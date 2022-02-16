«Три раза в день кормили рисом»: как российские туристы живут на карантине в Таиланде

Турагенты не рекомендуют россиянам ездить в Таиланд. Почти четверть туристов, приехавших в страну с начала февраля, получили положительные тесты и обязаны отбывать карантин в ковидных отелях. «Газета.Ru» пообщалась с туристами из России, которые оказались в таком положении, и выяснила, каково это — просидеть весь отпуск взаперти.

Туроператоры призывают россиян пока воздержаться от поездок в Таиланд из-за высокого риска получить положительный ПЦР-тест на COVID-19 по прилету. С 1 по 10 февраля в страну въехали чуть больше 4,5 тыс. россиян, при этом 768 человек, то есть 19%, оказались заражены коронавирусом. Об этом сообщает портал Tourdom.ru со ссылкой на данные Министерства общественного здравоохранения королевства.

Как сообщает «Коммерсантъ», спрос на билеты в Таиланд уже начал сокращаться, а некоторые турагенты даже перестали подтверждать туда бронь. Тем не менее для многих поездка на море была долгожданной, и они не готовы сдавать путевки и потерять деньги. В таком случае нужно приготовиться к дополнительным тратам. Так, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), расходы на карантинный отель могут превысить 200 тыс. руб., если страховка не покрывает все риски. Россияне, уже пережившие такой карантин, это подтверждают.

В Telegram созданы группы, в которых «положительные» делятся своими историями заточения в отелях и способах выйти из этого положения.

Многие строят теории заговоров и объясняют такое большое количество заболевших тем, что Таиланд хочет на них заработать в два раза больше денег и продвинуть ковидные отели. Участники туристического рынка предполагают, что в стране намеренно выдаются ложноположительные результаты.

Как берут ПЦР-тест в Таиланде

Большинство туристов летят в Таиланд по программе Test & Go, которая позволяет отдыхать в нескольких провинциях королевства, а после сдачи двух отрицательных тестов — передвигаться по стране. Первый тест на COVID-19 необходимо сдать в России за 72 часа до вылета, второй — по прилету в аэропорту и третий — на пятый день пребывания. Оба теста в Таиланде необходимо заранее оплатить. У взрослых берут мазок из носа, у детей — из горла.

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Помимо ПЦР-теста путешественники должны иметь въездной документ Thailand Pass QR-code, страховой полис с покрытием $50 тыс., сертификат о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, а также подтверждение бронирования и оплаты недельного проживания в аккредитованном отеле SHA+ на время сдачи двух ПЦР-тестов.

После сдачи первого теста в аэропорту все прибывающие должны соблюдать карантин в отеле SHA+. Это категория отелей, сертифицированных Министерством здравоохранения Таиланда, где весь персонал привит от COVID-19, а помещение проходит обработку от вирусов. В среднем тест приходит в течение суток на электронную почту.

Как рассказывает Александр Боев, организатор частных туров и ведущий блога Prosamui о Таиланде в Instagram, если перед поездкой туристы не болели коронавирусной инфекцией, а тест по прилету показал положительный результат, то его можно пересдать. Но для начала лучше сделать экспресс-тест самостоятельно, если и он показал положительный результат, смысла пересдавать официальный тест нет.

«Если же в течение последних трех месяцев турист болел, лучше иметь при себе справку о перенесенном заболевании на английском языке, а также результаты старого теста, подтверждающего начало заболевания, — объясняет эксперт по туризму. — Имея на руках эти документы, при положительном тесте есть высокие шансы избежать карантина. Такие случаи есть».

Часто именно второй тест у россиян показывает положительный результат, говорит «Газете.Ru» эксперт по туризму и основатель YouTube-канала «Смело в Тай» Константин Комиссаров. По его мнению, проблема в том, что многие сразу после первого отрицательного теста туристы расслабляются, перестают носить маски и соблюдать дистанцию в толпе.

