адепты классической формы купальников с добавлением завязок на теле и уменьшенным вариантом трусов.

Фасон

«Классические треугольные купальники с длинными завязками второй год не сдают свои позиции и остаются одними из любимых купальников звезд и инфлюенсеров, — подтверждает Светлана Ничушкина, дизайнер, соосновательница и CEO бренда купальников и базовой одежды Lavarice. — Носить их предлагается не только традиционным способом, но и можно обернуть завязки вокруг тела».

В этом году, по ее словам, появился микротренд на металлические детали. В бренде делают металлические акценты на эглетах (наконечниках шнурка) и элементах застежки. В топе также трусики-бикини на низкой посадке и купальники со стрингами — в общем, чем больше показываешь тело, тем лучше.

Один из самых обсуждаемых купальников в этом году — белая модель Chanel с черными окантовками по краям. Схожие варианты выпустили бренд Zara и российский BelleYou. В Telegram-каналах даже разгорелся скандал из-за «подделки», но быстро утих.

close 100% Belle YOU

Стилисты Chanel предложили носить купальники, вдохновленные модой 80-х, с сетчатыми парео или юбкой и культовыми поясами на талии. Энтони Ваккарелло в коллекции Saint Laurent выбрал безумную стилизацию купальников с шубами.

Антитренд

«Забудьте про закрытые купальные костюмы», — говорит Светлана Ничушкина. Помимо этого не стоит покупать бра с эффектом push-up и модели, в дизайне которых собраны все тренды — и рюши, и блестки, и принт. «Чем лаконичнее модель, тем выигрышнее купальник подчеркнет вашу фигуру», — уточняет дизайнер.

Цвет

Если в прошлом году все еще оставалась мода на спокойные цвета, то в этом преобладают яркие и неоновые. «В сезоне 2022 царит цветовое разнообразие. Наши клиенты отдают предпочтение благородным тонам: шоколадным, желтым, изумрудным и голубым, никакого монохрома. Анималистичные принты — по-прежнему маст-хэв. Абсолютные бестселлеры этого лета — цвет «фисташка» и леопардовый принт», — рассказывает Светлана Ничушкина.

close 100% LAVARICE

По ее мнению, не стоит забывать про модели с блестками или микроглиттером. Эти купальники удобны тем, что верх от них можно надеть не только на пляж, но и на ужин в ресторане. «Например, Coperni предлагают надевать сверкающий топ от бикини на пляжный ужин под рубашку, чтобы создать простой и сногсшибательный вечерний образ», — говорит Светлана Ничушкина.

В преддверии пляжного сезона американская версия журнала Vogue подготовила свой топ купальников сезона и включила туда модели с необычными принтами: зигзагами, горошком, цветочками и абстрактными фигурами.

Корректировка фигуры

«Самое основное правило подбора купальников — делаем акцент на той зоне, которую хотим визуально увеличить. Акценты — это горизонтальные полосы, светлые цвета, рюши, воланы, банты», — говорит Евгения Кричмара, бельевой стилист, руководитель студии подбора нижнего белья «Бралогия».

Например, если фигура с широким низом, узкими плечами и небольшой грудью, то акцент следует смещать на верхнюю часть тела. В таком случае, по словам Евгении Кричмары, бра стоит выбирать более светлого оттенка или необычной формы.

Однако самая частая проблема женщин — это выпирающий живот. Бельевой стилист поясняет: «Самый замечательный способ визуально его скрыть — диагональные полосы, полупрозрачные диагональные складочки, драпировки или купальники монокини. Все эти способы очень хорошо вертикально вытягивают силуэт, делают его более стройным».