Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и... 15:23
Nestle решил приостановить продвижение брендов KitKat и Nesquik в России 15:22
Экс-посол Сербии Терзич: удары НАТО по Югославии показали, что международного права... 15:22
Океанологи наблюдали «дружбу» среди больших белых акул 15:22
Куценко рассказал о долге в 24 миллиона рублей 15:17
ТАСС: Чубайс покинул пост спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого... 15:15
В Британии испугались возможного ухода «дочки» «Газпрома» 15:15
РИА «Новости»: подразделения ДНР ведут бой с украинскими военными в пригороде... 15:14
Канцлер ФРГ Шольц: только Украина может обсуждать с РФ возможные компромиссы 15:13
МИД Польши заявил, что принял решение о высылке дипломатов РФ «в координации... 15:09
Стиль

Louis Vuitton заподозрили в поддержке российской спецоперации

Пользователи социальных сетей увидели в украшениях Louis Vuitton букву Z

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Louis Vuitton
Louis Vuitton заподозрили в поддержке российских действий на Украине. Переплетение символов бренда L и V в новой коллекции Volt напомнили многим «Z». Этой буквой обозначается российская техника на Украине. Однако французский бренд уже много лет выпускает подобные украшения.

Французский дом моды Louis Vuitton 22 марта опубликовал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) продолжение рекламной кампании ювелирных украшений Volt. Подвески, браслеты, кольца и серьги — в общей сложности 54 изделия — были сделаны со «знаковыми инициалами дома» L и V. Коллекцию унисекс, предназначенную ля мужчин и женщин, представили посол марки актриса Алисия Викандер, китайская актриса Цзинь Чэнь и хип-хоп исполнитель Кид Кади.

В комментариях под постами в социальной сети разразился скандал. Пользователи заподозрили бренд в поддержке специальной военной операции России на Украине. Дело в том, что сочетание букв напоминает букву Z, которая стала неофициальным символом вооруженных сил России, а также использовалась для обозначения военной техники российских войск на Украине.

«Я не имею ничего против LV, но в этих украшениях мы модем увидеть не LV, а Z. Вы смотрите новости?», «Ребят, вы что, сошли с ума?», «Пожалуйста, помните про Украину, когда вы надеваете на моделей украшения с буквой Z», — написали некоторые пользователи сети.

Другие комментаторы поспешили объяснить, что коллекции делаются не неделю и даже не месяц. Иногда на это уходит целый год, поэтому презентация новой коллекции бренда стала лишь совпадением.

При этом первые фотографии Louis Vuitton Volt появились в официальном аккаунте французского модного дома еще в октябре прошлого года. Тогда в комментариях люди восторгались талантом ювелиров бренда и ждали момента, когда можно будет прибрести изделия.

Бренд не первый год выпускает коллекции с переплетением L и V.

К примеру, в 2020 году модный дом Louis Vuitton устроил вечеринку в Париже, посвященную ювелирной коллекции. На презентацию 36 новых украшений LV Volt были приглашены Алисия Викандер, Катрин Денев, Тина Кунаки, Синди Бруна, Кьяра Мастроянни, Ноэми Мерлан и другие знаковые лица для индустрии моды.

Между тем о букве Z в новой коллекции Louis Vuitton написали только российские и украинские СМИ, на сайтах европейских и американских изданий представлены только новости о выходе новой кампании французской марки.

На российском сайте бренда сказано, что «абстрактные» формы букв L и V «отражают энергию и задают ритм». Ювелирные изделия выполнены из белого, желтого и розового золота и инкрустированы бриллиантами. Цены на украшения соответствующие. Например, самым дешевым считается серьга-пусета из желтого золота — 103 тыс. руб., а самым дорогим колье из того же материала за 11,6 млн руб.

Разработкой и дизайном изделий занималась ювелир Франческа Амфитеатров. Долгое время дизайнер сотрудничала с компанией Tiffany & Co, а в 2018 году была назначена на пост художественного директора ювелирных изделий и часов Louis Vuitton. Помимо линейки LV Volt 53-летняя Франческа Амфитеатров занимается коллекциями B Blossom, Emprente, Pure V. Наибольшее внимание привлекла коллекция высокого ювелирного искусства Bravery, приуроченная к 200-летию со дня рождения Луи Вюиттона.

После объявления России о проведении специальной военной операции концерн LVMH сообщил об уходе из страны. С начала марта закрыты бутики Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Loewe, Fendi, Bulgari, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy и другие. По словам представителя корпорации, в России расположены 124 магазина, принадлежащие LVMH.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть