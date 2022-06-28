«Из двух старых футболок можно сшить одну новую»: Маша Цигаль — о винтаже и импортозамещении

Телеканал «Пятница!» выпустил апсайкл-коллекцию «Бывшие» совместно с дизайнером Машей Цигаль. В интервью «Газете.Ru» она рассказала о коллаборации, а также поделилась своим мнением о модном импортозамещении, тренде на винтажную одежду среди звезд и fashion-индустрии нулевых.

— Маша, расскажите об апсайкл-коллекции «Бывшие», которую вы выпустили совместно с «Пятницей!». Кому принадлежала идея для коллаборации? Почему это предложение вас заинтересовало?

— С предложением о сотрудничестве ко мне обратился канал, и я сразу согласилась. Во-первых, потому что обожаю «Пятницу!». Это один из немногих телеканалов, которые я смотрю. Там прикольный и молодежный контент с классной графикой. А во-вторых, молодежь — это те, кому нужно рассказывать про апсайклинг. Наш проект может вдохновить их на осознанное потребление.

Сегодня апсайклинг и осознанное потребление — мой стиль жизни. Но приход к осознанному потреблению случился не сразу. Когда я приехала учиться в Англию, обалдела от того, что у них сортируют мусор — для нас, русских, это была странная и дикая история.

Вернувшись в Россию, я тоже стала сортировать мусор, приучила к этому ребенка. Я больше 20 лет вегетарианец, 15 лет занимаюсь йогой. Меня настолько вдохновляет апсайклинг, что я уже весь гардероб разрезала. Часть вещей я отдаю в благотворительные фонды, что-то продаю, но огромное количество вещей перерабатываю и даю им вторую жизнь. Еще я учу апсайклингу взрослых и детей и считаю это своей миссией.

— Чем вы вдохновлялись во время создания линейки? Сколько времени ушло от разработки до пошива?

— Апсайкл — это супертворческий процесс. Сначала я делаю референсы, работаю по цвету и по фактуре. Поскольку я профессиональный дизайнер, я понимаю, какие ткани хорошо друг с другом сочетаются, как сделать так, чтобы человек влез в рукав, а капюшон не спадал на нос. Возможно, человек, который приобретет вещь из нашей коллаборации, посмотрит на нее и вдохновится: «Я тоже могу это сделать!». Апсайклинг может быть сложным, а может — простым: взять какие-то нашивки, пришить к куртке и залить белизной. С «Пятницей!» было просто работать: у меня было несколько минималистических идей, весь производственный цикл занял 2 месяца.

— У каждой вещи из апсайкл-коллекции есть своя история. Какая из них ваша любимая?

— Мне все вещи нравятся, я отношусь к ним как к детям, мне сложно выбрать. Это как спрашивать, кого из своих котов я люблю больше. Как это возможно? Ты же вкладываешь душу, ты с этими вещами живешь, они становятся тебе близки.

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— Как часто вы покупаете одежду? Как относитесь к ношеной одежде? И есть ли в вашем гардеробе вещи из секонд-хендов?

— Я не помню, когда покупала что-то в последний раз. Я всегда делала шопинг за границей, но потом началась пандемия, и вопрос шопинга был закрыт. После пандемии я уже начала заниматься апсайклингом и поняла, что мне гораздо интереснее делать новые вещи из старых, нежели покупать.

— В последнее время все больше знаменитостей появляются на публике в винтажной одежде. Ким Кардашьян надела на Met Gala платье Мэрилин Монро, к слову, порвав его; Белла Хадид «выгуляла» в Каннах наряды из коллекций Versace, Chanel и Gucci 1980-х–1990-х гг. Как вам этот звездный тренд?

— Я очень этому рада! Многие голливудские звезды выступают в апсайклинге: Джулия Фокс, например, неистово апсайклит. То же самое Аврил Лавин — на ней постоянно апсайкл-юбки, и я даже знаю дизайнера, который их делает. Посмотрите, насколько старые вещи актуальны — на «Оскаре» больше половины звезд были в винтажных вещах. Это ведь о чем-то говорит! Хочется ли после этого пойти и купить масс-маркет шмотку? Конечно, нет. Это явно отжившая история.

— Телеканал «Пятница!» также устроил гараж-сейл, где распродал вещи звезд. А что вы делаете с одеждой, которую больше не носите?

