Чем заменить IKEA: 5 брендов текстиля для дома в скандинавском стиле

Уже почти два месяца прошло с закрытия в России магазинов мебельного гиганта — шведского бренда IKEA. Но интерьер в скандинавском стиле остается востребован в России. «Газета.Ru» продолжает знакомиться с российскими брендами, которые помогут стильно обустроить дом.

We-a-ve

Текстиль WE-A-VЕ создается из белорусского льна — это помогает уменьшить экослед при транспортировке. В коллекциях представлены постельное белье, скатерти, матрасики, пледы, шопперы и полотенца. Из остатков ткани отшиваются защитные маски для минимизации отходов. Также всегда можно отказаться от лишней упаковки и попросить доставить заказ в сумке-шоппере. А в качестве комплимента преподнести близкому человеку электронный подарочный сертификат.

close 100% Комплект постельного белья из умягчённого льна We-a-ve

Morфеus

В коллекциях представлены различные комплекты белья. Создатели бренда придумали и запатентовали два способа заправлять одеяло быстро и легко. Свои пододеяльники они назвали «сверходеяльниками», потому что скромно считают их новой ступенью эволюции постельного белья. Для белья нужно было найти материал под стать. Они обошли все текстильные выставки России, посмотрели, что предлагают поставщики и импортеры, сравнили ткани из Турции, Индии, Китая и других стран — выбрали сатин и вареный хлопок. Каждая деталь в продукции продумана до мелочей. Так, чтобы молния не касалась тела, они придумали специальные кармашки, которые закрывают ее со всех сторон. Комплекты шьют на фабрике в Переславле-Залесском, Ярославской области.

close 100% 1 - Наволочка из сатина

2 - Комплект белья из вареного хлопка Morфеus

Nomad Chic

Nomad — в переводе на русский означает «кочевник». Команда бренда помогает создавать дома атмосферу дальних странствий, где каждый элемент декора имеет свою историю. С помощью уникальных вещей, аккуратно собранных в разных уголках света, дом наполняется живой энергией их создателей. В коллекциях представлены ковры, подушки, пуфы, пледы, полотенца и другой текстиль в различных стилевых решениях.

close 100% 1- Марокканский пуф

2 - Плед ручной работы Nomad Chic

Country Textile

Country Textile — локальный бренд из Костромы, созданный молодой мамой, Викторией Архиповой в 2018 году. Мастерская создает одежду и домашний текстиль для всей семьи. Создатели используют исключительно натуральные материалы: лен, крапиву, муслин и конопляную ткань и даже пуговки только из переработанной скорлупы кокоса. Бренд полностью отказался от пластиковой и крафтовой упаковки и бережно складывает заказы в льняной мешочек, который производятся из переработанных остатков тканей. В домашней коллекции представлены постельное белье, пледы, наволочки и простыни отдельно.

close 100% 1 - Плед машинной стёжки ромбы

2 - Наволочки на пуговках Country Textile

Tkano

В сентябре 2016 года на парижской выставке Maison&Objet создатели бренда Юлия Пашментова и Александра Хлопушина познакомились с управляющим партнером известной шведской компании, производящей домашний текстиль. Тогда родилась идея, что нужно создавать свой доступный бренд, не уступающий по качеству и дизайну европейским маркам, но свободный от добавленной стоимости бренда другой страны, дополнительных пошлин и накладных расходов. Философия бренда основана на любви к дому. Каждый дом — это олицетворение настроения и характера хозяина, где каждый сможет подобрать подходящий текстиль под нужную атмосферу. В коллекциях представлены постельное белье, пледы, полотенца, кухонный декор, шторки для ванны и другой текстиль.