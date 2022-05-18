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Стиль

«Зеленое движение»: как использовать тренд 2022 года в интерьере

Дизайнеры объяснили, как новый тренд на обилие зелени в интерьере улучшает жизнь

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Природные элементы в интерьере успокаивают, снижают стресс и приподнимают настроение. Это особенно актуально для жителей больших городов, которые не контактируют с природой каждый день. В 2022 году особую популярность в интерьере обрел тренд на «зеленое движение». «Газета.Ru» узнала у дизайнеров, как применить на практике новый стиль.

Биофильный дизайн — это на самом деле тренд, которому многие россияне следуют давно. В этом уверена Алла Зорина, ведущий дизайнер сети гипермаркетов «Твой Дом».

«На самом деле многие из нас давно приверженцы биофильного дизайна. Даже если никогда не слышали это название ранее. Живые растения в помещении, текстура дерева, акварельные узоры на плитке, окна в пол и декор из натуральных материалов. Все это биофильный дизайн, а точнее способ «пригласить природу в дом», — утверждает Зорина.

Биофилия — это глубокая связь человека с другими формами жизни и природой в целом. По мнению Зориной, она помогает сбалансировать душевное и физическое состояние человека, его самочувствие — контакт с природой может повысить производительность труда, снизить уровень стресса.

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В основе биофильного дизайна лежат широкие оконные проемы, подоконники с минимальным декором, преобладание естественного освещения, а также растения.

«Использовать стиль можно с помощью простых правил: добавить в интерьер деревянную мебель, природные узоры и текстуры, звуки и запахи природы; перейти на наиболее натуральные материалы, например, посуду из керамики, плед из натуральной шерсти, аксессуары из кожи, постельное белье из хлопка», — объясняет Зорина.

Антон Трифонов, директор по развитию категории «Дом и Сад» в AliExpress, на пути к созданию биофильного дизайна предлагает для начала избавиться от «визуального шума». Это как правило, популярные товары, которые встречаются в каждом доме, но которые часто производятся в ярких кричащих цветах: губки для мытья посуды, контейнеры для хранения вещей, ведра.

«Снизить визуальный шум помогут четыре простых шага: расхламление; избежание хранения вещей на открытых полках — на них гораздо сложнее поддерживать порядок; выбор натуральных и спокойных цветов для предметов быта; использование рефиллов для мыла, посудомоечного средства и других бытовых жидкостей», — объясняет эксперт.

Он советует добавить в интерьер предметы, который сочетают эстетику и функционал.

Однако не стоит смешивать понятия стилей минимализм и «зеленое движение».

«Еще одним однозначным трендом стали предметы интерьера, которые превращают домашнее пространство в природный уголок. Подобную атмосферу помогут создать лампы: например, люстра со встроенным кашпо, которая сделает вашу гостиную уютными джунглями. Или легенда всех TikTok — лампа, которая светит закатным солнцем», — рассказал Трифонов.

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На кухне следует использовать исключительно элементы с натуральными материалами.

«Так можно принести пользу планете и улучшить собственное пространство. Экологичные материалы обычно отталкивают высокой ценой, но есть бюджетные предметы быта, в том числе от локальных продавцов. Например, восковые салфетки для хранения продуктов в холодильнике стоимостью от 125 рублей за упаковку или совок с бамбуковой щеткой для уборки чуть дороже 500 рублей», — утверждает эксперт.

В интерьере большую часть пространства должны занимать растения и цветы. Однако не нужно на стене выращивать мхи и устраивать дома ботанический сад с фонтанчиком.

Если предпочтение отдано живым растениям, то их следует расставить таким образом, чтобы с ними можно как можно чаще взаимодействовать.

«В идеале — наполнить дом растениями. Но если нет времени за ними ухаживать, то можно добавить в интерьер искусственной зелени. Также хорошо подойдут предметы с имитацией растительности — здесь на помощь придет фантазия. Можно найти необычные предметы интерьера, например, горшки с мхом», — заключил Трифонов.

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