С чем приготовить блины на Масленицу

При стрессе диетологи советуют питаться правильно, а хочется — есть вкусно. На Масленичной неделе углеводы и жиры разрешены народными традициями и здравым смыслом, поэтому «Газета.Ru» собрала семь авторских рецептов блинов с разными начинками.

Блины с картошкой и грибами

close 100% Блин с картофелем Ресторан «Магадан»

Бренд-шеф ресторана «Магадан» Сергей Векшин поделился рецептом блинов с картошкой и грибами.

Для приготовления блинов потребуются 2 стакана молока, 1 стакан воды, 1,5 стакана муки, 3 яйца, 3 ст. л. подсолнечного масла, 3 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли. Для начинки — 50 г вешенок, 20 г репчатого лука, 140 г картофеля, 40 г сметаны, 20 г растительного масла, 5 г сливочного масла, 1 г свежей зелени, 40 г жирных сливок, 1 маринованный огурец, соль.

Приготовьте блинное тесто. Молоко смешайте с яйцами, добавьте муку, сахар, масло. Дайте тесту немного настояться и пожарьте блины. Лук нарежьте кубиками и обжарьте с грибами. Добавьте отварной мятый картофель, сметану, сливки и перемешайте. Начинку выложите на блин и заверните конвертиком. Сверху украсьте зеленью и маринованным огурцом.

Бородинские блины с сельдью

close 100% Бородинские блины с сельдью Ресторан «МореКофеОкеан»

Шеф-повар ресторана «МореКофеОкеан by Erwin» Джеймс Редута предлагает приготовить бородинские блины с сельдью.

Для приготовления блинов потребуются 200 г пшеничной муки, 50 г ржаной муки, 300 мл воды, 70 г квасного сусла, 15 г цветочного меда, 4 мл яблочного уксуса, 3 г сухих дрожжей, 2 г соли, 20 мл растительного масла, 2 г кориандра, 2 г тмина, 1 яйцо, 50 мл масла для жарки. Для начинки — 80 г селедки, 10 г красного маринованного лука, 10 мл растительного масла, 4 мл зеленого масла, 20 г моченых яблок, соус из сметаны с щучьей икрой, 2 г свежей зелени.

Смешайте в миске два вида муки и соль, добавьте мед, яблочный уксус, квасное сусло и тщательно перемешайте. Добавьте дрожжи и теплую воду и перемешайте до однородности. Накройте массу пищевой пленкой и поставьте в теплое место на час. Подготовьте специи. Семена тмина и кориандра и растолките в ступке. Отделите белок от желтка. Желток добавьте со специями в готовое пышное тесто и перемешайте венчиком. Белок взбейте отдельно до устойчивых пиков и аккуратно введите в тесто. Дав тесту постоять 15 минут, напеките блинов.

Приготовьте зеленое масло. 140 г петрушки, 140 г укропа и 370 г свежего шпината хорошо промойте и отделите от стеблей. Смешайте 225 мл растительного и столько же оливкового масла в сотейнике и немного прогрейте. Смешайте ингредиенты и взбейте в блендере до однородной массы. Полученную смесь поставьте на сито с марлей для процеживания.

Для приготовления соуса смешайте 450 г жирной сметаны, 200 г щучьей икры, соль, рубленную петрушку в миске и аккуратно перемешайте венчиком. Тонкой струйкой введите охлажденное оливковое масло. Затем смешайте в миске маринованный красный лук, нерафинированное растительное масло и очищенную сельдь. Равномерно заверните сельдь в блины. Подавайте с соусом из сметаны с щучьей икрой, мочеными яблоками. В качестве украшения можно использовать зеленое масло, свежий укроп и мини-шпинат.

Блинный торт с копченым лососем

close 100% Блинный торт с копченым лососем Ресторан «Laduree»

Шеф-повар ресторана Laduree a-la Russe Роман Палкин поделился рецептом блинного торта с начинкой из копченого лосося.

Для приготовления потребуются тонкие блины, 250 г творожного сыра, 250 г лосося холодного копчения, 2 луковицы шалот, 1 ст. л. сливочного масла, 150 г красной икры, веточка укропа.

Приготовьте мусс. Измельчите лук и обжарьте на сливочном масле до готовности. Смешайте пассерованный лук с творожным сыром и измельчите блендером до однородного состояния. Слой за слоем выкладывайте блинчик, сверху мусс, сверху — слайс лосося. Дайте торту пропитаться 10-12 часов. Разрежьте на порции и выложите на тарелки срезом вверх. Украсьте красной икрой и веточкой укропа.

Блинный маковый рулет со сметанным кремом и орехами

close 100% Блинный маковый рулет со сметанным кремом и орехами Ресторан «Archie»

Шеф-повар ресторана Archie Виктор Массов рассказал, как приготовить блинный маковый рулет с кремом из сметаны и орехами.

