«Он никогда в жизни не работал»: принц Гарри разгневал соцсети речью о выгорании

Принц Гарри выступил с призывом к компаниям давать сотрудникам больше времени на себя и заботиться об их ментальном здоровье. Он пожаловался, что, как и все, сталкивается с выгоранием и нуждается в психологической поддержке. В соцсетях ему поспешили напомнить, что он никогда в жизни не работал и не знаком с проблемами трудящихся. Однако герцога Сассекского уже успели назначить на высокую должность по взаимодействию с сотрудниками компаний.

Принц Гарри впервые в этом году выступил на онлайн-мероприятии. Его проводила компания BetterUp. Стартап, оценивающийся в £3 млн, занимается вопросами психического состояния сотрудников на рабочем месте и коучингом. Герцог Сассекский с марта прошлого года занимает в организации позицию директора по влиянию (англ. — chief impact officer). Вместе с Алекси Робишо, генеральным директором BetterUp, и теннисисткой Сереной Уильямс, близкой подругой Меган Маркл, они провели сессию, во время которой поговорили о ментальном здоровье сотрудников в компаниях.

По словам принца Гарри, он регулярно испытывает чувство выгорания, поэтому призывает зрителей онлайн-мероприятия найти время, чтобы сосредоточиться на себе. Герцог признает, что это крайне трудно: «Забота о себе — это первое, что отпадает. Я могу это сказать как муж и отец». Гарри отметил, что каждое утро он выделяет от 30 до 45 минут времени, чтобы сосредоточиться на себе, пока один ребенок в детсадовской группе, а другой — спит.

В свойственной принцу Гарри дружелюбной манере он посоветовал Уильямс тоже находить время на занятия собой. По его мнению, это должно стать такой же привычкой как чистка зубов. Теннисистка ответила на это улыбкой: «У меня есть, над чем поработать». Она призналась, что они с герцогом могут вести на эту тему беседы часами.

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Как человек, нанимающий людей в фонд Archewell Foundation, принц Гарри сказал, что важно давать людям время, чтобы они могли сосредоточиться на своей личной жизни, а не только на работе.

«Любое дело проверяется практикой. Просто посмотрите на одни компании, а потом другие, которые сотрудничают с BetterUp. Цифры говорят сами за себя. Потенциал и производительность сотрудников на работе, а также дома в некоторых случаях возросли в десять раз», — говорит герцог Сассекский.

Клиенты BetterUp проходят тест, где нужно ответить на личные и профессиональные вопросы, после чего им предоставляется на выбор три тренера, которые помогут им достичь «целей и потребностей». Общение проходит в видеочатах. Индивидуальные коуч-сессии могут затрагивать такие темы, как лидерство, питание, воспитание детей, сон и другие, а групповые сессии для компаний позволяют решать «более серьезные проблемы».

В сети принцу Гарри поспешили напомнить, что он никогда в жизни не работал, не ходил в офис и не сталкивался с рутинными проблемами.

«Эх! О чем, черт возьми, он говорит? Он никогда в жизни не работал на тяжелой работе», «Очень трудно принимать советы по психическому здоровью от 40-летнего человека, который в разгар пандемии жаловался на шоу Опры Уинфри, что у него теперь есть только мамины миллионы, потому что отец его бросил. В это время люди в принципе теряли средства к существованию», «Когда он 25 лет просидит в одном и том же сером офисе с понедельника по пятницу, толкая бумаги, чтобы руководители получали больше денег, тогда он будет достоин моего внимания. А пока вы даете ему миллионы за это — это оскорбительно», — пишут пользователи Twitter.

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Реакция людей была особенно острой на фоне новостей о том, что принц Гарри и Меган Маркл, заключив многомиллионные сделки с Netflix и Spotify, так и не приступили к работе. Больше полугода назад они подписали контракты на общую сумму более $120 млн.

Например, Spotify уже высказал свою озабоченность по этому поводу, потому что за 16 месяцев сотрудничества королевские особы выпустили только один подкаст. Герцоги оправдывают это тем, что на платформе присутствуют слишком много антиваксерских программ (в особенности — The Joe Rogan Experience), а для них защита населения от коронавируса — один из самых важных принципов.

Тем не менее, они все же продолжат свое сотрудничество со Spotify, потому что в противном случае им придется вернуть $25 млн. По словам представителя Маркл и принца Гарри, они тщательно следят за изменением повестки платформы относительно вакцинации и COVID-19 и надеются, что платформа справится с этой задачей.

«На данный момент, по нашим данным, они создали чуть более 30 минут контента, — приводит слова американского тележурналиста Такера Карлсона издание The Sun. — Это означает, что этим двум заплатили около миллиона долларов за каждую минуту разговора».

Для Netflix королевская чета так и не произвела никакого контента, однако платформа пока не высказала в их адрес никаких претензий. Андреа Оксли, которая называет себя рекрутером оригинальных анимационных сериалов в Netflix Animation, написала в Instagram, что компания прямо сейчас набирает сотрудников на проект герцогов Сассекских. Компания Spotify также сообщила на LinkedIn, что ищет специалистов в проект Меган и Гарри.