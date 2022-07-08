От тазика на улице до теплого душа. Пять этапов постройки ванной комнаты на даче

Выкопать выгребную яму, провести коммуникации, подключить сантехнику и выбрать плитку: на словах оборудовать ванную комнату в дачном доме довольно просто. На деле же сделать своими руками приличный санузел — дорого, долго, трудно. Во сколько вам обойдется теплая ванная с туалетом на даче — в материале «Газеты.Ru».

Ванная в дачном доме требует вложений — и сил, и денег, — так что решаются на ее сооружение только очень смелые люди. И небедные.

По словам эксперта онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максима Соколова, оборудования простой и бюджетной ванной в деревянном доме с водоснабжением от насосной станции потребуется пройти несколько этапов — от оборудования канализации до установки сантехники и водонагревателя. Далее останется — оформить помещение, и здесь уже понадобится совет дизайнера.

Этап 1. Оборудование канализации для душевой кабины и унитаза

Для того, чтобы установить всю систему, необходимо будет оборудовать пространство под нее — либо под домом, либо рядом с ним. Во втором случае велик риск того, что вода через трубы будет дольше поступать в кран из-за расстояния и перепада уровней. Но в первом — можно повредить фундамент, так что здесь лучше всего консультироваться со специалистом.

«Самый бюджетный вариант — выгребная яма. Для ее оборудования потребуются два бетонных колодезных кольца, крышка, цемент, канализационная труба и люк, закрывающий яму. Все материалы могут обойтись примерно в 10 000 руб. Если вы решите нанять профессионалов для сооружения выгребной ямы, это тоже может обойтись примерно в 10 000 рублей», — объяснил Соколов.

Но если на участке грунтовые воды протекают неглубоко, лучше выбирать другой вариант канализации — установку септика. В зависимости от города и компании-производителя, стоимость септиков начинается примерно от 30–50 тыс. руб.

Этап 2. Установка коммуникаций

Для второго этапа работ, как утверждает Максим Соколов, понадобятся канализационные и водопроводные трубы, муфты, сифоны и переходники. Общая сумма, в которую все обойдется, составляет примерно 7000 руб.

«Если хотите смонтировать все самостоятельно, может понадобиться еще и аппарат для сварки пластиковых труб, который стоит от 1000 руб. Но если у вас нет опыта прокладки коммуникаций, лучше обратиться к сантехникам. Их работа может обойтись в сумму от 15 000 рублей — зато вы можете уберечь себя от дорогостоящего ремонта после сделанных при монтаже ошибок», — посоветовал Соколов.

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Этап 3. Подготовка комнаты

Чтобы деревянные стены и пол не покрывались плесенью, не гнили и не темнели от влажности, их нужно обработать специальной пропиткой, маслом или воском. Покупка состава может обойтись примерно в 500 руб.

«Поверхности в наиболее влажных частях ванной стоит защитить гидроизоляцией. Самый простой вариант – обшить душевую зону ПВХ панелями. Это может обойтись примерно в 2000 рублей», — объяснил Соколов.

Этап 4. Установка сантехники и водонагревателя

Для ванной комнаты в загородном доме потребуется установка душа и водонагревателя — в целом это несколько десятков тысяч рублей.

«Бюджетный вариант для душевой зоны — смеситель с душевой лейкой по цене от 1500 рублей. и поддон примерно за 3500 рублей. Но можно установить и душевой гидробокс, который будет наносить меньше ущерба деревянным поверхностям. Он обойдется примерно в 20 000 рублей», — рассказал Соколов.

Он также привел примерную стоимость бюджетных унитаза, раковины и смесителя: это 3000, 1500 и 500 рублей.

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«Для горячего водоснабжения нужен водонагреватель. Самый недорогой проточный будет стоить от 2500 рублей. Электрический накопительный водонагреватель объемом 30 – 50 л – от 5500 рублей», — рассказал эксперт.

Соколов уточнил, что в процессе понадобится еще множество различных мелочей — это крепеж, уплотнительные ленты и герметики для швов, рейки для крепления ПВХ-панелей. На это стоит заложить минимум 3000 рублей.

Таким образом, на весь проект по обустройству ванной комнаты уйдет сумма от 136 тысяч рублей.

Этап 5. Дизайнерская отделка

Дизайнер интерьера и интерьерный стилист Елена Карасаева для отделки ванной комнаты на даче предложила отказаться от любого «визуального шума» и отдать предпочтение минимализму.

«Начнем со стен: откажитесь от мелкой плитки в цветочек, тренд на это уже давно в прошлом! Если бюджет позволяет положить новую — отдайте предпочтение плитке больших размеров, в цветовой палитре преимущественно натуральных оттенков: бежевый, серый, черный, оливковый, серо-голубой и терракот. Не стоит бояться экспериментировать, сейчас в тренде сочетание различных текстур: дерево, мрамор, натуральный камень, бетон, сланец — они отлично гармонируют между собой и ненавязчиво смотрятся в интерьере, что важно для ванной комнаты», — посоветовала Карасаева.

Что касается сантехники, дизайнер советует обратить внимание на цветные образцы. Например, серого, голубого или молочного цветов.

«Что касается декора шкафов и полок — по возможности, все должно быть максимально закрыто: все шампуни, мыло, гели для душа советую перелить в однотонные дозаторы и баночки одного стиля — это сразу придаст интерьеру лаконичность», — объяснила Карасаева.

Она также отметила, что текстиль лучше выбирать однотонный. Например, отлично смотрятся полотенца белого, молочного и даже черного цветов.