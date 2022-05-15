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Стиль

Для задушевных бесед: как оформить садовый павильон

Дизайнер Наумова предложила декорировать садовые беседки корзинами с книгами

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JurgaR/Getty Images
Садовая беседка станет самым уютным местом на даче, если ее грамотно декорировать. Просто выстроить павильон — недостаточно: для того, чтобы отдых в саду был по-настоящему комфортным, нужно позаботиться о декоре. Как оформить садовую беседку таким образом, чтобы не хотелось из нее уходить, рассказала дизайнер Екатерина Наумова.

У садовой беседки есть особая роль в нашей культуре. Ротонды часто встречаются в парках и музеях-усадьбах, и не зря: тенистый сад, заросший пруд, беседка для уединенных размышлений — фон произведений русских писателей и поэтов, неизменно предстающий перед глазами человека, читающего на даче «Обрыв» или «Мертвые души».

В русской литературе герои предавались в беседках размышлениям, а в современных СНТ дачники устраиваются на шашлыки и обсуждают проблемы мирового масштаба: так или иначе, садовый павильон — хоть и не самая важная, но все же приятная часть садового ландшафта, где можно и сидеть с книжкой, и пить чай с соседями, и, отбиваясь от комаров, сервировать овощи и жареное на углях мясо.

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Для того, чтобы построить стильную беседку своими руками, требуется все то же, что и при возведении любой постройки — время, силы и базовые стройматериалы.

Однако без декора она не станет уютным местом для послеполуденной игры в шарады — а останется конструкцией, которую можно легко принять за палатку с зеленью и редиской на рынке выходного дня. Индивидуальность ей придадут детали.

«Конечно, каждому хочется, чтобы место для прочтения книги, встреч с друзьями или обычного ланча на свежем воздухе было комфортным и визуально привлекательным», — полагает дизайнер сети магазинов modi Екатерина Наумова. Садовый павильон нужно грамотно декорировать, объясняет она.

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Johner Images/Getty Images

По словам Наумовой, отличным решением для беседки могут стать кашпо с живыми цветами, которые можно повесить в углу или на входе. Также важно обратить внимание на плетеные корзины: небольшие подойдут для столовых приборов, крупные — для хранения книг, журналов или виниловых пластинок для проигрывателя, которые придадут беседке необходимый ей ретро-шик.

«Сочетание органики и джутовых изделий — беспроигрышный вариант при создании эстетичного интерьера со скандинавскими мотивами», — уточняет дизайнер.
 
Для создания атмосферы уюта в беседке следует использовать текстиль — лаконичные шторы из легких летящих материалов не только защитят от яркого летнего солнца, но и сделают беседку визуально шире. Стоит добавить пару декоративных подушек и накладок на стулья — они будут радовать глаз и сделают отдых на свежем воздухе комфортнее.

«А для вечерних посиделок в беседке не стоит забывать о дополнительном освещении, которое придаст новых красок даже обычному ужину. Здесь фантазия неограниченна: в ход могут идти как минималистичные подвесные светильники, так и оригинальные гирлянды, которые сделают обстановку по-настоящему волшебной», — полагает Наумова.

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