«Это еще долго не станет нормой»: зачем модным брендам разнообразие на подиуме

На Неделе высокой моды в Париже бренд Valentino вывел на подиум моделей среднего размера. Для модного дома это революционный шаг: как правило, в шоу участвуют либо очень худые девушки, либо модели размера плюс. По мнению экспертов, дизайнер Valentino Пьерпаоло Пиччоли сделал правильный выбор, сделав еще один шаг в развитии идеи разнообразия модельного бизнеса. Однако нормой появление обычных девушек на подиуме не станет еще долго, полагают они.

На Неделе высокой моды в Париже креативный директор Дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли бросил вызов стереотипам, выбрав для показа моделей с нестандартными для подиума размерами. Вместо традиционно «суперхудых» и высоких манекенщиц или моделей плюс-сайз элегантные платья Valentino демонстрировали девушки среднего роста с нормальным телосложением.

«Атласные платья облегали изгибы тела нормального размера, а острые разрезы на юбке подчеркивали мягкие бедра. Платье-бюстье подчеркивало красивые формы, а не встречалось с лязгом молнии о лопатку», — пишет колумнист TheGuardian Джесс Картнер-Морли.

По ее мнению, мода отстала от культуры, жестко придерживаясь модельных пропорций, которые оставались неизменными на протяжении последнего столетия. А новая коллекция Valentino выглядела особенно привлекательно именно благодаря манекенщицам, тела которых были далеки от традиционных для мира моды стандартов. Картнер-Морли полагает, что успех Пьерпаоло Пиччоли может побудить других дизайнеров последовать его примеру.

Высокая мода, где цена платья, сшитого на заказ, коррелируется со стоимостью автомобиля, едва ли может являться проводником «ветра перемен», но Пиччоли уверен – символизм разнообразия в высокой моде очень силен. Джесс Картнер-Морли приводит слова самого кутюрье относительно выбора моделей. «Кастинг этого шоу отражает богатство и разнообразие современного мира и <...> представление о красоте, которое не является абсолютным», — сказал Пиччоли.

Устойчивый культ нулевого размера в высокой моде уже был «подвинут» тенденцией, когда в показах участвовали модели плюс-сайз.

В своей колонке для DailyMail журналист Фарра Стор в октябре 2021 года вспоминала, как в 1990-х атлетические формы уступили место худобе, а на смену супермоделям Эль Макферсон, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл пришли бледные и будто истощенные девушки с параметрами Кейт Мосс.

«Идеализированный тип тела, который мне тогда представили, был бледным, тонким, истощенным. Худоба была в моде. Это было то, что нужно», — пишет она.

К счастью, писала Фарра Стор, за последние пять лет на подиумах и на обложках журналов по всему миру стали появляться модели с большими объемами — Прешес Ли, Альва Клэр, Эшли Грэм и другие. По ее мнению, появление на подиумах таких девушек говорит о том, что высокая мода готова пересмотреть свои традиции и признать, что «один размер не подходит всем».

«Если раньше мы видели только те образы, которые нам навязывали через призму СМИ и моды, то теперь вы можете увидеть тысячи разных тел, бегло пролистав интернет. Но революция возможна только тогда, когда культура готова к ней. А большинство женщин уже давно готовы. Мы просто ждали, когда мир обратит на это внимание», — писала она. Правда, речь шла о моделях плюс-сайз — но не о женщинах среднего размера.

По мнению фэшн-эксперта, основателя телаграмм-каналa Good morning, Karl, Кати Федоровой, модная индустрия уже несколько лет движется в сторону разнообразия на подиуме, в глянце и в рекламе.

Появление женщин в возрасте на обложках журналов или моделей разного телосложения на подиуме уже никого не удивляет.

«Я считаю, что это очень правильный путь развития, ведь потребители моды – это разные люди, логично, что индустрия должна демонстрировать это разнообразие, а не навязывать устаревшие и нереалистичные стандарты красоты. И, да, моделями сейчас могут быть совершено разные люди и это доказывает успех агентств вроде Lumpen и Oldushka», — говорит она.

Алина Шкарупа, стилист и редактор моды Elle.ru полагает, что тренд на «живые» тела на подиуме уже не нов. Она уверена, что с каждым годом таких моделей на показах будет все больше. «К тому же, многие дизайнеры понимают, что их носят обычные люди, а не девушки с «идеальными» параметрами, поэтому такой ход для брендов даже выгоден», — считает она.

