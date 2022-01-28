Маска из лука и отвар из крапивы: верить ли советским рецептам для волос

Ополаскивание отварами трав, втирание в корни волос репейного масла, нанесение масок из сырого яйца, — все эти все эти домашние средства по уходу за волосами до сих пор можно найти в советских книгах по домоводству и уходу за собой. Но можно ли в попытке сэкономить на бальзамах прибегать к этим бабушкиным рецептам? Трихологи полагают: увлекаться ими — точно не стоит. «Газета.Ru» — о том, как использовать натуральные средства по уходу за волосами в наши дни.

В советское время косметики для волос практически не существовало: прежде, чем появились бальзамы и маски для волос, женщины пользовались домашними средствами, черпая идеи из книг по домоводству, газетных вырезок или опыта бабушек. Так распространялись советы полоскать волосы отваром крапивы, втирать в корни репейное масло или делать маски из сырого желтка.

Полезны ли были эти рекомендации? Сегодня трихологи уверяют: некоторые из них — да. Советские рецепты самодельных масок для ухода за волосами имеют право на существование до сих пор, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, трихолог клиники РЖД Медицина Юлия Андреанова.

«Они доказали свою эффективность и безопасность и восприняты современной медицинской наукой», — уверена она. Но при этом уточняет: «Некоторые из них все же нуждаются в переоценке».

Мытье волос отварами трав

У советских женщин в ход шло все, что было доступно. Особенно, если это что-то росло под окном. Поэтому отвар из ромашки, подорожника, череды или лопуха считался спасением от перхоти, а также отличным средством для роста и укрепления волос.

Пользу отваров трав для стимуляции роста волос и их укрепления медики, однако, не подтверждают: они объясняют, что крапиву, подорожник, ромашку и череду можно применять только для борьбы с перхотью, и при этом — только с одним из ее видов.

«Современная медицина считает, что такой метод может быть полезен только для ухода за кожей головы и волосами при их склонности к повышенной жирности (жирная себорея)», — объясняет Юлия Андреанова.

Дело в том, что ополаскивание травами может уменьшить активность сальных желез. Но если себорея «сухая», «с покраснением кожи волосистой части головы, мелкопластинчатым шелушением», то мытье такими отварами только усугубит проблему и может привести к развитию себорейного дерматита, который, в свою очередь, может привести к более тяжелому заболеванию – себорейной экземе, предупреждает дерматолог.

«Более того, для людей, склонных к аллергическим реакциям на цветение сорных и луговых трав, это метод несет опасность, поскольку провоцирует обострение основного аллергического заболевания (аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, бронхиальная астма и т.д.)»,

— дополняет Юлия Андреанова.

По мнению Сергея Панасевича, директора департамента обучения марки Davines, отвары лекарственных трав и вовсе бесполезны и не дают никакого эффекта. «А ромашка только еще и способствует тому, что волосы приобретают очень желтый оттенок», — предупреждает он.

Топ-стилист студии косметологии и красоты Very Михаил Чернев, впрочем, не считает оттенок, который придаст волосам отвар ромашки, некрасивым. «После отвара из ромашки или крапивы светлые волосы приобретали золотистый цвет и блеск», — утверждает он.

Маски из продуктов

Считалось, что маски из натуральных компонентов (тех, что есть в холодильнике) полезны для активации роста волос. В ход шло все – от яиц и меда до пива и дрожжей. Каждому ингредиенту, конечно же, приписывались свои чудодейственные свойства. По мнению Юлии Андреановой, определенная доля истины в этом есть.

«Действительно, яйца – это природный источник белка, а дрожжи, пиво и мед богаты биологически активными веществами. И то, и другое благоприятно действует на волосяные фолликулы», — рассказывает она.

Врач предупреждает, что, как и в случае с отварами из трав, все вышеперечисленные продукты обладают высокой аллергенностью, а значит у людей, склонных к аллергии, они могут вызывать дерматиты и кожные реакции.

А вот Сергей Панасевич уверен, что никакой пользы от подобных масок не будет. Он объясняет, что волос имеет очень сложную структуру, и для его восстановления необходимы компоненты, способные проникнуть глубоко внутрь.

Пиво же было хорошо именно в качестве средства для укладки, вспоминает Михаеил Чернев. «Укладка «на пиво» была более стойкой, чем самый сильный современный лак», — утверждает он.

Репейное и касторовое масла

Считалось, что репейное и касторовое масла ускоряют рост волос, укрепляют корни и восстанавливают волосы после неудачных экспериментов с «химией» или окрашиванием. Касторовое – использовали не только для волос, но и для ресниц и бровей. Правда, был и минус – «маску» из масел надо было носить несколько часов, а в идеале оставить на ночь для лучшего эффекта.

По мнению Юлии Андреановой, оба масла действительно могут использоваться как активаторы роста волос. Но увлекаться процедурами все же не стоит.

«При регулярном использовании масел может произойти закупорка волосяных фолликулов, что приведет к присоединению вторичной инфекции и развитию гнойничковых заболеваний кожи волосистой части головы», — предупреждает врач.

Она уточняет, что наносить следует только на стержни волос, минимизируя их попадание на кожу волосистой части головы.

Репейное и касторовое масла создают временную пленку на коже головы и не могут способствовать росту волос, возражает Сергей Панасевич.

Ополаскиватели из лукового и чесночного сока

Еще одно популярное советское средство для роста волос – втирание в кожу кашицы из лука и чеснока. По словам трихолога Юлии Андреановой, лук действительно является ценным источником целого комплекса витаминов, но концентрированный луковый сок – достаточно агрессивное вещество, неосторожное применение которого может вызвать повреждение стержня волос и ожог кожи головы.

Что касается чеснока, который использовали как средство против выпадения волос, Андреанова объясняет, что при нанесении на кожу голову он и правда вызывает прилив крови, что способствует улучшению питания тканей, в том числе и волосяных фолликулов.

«Однако избыточный либо очень длительный контакт чеснока с кожей волосистой части головы увеличивает риск возникновения контактных дерматитов», — предупреждает врач.

Сергей Панасевич же полагает, что чесночные маски могут привести к сухости кожи головы, и как следствие, вызвать появление перхоти. То же самое эксперт говорит и о луковом соке. «Кроме того, после таких экспериментов стойкий неприятный запах будет преследовать вас несколько дней», — дополняет он.

«Шлейф будет сильным и стойким, и смыть его будет непросто», — подтверждает Михаил Чернев.