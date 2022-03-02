«Дискриминации русских моделей не наблюдается»

1 – Коллекция осень-зима 2022 бренда Botter на Неделе Моды в Париже 2 – Young Emperors во время Недели Моды в Париже 3 – Гили Биган во время недели Моды в Париже

Напряженная ситуация в мире не повлияла на Неделю моды в Париже, хотя президент Французской федерации моды перед ее началом призвал уделять меньше внимания показам и больше — напряженной ситуации на востоке Европы. Показы проходят по расписанию, а российским моделям доверяют открытие шоу модных домов. О том, в какой обстановке проходит заключительная Неделя моды сезона «Осень-зима 2022» — в материале «Газеты.Ru».

В Париже 28 февраля стартовала женская Неделя моды, которая продлится до 8 марта. Бренды показывают коллекции прет-а-порте сезона «Осень-зима 2022». В официальном расписании заявлены показы Dior, Isabel Marant, Balmain, Chanel, Chloe, Balenciaga, Loewe и многих других брендов. Некоторые из них уже состоялись. Например, Off-White провел первый показ после смерти основателя бренда Вирджила Абло. Бренд Мэри Кейт и Эшли Олсен The Row впервые с 2016 года представил коллекцию в Париже.

Парижской предшествовала Неделя моды в Милане — и когда 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, как пишет издание Vogue Business, «тревожное настроение окутало показы и празднования на Неделе моды». Французская федерация высокой моды, прет-а-порте и модных дизайнеров обратились к индустрии с призывом уделять меньше внимания показам и больше — продолжающемуся кризису.

«Творчество основано на принципах свободы при любых обстоятельствах, — заявил президент федерации Ральф Толедано. — И роль моды заключается в том, чтобы способствовать индивидуальному и коллективному освобождению в наших обществах. Учитывая нынешний контекст, Федерация высокой моды призывает вас смотреть предстоящие шоу с пониманием серьезности этих мрачных времен».

В этих условиях на Неделе моды в Париже участники с первого дня начали выражать поддержку украинской стороне. Например, известные инфлюенсеры Изабель Шапю и Нельсон Тибергена на первый день Недели моды в Париже появились в парных костюмах в цветах флага Украины. Некоторые образы на показе бренда Botter тоже были выполнены в исключительно в желтых и голубых цветах. Одна из моделей вышла на подиум в куртке с надписью на спине No war из бусин.

Креативный директор и основательница бренда Kochè Кристель Коше надела желто-синюю брошь на финальный выход после презентации новой коллекции бренда. Одиночные пикеты с призывом к миру были перед показом Dior.

Украинских моделей, которые участвуют в Неделях моды, активно поддерживали коллеги. Например, известный кастинг-директор Эшли Брокау написала слова поддержки Кристи Пономар и Ириске Кравченко, которых она пригласила на показ Prada, прошедшее 24 февраля в Милане.

Российские модели продолжают участвовать в показах. К примеру, вчера, 1 марта, модель София Штейнберг открывала показ Dior и участвовала в шоу Saint-Laurent. На шоу Dior вышла и модель из России Алина Болотина, на Saint Laurent — Таня Чурбанова, а на показ Botter — Катя Владыкина. «Дискриминации русских моделей не наблюдается. Слава Богу, по крайней мере сейчас», — отмечает Telegram-канал о моде «Модные хроники Злой Киски».

Ирина Шейк — одна из самых известных в мире моделей родом из России — на Недели моды не приехала. Судя по фото, которые публикуют папарацци, она сейчас находится в Лос-Анджелесе.

Показы на Неделе моды в Париже проходят по расписанию. Показ Off-White под лозунгом Questioning everything собрал главных топ-моделей мира, которые почтили память основателя бренда Вирджила Абло. Дизайнер ушел из жизни в ноябре прошлого года на 42-м году жизни. Причиной смерти стал рак, с которым модельер боролся несколько лет. На подиум вышли Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, Кендалл Дженнер, Карли Клосс, Джиджи и Белла Хадид, а также теннисистка Серена Уильямс.

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«Это новое сегодня вновь случилось на подиуме: развевающиеся флаги с неоднозначными, глубокими и такими точными сегодня надписями; дань уважения black culture в лицах танцовщиков и хореографов; мощнейший кастинг моделей, которые ходили с телефонами и баночками содовой в руках, — поделилась впечатлениями о показе основательница концепт-стора КМ20 Ольга Карпуть изданию The Blueprint. — Карен Элсон, курящая сигарету будто бы в знак протеста — а еще, конечно, в подражание показам из того давнего времени, когда в силе моды никто не сомневался и курящие модели ходили у Мюглера и Готье».

С интересным решением на Неделе моды участвовал бренд Courrèges. Модный дом показал коллекцию в музее Garage Amelot в Париже, а подиум был сделан из 30 тыс. раздавленных алюминиевых банок. The Row провел показ во французском замке XVII века Château de Courances. Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло по традиции решил устроить шоу около Эйфелевой башни. Дизайнер посвятил коллекцию своему отцу — на каждом стуле лежала карточка с надписью «À mon père».