Яна Полянинова, стилист и редактор моды InStyle.ru, считает, что несмотря на всю популярность идеи инклюзивности, в моде пока не так много дверей открыто для моделей размера плюс или более взрослых манекенщиц.

«Я называю это «гринвошингом» модельной индустрии: как и в случае со всякими экологичными линейками и вещами, зачастую модные бренды просто громко заявляют о своей одной «зеленой» коллекции, продолжая при этом выпускать все остальное в том же режиме», — говорит она.

С инклюзивностью в моде, по словам Поляниновой, похожая история: брендам выгодно, если в заголовках и статьях СМИ появится упоминание про первую модель-трансгендера, темнокожую модель или модель размера плюс.

«Но сами подумайте, как много известных моделей размера плюс вы знаете? Многим придет на ум только Эшли Грэм. И если хорошенько посчитать, то представителей так называемых модельных меньшинств на показах и в рекламных кампаниях очень мало», — объясняет она.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что на худых и молодых девушках вещи смотрятся более выигрышно, считает Полянинова. «Это рисует такую идеальную и магическую картинку, которую дарит мода. Будто купи ты это платье или блузу — и превратишься в суперзвезду и подружишься с Кендалл Дженнер и Кайей Гербер», — рассуждает стилист.

По ее мнению, на адаптацию нужно время: раскачать огромную машину, которая долго работала в одном направлении, будет непросто, к тому же, далеко не у всех получается работать в новых правилах. «Кто-то попросту не готов к этому, а кто-то и не хочет. Думаю, что в будущем каждый сам будет выбирать, на какую аудиторию он ориентируется, и всем найдется место в индустрии», — считает Полянинова.

Она также отмечает, что уже сегодня ситуация с инклюзивностью заметно изменилась в лучшую сторону в сравнении даже с тем, что было еще пару лет назад. И яркий тому пример – как раз показ Valentino. По мнению стилиста, Пьерпаоло Пиччоли одному из немногих удалось создать такие вещи, которые смотрелись бы действительно роскошно на самых разных людях. Она считает очень важным тот факт, что в шоу дизайнера нашлось место для моделей самых разных возрастов и размеров, особенно для непопулярного в мире высокой моды размера М.

«И его кутюр смотрелся на каждом типе фигуры восхитительно. Всем остальным есть, чему у него поучиться. А вообще, пока мы сами будем называть это инклюзивностью, а не чем-то само собой разумеющимся, это еще долго не станет нормой», — подытоживает стилист.

По мнению Алены Косминой, фотографа и сооснователя проекта wedoprofi, несмотря на то, что в коллекциях прет-а-порте уже давно присутствуют модели plus size, вряд ли эта тенденция в ближайшее время станет мейнстримом в моде haute couture.

«Посыл Пьерпаоло Пиччоли очень крутой, ведь красота существует во всем и во всех, и не ограничивается параметрами «90-60-90», — соглашается она и отмечает, что эта тенденция существует на подиумах уже несколько лет.

«В целом это очень созвучно с новой этикой, с ценностями поколения Z. Так что, да, мода, мне кажется, перестанет ограничивать себя и нас стандартами нулевого размера», — подытоживает фотограф.

А что думают сами модельные агентства? Как рассказала «Газете.Ru», Галина Легчилова, преподаватель и визажист модельной школы «Верона», тенденция к отказу от традиционных модельных размеров действительно есть. По ее словам, последние пару лет школа набирает не только по параметрам 90-60-90, но и девушек среднего роста с нормальным телосложением.

«Красиво ходить по подиуму можно научить любую девушку, вне зависимости от форм, роста и веса. В нашей школе есть «обычные» модели, и они успешно сотрудничают с российскими дизайнерами и домами моды, такими как, Valentin Yudashkin», — рассказывает она.

Легчилова отмечает, что многие девушки, мечтающие о модельном бизнесе, все еще уверены, что для успешной карьеры они должны быть высокими и худыми.

«Этот стереотип именно в головах, и его так просто не выбить, потому что, это пропагандировалось много лет везде и всюду», — полагает сотрудница модельного агентства. Но, по ее словам, главное требование к моделям сегодня – не идеальные параметры, а умение показать себя на подиуме, быть гибкой и свободной. «Если раньше на первом месте была модельная внешность, то сегодня она отошла на второй план», — подытоживает эксперт.