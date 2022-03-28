«Вы ко мне вернетесь»: как покупать одежду на главном рынке России

На рынок «Садовод» приезжают закупаться со всей России. После закрытия популярных брендовых магазинов народу здесь стало еще больше. Журналисты «Газеты.Ru» пробрались по пробкам за модными покупками, чтобы узнать, сколько стоит пальто «MaxMara», чем заменить джинсы Levi's и откуда берут товары модные российские шоурумы.

Для поездки на «Садовод» мы выбрали будний день: по словам завсегдатаев, в выходные здесь не протолкнуться, но и в полдень четверга на въезд огромная пробка. Невозможно не обратить внимание на припаркованные машины – такое количество дорогих иномарок можно увидеть разве что на парковке ЦУМа.

«Знаешь, почем носки?» — этим вопросом встречают нас на «Садоводе», и как мы поймем позже, это местная «прибаутка», которая гуляет среди продавцов чулочно-носочной продукции. Носки нас не очень интересовали — гораздо важнее было попасть на знаменитую Fashion Street. Так называется 5 линия «Садовода» (почему-то вспомнили про Пятую авеню в Нью-Йорке), о «бутиках» которой снято немало видеороликов на YouTube и в TikTok: здесь, по словам блогеров, продаются самые лучшие реплики премиум-брендов.

То, что это линия «фэшн», видно сразу: в отличие от остальных, она крытая и обустроена в духе российских аутлетов. Продавцы молчаливы и не смотрят на потенциальных покупателей, да и сама аудитория другая — местные посетители одеты в бренды (хотя не факт, что это оригинальная одежда). И выглядят так, будто часа полтора назад завтракали в ресторане на Патриках.

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В первом на нашем пути бутике продаются, кажется, все премиум-бренды. Все аккуратно развешено на рейлах, а продавщицы прямо при нас отпаривают пальто «MaxMara» из новой партии (все приходит в клетчатых сумках-баулах, замотанных скотчем). Цены на культовые модели начинается от 23 тыс. руб.

«Вчера к нам приезжали девочки – постоянные клиенты ЦУМа, и были в восторге. Это фабричный Китай, и отличить его от оригинала не под силу даже профессионалу», — заверяет нас продавец.

Действительно, материал качественный, швы аккуратные, а все лейблы соответствуют оригинальным. «К нам приезжают постоянные покупатели на «Майбахах», с пачками налички и закупаются на весь сезон», — добавляет продавщица. Перемерив несколько моделей, спрашиваем про скидку. «Можно, но не больше 1000 рублей», — отвечает она.

На «Садоводе» — подорожание, как и везде. Сотрудники «бутиков» жалуются, что из-за курса доллара пришлось поднять цены, потому что «все везут из Китая». Например, плащ «Burberry» — еще одна легенда рынка после пальто «MaxMara» — раньше продавали по 22 тыс. руб., а новые модели придут уже по 27 тыс. руб. По словам продавщиц, с поставками у них все хорошо, но они задерживаются – идут вместо двух недель около четырех.

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Пальто под знаменитый итальянский бренд впечатлило всю команду «Стиля», а одна из нас даже задумалась о его покупке (пришлось отговаривать). Остальные вещи — увы, похожи на дешевые подделки. Качество тканей, швов и этикеток на плащах, платьях и куртках совсем не люксовое.

Особенно не церемонятся с Prada — это любимый бренд на «Садоводе». По всей видимости, покупателям важнее надпись на бирке, а не сама вещь.

На прощание нас все же предупреждают, что пальто больше заказывать не будут, ждут летнюю коллекцию, а цены осенью могут отличаться. «Берите сейчас, не прогадаете», — советуют девушки.

Идем дальше: в планах сумки и обувь. Но тут нас ждет разочарование. Издалека тканевые лодочки J'adore Dior (цена на Fashion Street 11 тыс. руб. против 103,5 тыс. руб. в бутике Dior) и сумка Louis Vuitton Neverfull (20 тыс. рублей против 130 в бутике) выглядят неплохо, но, взяв их в руки, понимаешь, что на внешнем виде сходства заканчиваются. Продавцы в магазинах с одеждой уверяли, что кожгалантерея подорожала на 70%, но по словам местных работников, цены поднялись всего на пару тысяч.

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После «фирменной» пятой линии остальные ряды немного пугают неподготовленного зрителя. Здесь шумно, продавцы активно зазывают каждого проходящего мимо, а вопрос «знаешь, почем носки?» звучит все чаще. Зато узнаем оранжевые пакеты из ЦУМа, черно-белые из Gucci и более бюджетные — из Victoria's Secret. Палаток с пижамами и бельем достаточно много, но цены на домашний костюм в стиле Victoria's Secret начинаются от 4,5 тыс. руб. (что не сильно ниже цены оригинальной пижамы американской марки).

При этом продавцы так же доброжелательны и с энтузиазмом рассказывают о высоком качестве своих товаров, фабриках и производствах, на которых отшиваются вещи. Поняв, что покупать мы ничего не будем, рассказывают, где на «Садоводе» вкусно и безопасно пообедать.

Выбираем азербайджанское кафе, где в меню есть все — от долмы и шашлыка до самсы и узбекского плова. Последний, кстати, отличный: в меру жирный, с нутом, сладкой морковью, вот только мяса — всего два кусочка на порцию.