«На острове Пхукет есть тусовочная улица Банка Роуд, где очень большое скопление людей. И некоторые туристы идут туда на второй или третий день пребывания в стране, отдыхают, веселятся, и на пятый день получают положительный результат на ПЦР-тест. В первые пять дней лучше поберечь себя», — советует Комиссаров.

Что ждет в ковидных отелях

В случае положительного теста туриста забирают в другой отель, где живут только люди, заболевшие COVID-19. По желанию к путешественнику могут присоединиться и члены его семьи, правда, они будут предупреждены о возможных рисках. Как говорит Александр Боев, отели SHA+ должны отдавать 5% номерного фонда под туристов с положительным тестом, и бывают случаи, когда путешественникам не приходится ехать в другой отель. Однако это лишь рекомендация властей, а не требование.

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«Ковидные отели не всегда рядом с пляжем, бывают и в городе. Там на карантине туристы обязаны находиться 10 дней, но кто-то сидит всего неделю. В основном туристы проводят время в номере, а еду им приносят сотрудники отеля. Общаться с такими же постояльцами, как ты, разрешено, например, вместе играть в шахматы или смотреть фильмы. Но персонал зараженных коронавирусом очень боится, потому что у тайцев эта тема очень острая. Например, еду туристам чуть ли не в скафандрах приносят», — отмечает Константин Комиссаров.

По словам туристов, количество «ковидных» комнат в отеле можно определить по наличию журнального столика у двери комнаты. Там оставляют еду. Также в комнатах не проводят уборку.

Какую страховку оформить

Иметь страховку по прилету в Таиланд необходимо всем. Обычная страховка, которая в среднем обходится в $100, не покрывает расходы на гостиницу в случае заражения коронавирусом. Страховка с полным покрытием стоит, как правило, в два раза дороже, но зато может сэкономить много денег. Константин Комиссаров рекомендует приобретать полную страховку тем, кто приезжает в Таиланд в отпуск на две или три недели. «Зимовщикам» можно застраховаться лишь на первую неделю пребывания в стране, полагает он.

Страховку не обязательно оформлять в России. По словам эксперта по туризму, имея тайскую, вопросы получается решить зачастую быстрее. Однако рассказать о своей проблеме на русском языке не получится, операторы говорят только на тайском или английском.

Однако сейчас ехать в Таиланд на две недели невыгодно — есть риск 10 дней провести на карантине. «Несмотря на квест или, как это еще называют, тайскую рулетку, поток туристов все равно большой, — рассказывает Константин Комиссаров. — Но если трезво оценить ситуацию, то я бы не рекомендовал лететь семьями, особенно у кого двое или трое детей. Если даже у ребенка будет положительный тест (дети от 6 лет сдают в Таиланде тест на COVID-19 — «Газета.Ru»), то взрослый или сопровождающий поедет вместе с ним на обсервацию. Это уже не отдых будет».

Можно ли отдохнуть на карантине

Опыт пребывания на карантине в Таиланде может оказаться очень разным — многое зависит от острова, отеля и страховой компании.

«Сколько бы мы ни изучали опыт русских туристов и жителей Самуи, мы собрали все «шишки», — рассказывает «Газете.Ru» сибирячка Марина Пантыкина.

По словам женщины, она с семьей планировала провести 30 дней на остров Самуи в Таиланде — «чтобы просто понять, что такое «зимовка в Таиланде» — и прилетела 9 февраля.

«За месяц до вылета мы начали оформлять документы и искать подходящее жилье. Нас заинтересовали некоторые варианты, и мы познакомились с девушкой по имени Аля. Она помогла снять нам жилье SHA+ для семидневного карантина и оплатить тесты ПЦР. Далее мы оформили страховку ERV (надежная компания по отзывам, дороже других компаний примерно вдвое) и приступили к оформлению Thailand Pass. Если все делать правильно, то Thailand Pass приходит с первого раза и в положенный срок. Мы получили Thailand Pass очень быстро», — говорит Марина Пантыкина.