— Выбрасывать вещь — абсурдно. Одежду нельзя выбрасывать, потому что если тот же хлопок разлагается 50 лет, то винил, полиэстер, вискоза разлагаются сотни лет. Это как взять и разрушить собственный дом, наш общий дом. Если мне надоедает вещь, я отдаю ее в благотворительные магазины, дарю; какие-то вещи я апсайклю, какие-то продаю. Некоторые вещи настолько прекрасны, что я их храню — это мой золотой фонд. Если уж покупать, то лучше одну хорошую вещь, чем десять плохих. Она послужит долго и будет классным вложением — ее всегда можно продать.

— Что можно сделать из старых футболки и джинсов?

— Создание чего-то нового из старого безгранично и для этого не требуется специальное образование, только вдохновение и желание быть уникальным и неповторимым.

Что можно сделать из футболки? Например, из двух старых футболок сделать одну новую: разрезать обе футболки и сшить в одну; или вырезать несколько полюбившихся принтов из старых заношенных футболок и пришить их на другую вещь.

Что касается джинсов, то тут тоже неисчерпаемые возможности для творчества: из них можно сделать и шоппер, и платье — все, что угодно.

— Чем отличается сегодняшняя модная индустрия в России от того, что было в нулевые?

— Модная индустрия в нулевых и сейчас — два разных мира. В нулевые мода только зарождалась. Помню, я приехала из Лондона и сделала свой показ бархатных костюмов: это было супер, потому что такого до меня никто не делал. Я была единственным российским дизайнером, представленным в магазине Podium. Было несколько мастодонтов — да, имена вам известны. Но индустрии не было, как и не было производства. Сейчас же очень много производств, много конкурентоспособных дизайнеров — это радует. Но при этом отмечу их переизбыток, поэтому апсайкл как никогда актуален.

— За последние несколько месяцев многие западные бренды как масс-маркета, так и люкс-сегмента, приостановили деятельность в России. Как вы считаете, возможно ли импортозамещение в фэшн-индустрии в нашей стране? Считаете ли вы уход брендов временем возможностей для отечественных дизайнеров?

— Тут ситуация двоякая: удастся ли российским дизайнерам держать конкурентоспособные цены? Не думаю. Конкурировать с огромными западными брендами сейчас невозможно. У нас в стране не шьют такими партиями, да и нет такого количества точек сбыта. То же самое касается тканей: на сегодняшний день все покупают западные ткани, сшитые на западных машинках, их нитками. Да, я уверена, что все это — вопрос времени, и изобретательные русские люди найдут выход, но импортозамещение не может заработать сразу.

Уход западных брендов — хороший шанс для отечественных дизайнеров. Но выживут только те, у кого будет достойное качество, цены, внутренняя и внешняя обработка и которые разбираются в трендах и технологиях.

— Заметили ли вы на собственном бренде приток новых клиентов с уходом других брендов?

— Я бы не сказала, что почувствовала большой приток клиентов. Помимо своего апсайкл-бренда, я делаю коммерческий бренд, который продается на всех торговых площадках, маркетплейсах, и с клиентами все осталось на том же уровне, как и было. При этом я получила много офлайн-предложений. Буквально несколько дней назад открылся мой корнер в галерее Seasons, и это только начало. Но для меня важен именно тот факт, что аспайкл стал модным: недавно Элджей и Кристина Си выступали в моих апсайкл-вещах, а блогеры-миллионники — Артур Бабич и Аня Покров — снялись в моих вещах в рекламе. Вот это для меня важно, потому что апсайкл делает нас уникальными и неповторимыми и помогает решать экологические проблемы.

Как добиться успеха начинающему дизайнеру? Дайте совет, как стать известным?

— Некоторые люди просто хотят стать известными. Но не это главное. Важно то, что ты можешь дать миру. То, что ты делаешь с душой, отдачей, до мурашек – только это приносит успех. Можно сколько угодно рассчитывать маркетинговые стратегии, но если ты не заряжаешь вещи своей энергий и верой, то успех будет временный и недолгий. Я зарегистрировала свой бренд в 2002 году, я 20 лет работаю в модной индустрии. Да, со взлетами и падениями. Но 20 лет! И происходит это только потому, что я безумно люблю то, что делаю. Я от многого готова отказываться в жизни, чтобы это работало. Если ты просто хочешь быть знаменитым, это не та задача, не то место, потому что работа в моде — огромный труд и усилия, ведь сезоны в модной индустрии проходят нон-стопом.