Для приготовления потребуются 400 г мака, 200 г сахара, блины из пшеничной муки, 3 яйца, 30 г сливочного масла, 200 г жирной сметаны, 200 г творожного сыра, 200 г вареной сгущенки, орехи – пекан или фундук.

Мак тщательно промойте и проварите в течение 1,5 часов. При этом два-три раза необходимо поменять воду. Дайте маку остыть в воде, откиньте на сито, чтобы вода стекла. Заранее испеченные блины разложите на поверхности стола так, чтобы получился сплошной лист размером примерно 50 х 30 см.

В приготовленный мак добавьте сахар и пропустите через мясорубку. Затем добавьте яичные белки, тщательно перемешайте и равномерно выложите на блины. Туго сверните в рулет. Фольгу смажьте сливочным маслом, заверните в нее получившийся рулет и туго стяните. Запекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут. При необходимости уплотните рулет после запекания. Пока рулет остывает, приготовьте крем. Взбейте сметану, творожный сыр и вареную сгущенку. Готовый рулет нарежьте на порции, выложите сверху крем и посыпьте рубленными орешками.

Налистники с творогом и изюмом

close 100% Налистники с творогом и изюмом Ресторан «Шинок»

Шеф-повар ресторана «Шинок» Елена Никифорова поделилась рецептом налистников с творогом и изюмом. Налистники – это блинчики с начинкой, которые, как правило, готовят из пресного яичного жидкого теста.

Для приготовления теста потребуются 3 яйца, 500 мл молока, 1 ст. л. сахара, щепотка соли, 200 г муки, 100 мл растительного масла. Для начинки 200 г творога, 40 г сахара, 50 г светлого изюма, ваниль на кончике ножа.

Смешайте все ингредиенты, чтобы тесто получилось жидким. Выпекайте блинчики на хорошо разогретой сковородке. Блины должны получиться белого цвета. Перетрите через сито творог, добавьте ваниль, сахар и изюм (перед добавлением обдайте изюм кипятком). Готовые блинчики смажьте тонким слоем творога и сверните конвертом. Подавайте налистники со сметаной, вареньем или сгущенным молоком.

Ванильные блины с яблоком

close 100% Ванильные блины с яблоком Ресторан «Аист»

Шеф-кондитер ресторанов «Аист» и Onest Валентина Алексанова поделилась рецептом блинов с яблоками.

Для приготовления блинов потребуются 110 г пшеничной муки, 35 г сахара, 35 мл растительного масла, 100 мл воды, 1 яйцо, 100 г ванильного соуса, 1 г сахарной пудры, соль и ванильный сахар по вкусу. Для начинки 70 г сахара, 30 г сливочного масла, 300 г яблок, 50 мл воды, 20 мл виски, 0,5 г молотой корицы. Для подачи — шарик ванильного мороженого.

Смешайте яйца с сахаром, добавьте муку и перемешайте. Теплое молоко тонкой струйкой влейте в смесь, затем добавьте соль и растительное масло. Процедите тесто через сито до растворения комочков. Жарьте блины на сливочном масле. Для начинки сварите из воды и сахара карамель, добавьте сливочное масло и молотую корицу. Яблоки нарежьте кубиком, добавьте в получившуюся массу, и варите до тех пор, пока яблоки не размягчатся, после чего добавьте виски. В готовые блины по центру выложите начинку и сверните в конвертики. Подавайте с шариком ванильного мороженого.

Блинчики с хурмой, мандарином и страчателлой

close 100% Блины с хурмой, мандарином и страчателлой Ресторан «Drinks @ Dinners»

Уже второй год на Масленицу шеф-повар ресторана Drinks@Dinners Евгений Михайлов подает гостям блины с хурмой, мандарином и страчателлой.

Для приготовления блинов потребуются 900 мл молока, 450 г муки, 150 мл растительного масла, 50 г сахара, 10 г соли, 10 г сливочного масла, 4 яйца, 100 мл воды. Для начинки 40 г хурмы, 40 г мандаринов, 40 г сыра страчателла, оливковое масло, бальзамический уксус и перец по вкусу, микс-салат для подачи.

Смешайте все ингредиенты для блинов (кроме воды), взбивая тесто до однородной массы. Затем 100 мл воды доведите до кипения и тонкой струйкой влейте в тесто, помешивая. Всю массу процедите через сито и испеките тонкие блинчики. После выпекания смажьте каждый блинчик сливочным маслом. Два блинчика выложите на тарелку. Почистите мандарины и разберите на дольки. Нарежьте хурму. Заправьте фрукты оливковым маслом с добавлением бальзамического уксуса и черного перца. Перемешайте, выложите на блинчики, добавьте страчателлу и микс-салат.