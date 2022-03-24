«Вряд ли вы захотите жить с такими стенами»: как перекрасить квартиру и не ошибиться

Весной у многих просыпается желание обновить интерьер. Проще всего это сделать, элементарно перекрасив стены в квартире. Официальным цветом 2022 года по версии института Pantone был признан лиловый, однако дизайнеры интерьера не советуют идти на поводу у трендов и красить стены в квартире в слишком сложные оттенки. Какие цвета не подходят для стен, что такое цвета-проявители и почему белые стены стали классикой, – в материале «Газеты.Ru».

Какие цвета в тренде

По мнению архитектора Евгения Коблова, модные цвета приходят в интерьер из фэшн-индустрии, и в этом году таким цветом считается нежно-сиреневый — официальным цветом 2022 года по версии Pantone был признан этот оттенок, получивший название Very Peri. «Этот цвет уже есть на подиумах, а значит, достаточно скоро он перекочует и в интерьерные тренды», — рассуждает он.

В 2022 году не было миланской выставки Salone del Mobile, на которой демонстрируются новейшие тренды в дизайне интерьера, но по опыту прошлых лет архитектор предполагает, что совсем скоро разные фабрики выпустят большую линейку красок именно на основе этого цвета. «И в этом году он будет одним из самых модных», — уверен он. Коблов отмечает, что помимо сиреневого в этом году модными цветами стали ярко-красный, ярко-розовый и ярко-желтый.

Сам архитектор, однако, считает яркие цвета их неподходящими для окраски стен. «Их можно добавлять в виде тонких акцентов, таких как прострочка кожаной мебели или другие небольшие детали. Красить в эти цвета какие-то большие поверхности я бы не рекомендовал. Но это мое субъективное мнение», — делится он.

По словам декоратора и интерьерного стилиста Нелли Муратовой, моду на пудрово-сиреневый скорее можно применить в фэшн-индустрии, нежели в интерьерах.

«Ведь интерьеры – это не про тренд, а про комфорт, уют, практичность. Вряд ли вы захотите жить с фиолетовыми стенами через год-два, если конечно вы не Гарри Нуриев (архитектор, дизайнер, художник, основатель Crosby Studios — «Газета.Ru»)», — говорит она.

Если вы все же хотите добавить этот цвет в интерьер, стилист рекомендует использовать его точечно, например, в качестве декора или текстиля, чтобы в следующем году можно было легко и бюджетно сменить атмосферу дома.

К слову, выбирая текстиль, россияне все же отдают пока предпочтение природным цветам – серому, коричневому, зеленому — и стараются выбирать ткани, окрашенные натуральными красителями. Об этом «Газете.Ru» рассказала Назрин Мирзоева, дизайнер по текстилю сети гипермаркетов «Твой Дом». «В текстиле также популярны землистые, красно-коричневые, пастельные, пудровые и голубые оттенки», — говорит она. Дизайнер дополняет, что по-прежнему актуальны традиционные принты: клетка, полоска, растительные узоры, экзотические этнические орнаменты, популярные в дизайне подушек и покрывал.

«Среди палитры и фактуры можно выделить восточные иероглифы, марокканскую мозаику, африканскую наскальную живопись, славянскую обрядовую вышивку. Сюда же можно отнести текстиль с имитацией шкур животных, ткань под дерево, камень или плитку», — заключает Назрин Мирзоева.

close 100% Пресс-служба магазина «Твой Дом»

Какие цвета не подходят для стен

По мнению Нелли Муратовой, в интерьер можно вписать абсолютно любые цвета. Главное — правильно сочетать их друг с другом. Тем, кто хочет разобраться в сочетаниях самостоятельно, декоратор рекомендует пройти специальные курсы по колористике в интерьере. «Но если на это времени нет, лучше обратиться к профессионалу. Это позволит существенно сэкономить время и деньги, ведь без определенных знаний можно не угадать с оттенком или качеством покрытия, а скупой платит дважды, — советует она.

Евгений Коблов не рекомендует красить все стены в один яркий цвет – такой прием, по его словам, визуально уменьшит объем помещения. Вместо этого, архитектор предлагает «поиграть с акцентами».

«Например, если у вас будет одна стена глубокого ярко-голубого цвета, она всегда будет выигрышно смотреться в интерьере. Но это должна быть одна акцентная стена, либо акцентный элемент в декоре одной стены», — говорит архитектор.

Он добавляет, что любые цвета, которые используются в интерьере, должны быть рядом с так называемыми «цветами-проявителями». «Если вы закрасите все стены ярко-синим, белого потолка будет недостаточно для того, чтобы проявить этот цвет», — продолжает он. В случае, если вы решитесь на акцентную стену, остальные он советует сделать нейтральными.

«Я всегда рекомендую использовать именно теплые цвета, потому что они всегда будут уютными и будут создавать теплую домашнюю атмосферу», — советует архитектор.

Нелли Муратова признается, что еще пару лет назад назвала бы целый список цветов, не подходящих для окраски стен. Однако сегодня она изменила свое мнение и считает, что у каждого цвета огромные возможности.

«Яркие цвета не плохие сами по себе, просто подходят не всем и не всегда. Все, как и в одежде, должно быть к месту», — считает декоратор.

Эксперт делится опытом и рассказывает, что если заказчику нравится желтый и синий, то она, зная психологию воздействия цвета, рекомендует сделать стены этих цветов в определенных помещениях. «Синий подойдет больше для спальни, так как воздействует успокаивающе, а в желтый «переоденем» кухню или темный коридор», — говорит она.

Что касается «категорически не рекомендованных» цветовых решений, Муратова считает, что их не существует, ведь мир так стремительно меняется, что то, что мы критиковали вчера – сегодня в тренде. «Мой девиз – никогда не говори никогда!» — подытоживает она.

Как рассказала «Газете.Ru» москвичка Юлия Л., которая совсем недавно закончила ремонт в новой квартире, она решила сделать одну акцентную стену в гостиной, чтобы комната получилась спокойной, но в то же время не безлико-холодной.

«Мне понравился спокойный мягкий оттенок зеленого, но целиком делать комнату в нем не хотелось, поэтому я выбрала дизайнерские обои в тон краске и выделила одну стену», — рассказывает она.

close 100% Из личного архива москвички Юлии

Какие цвета популярны у россиян

По словам Муратовой, сегодня она наблюдает два основных направления в стилистике интерьеров – Japandi и Memphis. Первый – представляет собой нечто среднее между японской и скандинавской эстетикой дизайна, второй – предполагает использование геометричных форм, необычных орнаментов и ярких цветов. «Japandi – это нейтральные, спокойные и в то же время сложные в исполнении цвета – натуральное дерево, песочный, беж, цвет яичной скорлупы и глины. А вот Memphis присущи яркие, сочные краски и геометрические принты для мебели и текстиля, и пастельные оттенки всех цветов для покраски стен и потолков», — разъясняет она.

Несмотря на огромный выбор цветов и богатый ассортимент красок, большинство проектов современных дизайнеров выполнены в серо-бежевых оттенках. Нелли Муратова объясняет это тем, что такие оттенки практичны и долговечны, и, что немаловажно, в нейтральном интерьере проще всего сменить атмосферу путем смены текстиля и мелкого декора.

«Хороший дизайнер стоит недешево — и при проектировании концепции люди зачастую хотят сделать интерьер таким, чтобы он не надоел через 2-3 года. А цвет, как мы знаем, быстро надоедает. А так — меняй хоть каждый сезон и будешь влюбляться в свое убежище каждый раз по-новому», — считает декоратор.

Евгений Коблов отмечает, что сегодняшние клиенты достаточно консервативны, и оформляя стены, отдают предпочтение глубоким благородным цветам – трюфельно-серому или темно-оранжевому. «Мы и сами рекомендуем делать образующие части интерьера нейтральных цветов, которые легко разбавить ярким декором – подушками, пледами, вазами», — рассказывает он. Серо-бежевые оттенки архитектор называет «принимающими», потому что такой интерьер легко наполнить любым цветом.

«Если спустя несколько лет, клиент захочет изменить интерьер, все что ему будет нужно – это заменить небольшие вещи из декора на другие, новых цветов. Это легко и быстро преобразует весь интерьер и внесет новую атмосферу и новые эмоции», — объясняет он.

Белые стены: база для экспериментов

Красить стены в белый цвет стало модно относительно недавно, но но для дизайнеров это уже классика. Так, Нелли Муратова признается, что для нее белые стены – это отличная база, с которой легко и приятно работать.

«Для меня белые стены — как холст для художника. На них больше вариантов для эксперимента, могу играть с разноцветной мебелью, декором и искусством как хочу, и все будет гармонично. С цветными стенами это сделать сложнее, всегда нужно помнить про совместимость, а я рамок не люблю», — говорит она.

Евгений Коблов тоже уверен: белые стены – это классика, которая служит отличным фоном для дальнейшего построения интерьера. «Белые стены – это очень хорошо. Это цвет, который выявляет остальные цвета», — считает он.

Архитектор проводит параллель с картинными галереями. «Стены в них всегда белые, чтобы проявить все оттенки цветов на картинах, которые висят в галерее. Тоже самое в интерьере. На фоне белой стены яркий необычный диван будет смотреться лучше и всегда привлечет к себе внимание», — подытоживает Евгений Коблов.