С новыми силами отправляемся в ряды с детской одеждой. Задача – одеть ребенка в школу. Если сначала казалось, что на «Садоводе» есть все, то тут наши ожидания не оправдались. За школьной формой, по словам продавцов, имеет смысл приезжать в конце августа. Зато сегодня можно закупиться футболками с принтами из прошлогодней «Игры в кальмара», спортивными костюмами, мембранными куртками и комбинезонами. Что касается цен, никакой выгоды по сравнению с популярными детскими магазинами нет. Например, стоимость футболки из 100% хлопка варьируется от 700 до 900 руб.

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Из детского ряда попадаем в «джинсовый». Спрашиваем про Levi's. «Нет, Levi's у нас нет, только в распродаже. Лучше посмотрите Gucci – новая коллекция, очень модная», — советует продавец. Джинсы с вышитым логотипом итальянской марки и нашивками с Микки-Маусом смотрятся откровенной подделкой, хотя цена не такая уж и низкая – 4 тыс. руб.

Уже на выходе замечаем корзину с распродажей, а в ней черные джинсы-скинни, похожие на лосины марки Levi's, всего за 700 рублей.

«Девушка, смотри, что есть», — зазывают дальше и вручают джинсы на три размера больше. Продавец уверяет, что 42 размер «точно наш», хотя на деле у нас 36. Пытаемся вежливо отказаться, но настойчивость пугает: мужчина начинает буквально забрасывать джинсами, навешивая их нам на руки — чтобы было сложнее уйти. Ответа на вопрос «откуда джинсы», он и сам будто не знает, пытаясь угадать страну-производителя, которую хотим услышать мы.

Следующий «джинсовый бутик» предлагает фабричную Турцию. Напористая продавщица быстро берет нас в оборот.

«Только не кричите, голова начинает болеть», — просит она. Дальше — как во сне: примерка на картонке за самодельной ширмой и 3,5 тыс. руб. переводом на карту за «очень модные джинсы, которые на вас идеально сели». Прощаемся как родные, продавщица приглашает вернуться за новой коллекцией, а на наш шуточный вопрос, «поможет ли она нам открыть свой бутик», с улыбкой соглашается и дает визитку. Вывод: сняв штаны и встав на картонку, от покупки уже не отвертеться.

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Журналисты «Газеты.Ru» и фоторедактор, которая помогала запечатлеть происходящее, действительно задумались об открытии своего шоурума. То тут, то там висят знаменитые кардиганы с гусиной лапкой, свитеры с дырками и надписями, брючные костюмы неоновых цветов и бежевые трикотажные, стеганые куртки и клетчатые рубашки из шерсти.

Стартовая цена, например, на свитер Moscow на Садоводе — 2 тыс. руб., если брать оптом и того дешевле — обещают отдать 5 штук по 1,7 тыс. На вопрос, часто ли к ним приходят закупаться люди из шоурумов, продавцы хитро улыбаются. Ответ и так понятен. К слову, в одном из московских шоурумов стоимость такого свитера — 7,5 тыс. руб. А что? Хороший бизнес.

Следующая остановка – нижнее белье. Точка выгодно отличается от других: здесь нет портупей из кожзама, и бюстгальтеров с надписями «Целуй» и «Снимай» (а этого мы видели достаточно). Зато большой выбор комфортного белья из натуральных тканей на любой вкус и размер. По словам продавца, он стоит на этой точке уже 14 лет, и знает о женском белье буквально все.

«Раньше я занимался ивановским трикотажем, но последние 24 года работаю с женским бельем. Могу подобрать вам все, не глядя», — хвастается он.

Весь наш скепсис был развеян за пару минут: этот мужчина и правда знает свое дело. «Возьмите еще вот эту модель. У меня молодая жена, она носит только такие. Классно сидят», — советует он. Ну, как не взять после такой рекламы? Тем более, что цены более чем в два раза ниже аналогов в популярных бельевых магазинах. «Вот увидите, вы ко мне вернетесь», — уверенно говорит продавец и дает свою визитку.

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Нижнем бельем мы закупились, а вот точек-аналогов Zara, H&M, Cos, Uniqlo с базовой одеждой найти не удалось. Все неоновое, пестрое, «брендированное», в общем — вырви глаз, чтобы привлечь покупателей.

Тем временем рынок постепенно начинает закрываться. Оптовики, по словам местных, начинают работу в 6 утра, а к 16 торговля прекращается и становится особенно тесно между рядами. Товар начинают паковать обратно в черные пакеты и складывать на огромные телеги. «Дорогу, дорогу», — постоянно кричат грузчики. Если вовремя не отскочить, заденут тебя повозкой.

Под вечер на рынке появляется все больше охраны. Нам становится интересно, что бы это могло значить. Но на Fashion Street нас уже заверили, что система безопасности тут получше, чем во многих ТЦ.

К 17 мы начали пробираться к выходу — большинство магазинов уже было закрыто, и только 5 линия продолжает свою работу. Целые семьи выходят с пакетами Dior, Chanel и ЦУМ, под завязку забитыми «брендовыми» вещами. Кажется, тут никто не стесняется таких покупок.

На рынок следует приезжать подготовленным — с четким списком того, что хочешь купить, а еще лучше с человеком, который хорошо тут ориентируется и умеет торговаться. Мы же за пять часов устали. Шум-гам, чувство небезопасности и постоянное ожидание подвоха делают свое дело — хотя с настоящими неприятностями мы не столкнулись.

Уже на выходе с рынка не выдерживаем и на очередное «Знаешь, почем носки?», спрашиваем почем. Оказывается, 100 рублей за 10 пар. Жаль, что не купили, думаем мы, стоя в пробке на обратном пути. Хорошие носки, надо было брать.