Сибирячка знала, что не во всех отелях SHA+ можно остаться с положительным тестом, однако «агент по недвижимости» Аля убедила, что тот, с которым она помогла, подходит.

«Наутро после прилета пришли положительные тесты у меня и у шестилетнего сына. У мужа тест был отрицательный, — вспоминает Марина Пантыкина. — Менеджеры отеля и ковидные офицеры попросили нас освободить домик поскорее и переехать в отель для изоляции на 10 дней, предложив нам варианты от 5 до 10 тыс. руб. в сутки!»

Страховка расходы на обсервацию, как выяснилось, не покрывала, а карантинный отель SHA+ сообщил, что не вернет бронь, потому что номер после «положительных» постояльцев должен закрыть на 5-7 дней.

Так женщина с ребенком и мужем, который решил присоединиться к семье, переехали в карантинную гостиницу.

«Мы выбрали отель с видом на море и трехразовым питанием и были очень удивлены, когда нас привезли в отель с видом на ферму. А из питания три раза в день нам давали рис! Рис на воде на завтрак, рис с курицей на обед и еще рис с курицей на ужин и вода! — возмущается она. — Мы не успели купить сим-карту, поэтому первые два дня даже не могли что-либо заказать. К этому моменту наша «помощница» уже не отвечала нам на звонки и сообщения».

По словам Марины, что делать дальше, ей не объяснили, хотя до этого все этапы прохождения тестов были отлажены. «Нам не сообщили, что нужно записаться на сдачу второго теста. Мы не могли ни у кого получить ответ, сдавать после положительного второй тест или нет. Как и когда сдавать второй тест мужу, если у него отрицательный. О нас просто забыли, ну или оставили нас в покое», — рассказывает она.

Сибирячка все же смогла записаться на сдачу повторного теста, доказав, что они уже оплачены, и съездить для этого в больницу на отдельном транспорте. «Сейчас мы находимся шестой день на самоизоляции и ждем результатов», — заканчивает свою историю Марина Пантыкина. Она убеждена, что ехать в Таиланд на короткий срок — бессмысленно. «Не прилетайте на две недели сейчас в Таиланд, нужно иметь в запасе 10 дней и 100 тыс. рублей на случай положительного теста. А при оформлении страховки и бронировании отелей уточните сто раз, что будет, если вы окажитесь «positive», — советует женщина.

Москвичка Екатерина Малова прилетела в Таиланд вместе с мужем 9 февраля: на следующее утро ей пришел отрицательный тест, а вот супругу — положительный.

«Мы отдыхали в отеле на Самуи, к нам сразу же обратились и попросили изолироваться в номере. Я пока еще могла перемещаться, пока все проблемы решали и ждали, когда с нами свяжется доктор из госпиталя, который должен был передать информацию дальше», — вспоминает она. По словам Екатерины, страховка у нее была тайская — и она не сразу смогла разобраться, что документ покрывает. «Изначально тайские страховки должны были оплачивать ситуацию с бессимптомным ковидом, но они изменили положение 4 февраля, видимо из-за большого числа заболевших», — объясняет москвичка.

В итоге пара попала в гостиницу, прикрепленную к больнице, где есть медицинский персонал. «Лечение в таких отелях страховые, как правило, покрывают», — объясняет она. При этом условия проживания ей не понравились.

«Номер был опрятный, но не было горячий воды, три раза в день кормили рисом, а до ресепшена дозвониться было невозможно», — жалуется Екатерина.

Сейчас пара переехала в другой отель — там на изоляции находятся люди с бессимптомным течением коронавируса. «Здесь людей немного — есть русские и немцы, доброжелательный персонал, свободное перемещение по красивой зеленой территории, можно спуститься к бассейну, но к морю пройти невозможно», — рассказывает Екатерина Малова.

Через несколько дней после сдачи анализов она еще раз проверилась на COVID-19 — и получила уже положительный результат. «Мы досидим изоляцию в отеле — в общей сложности 13 ночей. После нам сдавать тест не придется, уже будем свободны», — делится планами москвичка.