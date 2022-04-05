Шик с блошиного рынка: как обновить спальню в стиле бохо

Бохо-шик — стиль интерьера, который не теряет популярности уже много лет. Его название происходит от французского bohemien –– «цыганщина», — но при этом имеет общий корень со словом «богема». Синтез противоположностей и объединил в себе стиль. «Газета.Ru» узнала у дизайнеров, как использовать ироничные и жизнерадостные приемы в интерьере спальни.

Обилие цвета и фантазии — стиль «бохо» воплощает в себе все идеи, возникающие у создателя интерьера в процессе работы. Кажется, что эклектичность позволяет встроить в пространство любые интересные предметы. Желательно — экзотические.

«Корни богемного стиля уходят в цыганскую культуру и восточный дизайн. А наиболее ярко он проявляется в интерьерах эпохи хиппи 60-70-х годов. Тогда свобода самовыражения была главной ценностью, и для этого были хороши все средства. В том числе смешение разношерстных и несочетаемых предметов и оттенков, материалов и фактур, которые в итоге давали ощущение упорядоченного хаоса», — отмечает ведущий архитектор и управляющий партнер московской архитектурной компании А+А Евгений Коблов.

close 100% 1 – Диффузор Figuier, diptyque

2 – Зеркало Psychic / Doiy, Veter Shop

3 – Зеркало Inverno, Manner&Matter

4 – Ихтиандр, дерево, Manner&Matter

5 – Children of the sun, Manner&Matter diptyque/Veter Shop/Manner&Matter

Художники-дизайнеры студии арт-керамики DirtyHands и онлайн-платформы предметного дизайна Manner&Matter Елизавета Мартиросьян и Карен Юзбашя воспринимают «бохо» прежде всего, как свободу.

«Это стиль свободы и цвета, ведь он и родился в стане кочующих, свободолюбивых народов. Но если вы соберете в одном интерьере все, что нравится и хочется, это может стать безвкусицей. Шик стилю бохо добавляют именно акценты – яркие элементы этники в мебели и аксессуарах», — сказали эксперты.

Разнообразие направлений делает бохо-шик очень гибким в применении — и вместе с тем довольно сложным, подтверждает Евгений Коблов. В нем нет строгих правил: элементы стиля можно комбинировать и воплощать в любых вариациях.

Но есть несколько ключевых особенностей бохо-шика, которые выделяют его среди прочих.

Как и у любого другого стиля, у «бохо» есть свои неотъемлемые элементы декора и мебель. Эксперты советуют обратить внимание на пестрый текстиль, винтажную мебель, декор в технике макраме, мебель со скульптурными деталями или плетеную из ротанга. Спальня в стиле бохо-шик должна одновременно успокаивать и настраивать на приключения, приглашая совершить путешествие из Марокко в Калифорнию.

«Налет ручной работы ― неотъемлемая часть атмосферы бохо. Например, стеганое или лоскутное «бабушкино» одеяло пестрой расцветки, словно вручную вышитые узоры на подушках, связанные в технике макраме подвесы для кашпо, керамические горшки для цветов, сделанные будто собственноручно, всевозможные помпоны, оборки и бахрома» — советует архитектор Евгений Коблов.

А художники-дизайнеры Елизавета Мартиросьян и Карен Юзбашя предлагают обратить внимание на максимально яркую мягкую мебель, расписанные вручную деревянные стеллажи и шкафы, заметные аксессуары и посуду.

«Например, у нас дома есть кресло с блошиного рынка из предместья Рима, индийский шкаф, купленный на барахолке в Москве, медные тазы для варенья с блошиного рынка Тбилиси, которые висят на стене, старые зеркала из Стамбула.

Если нет возможности путешествовать, ищите антикварные лавки в своем городе или подбирайте современный декор, но разный по стилю.

Пестрый ковер, декоративные фигурки, букеты ярких сухоцветов – все может подойти под стиль бохо-шик. Но, главное, соблюдайте баланс и грамотно сочетайте детали с основным цветовым решением помещения», — отмечают они.

close 100% 1 – Керамическая подставка, Daje Store

2 – Картины Wekoso, La Redoute

3 – Джутовая корзина, Veter Shop

4 – Ваза Plooming, La Redoute

5 – Салфетки из льна WE-A-WE, Daje Store Daje Store/La Redoute/Veter Shop

А вот задергивать плотные шторы не рекомендуется. «Бохо-шик ― это еще обилие света. Для визуальной легкости пространства используются зеркала, светлые бежевые, серые и белые оттенки в отделке. Также добавить объема пространству помогает игра ярких цветовых сочетаний. Например, коврик, шторы, подушки и плед насыщенного цвета на фоне лаконичной палитры пола, стен и потолка. Из текстиля необходимо использовать исключительно натуральные ткани: лен, хлопок и шерсть.», — добавил архитектор Евгений Коблов.

Что касается бюджета, «бохо-шик» — вариант для обновления интерьера в ограниченном бюджете. Стиль предусматривает использование мебели, которой дали «вторую жизнь», и декора, сделанного своими руками. В пространстве стоит использовать самодельные букеты, ловцы снов, перья и винтажные зеркала с рамой, изготовленной, например из мозаики, своими руками.