Побои, гепатит С и брак ради денег: пять мужей Памелы Андерсон

Секс-символ 90-х Памела Андерсон снова разводится — скоро в статус бывшего перейдет уже пятый ее муж. В браке актриса и телохранитель Дэн Хейхерст прожили год — но это не самый короткий из союзов Памелы Андерсон. «Газета.Ru» рассказывает о пяти мужьях звезды «Спасателей Малибу» и о том, как непросто складывались ее отношения.

Памела Андерсон подала на развод с телохранителем Дэном Хейхерстом, с которым год прожила в браке. О причинах развода актрисы пока не сообщается. «Памела любит так же искренне, как и живет», — сказал источник изданию Page Six. И добавил, что этот короткий союз был «пандемическим вихрем», который сошел на нет.

Актриса и ее супруг жили в Канаде с тех пор, как поженились в канун Рождества 2020 года в доме знаменитости на острове Ванкувер. Союз Андерсон и Хейхерста был под угрозой с самого начала, когда бывшая жена телохранителя Кэри выступила с публичными обвинениями в адрес актрисы. Она заявила, что знаменитость разбила их семью.

«Я решила высказаться, потому что люди должны знать. Мои почти пятилетние отношения закончились из-за интрижки, которую Пэм и Дэн устроили, когда мой бывший еще был со мной. У нас трое детей», — сказала Кэри в интервью газете Sun. Женщина отметила, что ей очень странен тот факт, что люди рады союзу ее бывшего мужа и Памелы Андерсон, потому что она и ее близкие очень тяжело переживали решение Хейхерста.

Отношения будущих — и теперь уже бывших — супругов подтвердились в сентябре 2020 года, через семь месяцев после того, как актриса рассталась со своим предыдущим мужем Джоном Питерсом.

«Она очень счастлива, — говорил источник People об Андерсон. — Они были вместе на протяжении всей пандемии. Она очень рада, что он помогает ей ремонтировать дом в Канаде».

В программе британского ток-шоу Loose Women в феврале прошлого года актриса рассказывала, что с Хейхерстом они познакомились в кругу своей семьи. «Он тот парень, которого я встретила, не сходя с ума и не находясь в постоянных поездках, — рассказывала Андерсон. — Приятно быть с настоящим мужчиной, который может поменять лампочку. Он полезен в быту. Это что-то новенькое».

Дэн Хейхерст был пятым мужем секс-символа 90-х. До него в январе 2020 года Памела Андерсон вышла замуж на тайной церемонии в Малибу за кинопродюсера Джона Питерса, с которым дружила больше 30 лет. Как рассказывала актриса в интервью New York Times, она влюбилась в Питерса после того, как вернулась с духовных практик в Индии.

Всего через 12 дней после бракосочетания пара объявила о разводе, еще даже не успев получить свидетельство о заключении брака.

После расставания Андерсон отзывалась о бывшем супруге с теплотой, отмечая, что им лучше оставаться друзьями. Однако кинопродюсер заявил, что его обманули в отношениях. Он назвал себя «старым дураком», а экс-супругу обвинил в мошенничестве. Как говорил Питерс изданию Page Six, за две недели брака он успел полностью обновить жене гардероб и погасить долг в размере $200 тыс.

До Питерса Памела Андерсон два раза выходила замуж за профессионального игрока в покер Рика Саломона. Первую свадьбу они отпраздновали в 2007-м, но через год расстались. «Да, тогда это была плохая идея, — говорила о своем решении журналу Elle звезда. — Но я любила Рика. Я люблю его и по сей день, и мои дети любят Рика. Я доверяю ему больше всех, каким бы сумасшедшим он ни был».

close 100% 1 фото – Памела Андерсон и Томми Ли во Флориде, 12 декабря 2008 год/2 фото – Музыкант Кид Рок и актриса Памела Андерсон на 31-ой ежегодной премии American Music Awards в Лос-Анджелесе, 16 ноября 2003 год/3 фото – Актриса Памела Андерсон и Рик Саломон на торжественном открытии курорта и казино Planet Hollywood в Лас-Вегасе, 16 ноября 2007 год/ 4 фото – Актриса Памела Андерсон и продюсер Джон Питерс во время их тайной свадьбы в Малибу, 2 февраля 2020 год David Jacobs/Global Look Press/Reuters/Denise Truscello//Getty/pamfoundation/Twitter

История повторилась в 2014-м. Тогда их брак тоже продлился год, и они уже развелись навсегда. Этому поспособствовало рукоприкладство и тирания мужа из-за ревности. Тем не менее о втором браке с Саломоном Андерсон говорила, что это уже «по-настоящему».

Первому браку с Риком Саломоном предшествовал союз с рок-музыкантом Кидом Роком — Памела Андерсон вышла за него в 2006-м . Брак продлился недолго — всего четыре месяца. Расставание было крайне драматичным. Позже звезда рассказывала, что этот бывший супруг стал единственным человеком, с кем она не разговаривала много лет.

«Мы все испортили, и дети пострадали», — говорила она спустя семь лет после развода журналистам журнала Elle. Причинами для развода могли послужить выкидыш, который случился у Андерсон на первом месяце беременности, или съемки актрисы в фильме «Борат», на которых она флиртовала с актером Сашей Бароном Коэном. По слухам, Коэн даже был готов сделать предложение партнерше по фильму.

Кид Рок называл бывшую супругу изменщицей и недоумевал, как актриса могла изменить ему прямо на съемочной площадке.

«Если ты прикоснулся к горячей плите и обжегся, не трогай ее больше. А я держался за плиту обеими руками и не отпускал их около часа», — говорил о браке с Андерсон исполнитель в программе «Воскресное утро на CBS»

Памела Андерсон вышла замуж впервые в 1995 году — за барабанщика группы Mötley Crüe Томми Ли. Решение актриса приняла стремительно — через четыре дня после знакомства с музыкантом. История любви развивалась настолько быстро, что предыдущая девушка жениха узнала, что все кончено, когда услышала о свадьбе в новостях.

За три года совместной жизни у пары появились на свет двое сыновей — Брэндон Томас и Дилан Джаггер. Среди других ярких событий семейной жизни — арест Ли, обвинения в домашнем насилии и последующее шестимесячное тюремное заключение. В 2002 году актриса заявила, что помимо побоев она заразилась от мужа гепатитом С.

«Я много раз забирал ее от адвоката, летал за ней и ее детьми и прятал ее в Аспене месяц, потому что супруг избивал ее», — вспоминал историю Андерсон ее друг и четвертый муж Джон Питерс в интервью The Hollywood Reporter.