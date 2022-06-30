«Вас попросту заболтают»: как правильно общаться с прорабом и строителями

Найти хорошую бригаду рабочих ― половина успеха ремонта: от этого зависят и сроки, и результат. Но часто те, кто делает ремонт, довольно быстро начинают жалеть о затее и жалуются на ленивых рабочих, хитрого прораба и алчных продавцов на строительном рынке. «Газета.Ru» узнала у архитектора, на что обратить внимание при найме строителей, какие есть подводные камни при общении со специалистами и как выстроить эффективную работу.

Выбрать ремонтную бригаду всегда непросто: часто человек обращается к первой попавшейся — которая, например, недавно закончила работать у его коллеги. Однако Евгений Коблов, архитектор с 20-летним опытом разработки, авторского надзора и реализации более 130 проектов, уверен: лучше потратить время на поиск специалистов, чем через полгода переделывать весь ремонт. Но найти бригаду — это только начало. Дальше начинается самое сложное.

Договор

Первым делом после начала работы с бригадой следует заключить специальный договор, который зафиксирует все траты и фронт работ.

«Нанимаете ли вы одного частного спеца или целую команду от строительной компании, необходим договор. В нем должен быть указан фронт работ: что именно будет сделано и в какие сроки. Иначе может оказаться, что обещали выполнить все, а по факту за каждые дополнительно просверленное отверстие и вкрученную лампочку вам выставят дополнительный счет», ― рассказал Коблов.

close 100% Freepik

Он также отметил важность знакомства с рабочими до начала ремонта. Необходимо выяснить, что они действительно смогут сделать. Чтобы потом на практике не выяснилось, что бригада в принципе не работает с инженерными системами и напольными покрытиями, а просто выравнивает и отделывает стены.

Смета

Для организации процесса необходима смета. Как отмечает Коблов, она может меняться в процессе стройки как в сторону увеличения, так и уменьшения ― и это абсолютно нормально. Смета нужна для ориентира обеих сторон: сколько закупать материалов и какой бюджет планировать под тот или иной этап работ.

«Не зная точную площадь своих пространств, вы не будете понимать правильное количество расходников. В этом случае непорядочный прораб может купить не 20 мешков штукатурки, а 30, взять за них деньги и еще процент за услуги. А потом перепродаст эти 10 мешков за ненадобностью. При этом в чеке вы не увидите лишних позиций: об этом на строительных рынках легко договариваются», ― объяснил архитектор.

Именно поэтому нужно четко знать параметры дома, чтобы представлять расход материалов. Для этого необходимо измерить все поверхности и фиксировать эти параметры.

Вопросы

Приходя на объект, Коблов советует первым делом задать интересующие вас вопросы и выяснить важные моменты. И не отвлекаться ни на что другое, пока все ответы не будут получены.

close 100% Freepik

«В противном случае вас или попросту заболтают, не позволив вникнуть в нюансы, или загрузят множеством встречных вопросов и проблем, озадачившись которыми, вы покинете стройку без понимания готовности тех или иных работ», ― предупредил Коблов.

Если в процессе ремонта появляются какие-то сложные узлы, требующие новых решений, и самостоятельно разобраться с ними не получается, лучше сразу обратиться к прорабу.

Скорее всего, за многолетний период работы он сталкивался с разными ситуациями и может дать полезный совет. Или как минимум поделится интересным мнением и необычным взглядом на задачу. Однако и здесь следует проявить аккуратность и перепроверять информацию с помощью опытных знакомых и интернет-ресурсов.

Сроки

Стройка ― это творческий процесс. И часто бывает, что сам клиент принимает решения, которые затягивают ремонт или приводят к удорожанию сметы, предупреждает архитектор. Иногда клиенты просят положить плитку в португальском стиле, добавить лепнины на стенах, переделать всю электрику, провести кондиционирование по всем комнатам и поменять расположение светильников на потолке. Такие работы могут привести не только к увеличению сметы, но и удорожанию стоимости всего проекта.

close 100% Freepik

«Старшие коллеги из нашей мастерской А+А рассказывали, что в 90-е любой проект делали максимум за четыре месяца. Вариантов особо не было: сантехнику брали финскую, мебель ― чехословацкую. Вот и получался весь дизайнерский ремонт. Сейчас же у нас колоссальный выбор материалов и решений, на согласование которых требуется гораздо больше времени. А потому стройка вполне может растянуться и на полгода-год», ― рассказал Коблов.

Поэтому не нужно винить во всем строителей ― не все зависит от них.