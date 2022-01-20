Избежать эффекта «четырех поп»: как не ошибиться при выборе нижнего белья

Врезающиеся в ягодицы, выделяющиеся по форме или текстуре трусы портят образ и выдают окружающим то, что должно остаться незаметным. Чтобы избежать неловкостей, бельевые стилисты советуют выбирать его на размер больше, без швов и из плоского кружева. О том, что еще важно учесть — в материале «Газеты.Ru».

Красивое платье, накачанные ягодицы, капроновые колготки — все в этом образе хорошо, если женщина правильно подобрала нижнее белье, а именно — трусы. На улицах и в спортзалах часто можно увидеть девушек с хорошими формами, но весь вид портит резинка трусов, которая выделяется или врезается в тело настолько сильно, что создается впечатление четырех ягодиц. Из-за этого, казалось бы, маленького недочета сразу портится весь образ — кто хочет знать, что у девушки не ладятся отношения с нижним бельем.

Бельевые стилисты утверждают: основная функция белья — оставаться незаметным. Если, конечно, нет задачи выделить трусы, как иногда это очень умело делает актриса Зои Кравиц на ковровых дорожках под прозрачным платьем или в жизни — подтянув резинки трусов повыше.

Кристина Трофимова, управляющая флагманского магазина нидерландского бренда нижнего белья и одежды Hunkemöller, дает универсальный совет тем, кто совсем не хочет задумываться о выборе: «Если не получается подобрать белье в тон, стоит отдать предпочтение телесному или бежевому цвету, также стоит выбирать модели без лишнего декора, с тонкими швами, из хлопка или микрофибры. Такое белье не видно под одеждой, будь это обтягивающее платье или брючный костюм».

И все же стоит учесть нюансы.

Почему трусы надо брать на размер больше?

Самое важное в подборе трусов — чтобы они сидели по размеру, тогда сразу удастся избежать проблемы «четвертой попы». В каждом бренде — своя размерная сетка, поэтому, покупая в каком-то магазине трусы впервые, стоит брать модель на размер больше, чем ваш размер брюк, предлагает психолог-имиджмейкер Лана Волохова.

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«Это не совсем вопрос эстетики, но в том числе гигиены и нормального кровообращения. Удивительно, но лучше белье, которое спадает, чем то, которое впивается, причем лучше со всех точек зрения», — говорит эксперт.

Если в магазине есть возможность примерки нижнего белья, то лучше его надевать под непрозрачные плотные колготки или леггинсы светлых оттенков.

«Когда примеряем, важно двигаться, а не стоять в красивой позе, — предупреждает Волохова. — А особое внимание обращаем на середину ягодиц, как раз там обычно визуально можно заметить те самые «сюрпризы».

Швы трусов — еще одна проблема

По мнению бельевого стилиста Дарьи Королевой, главная проблема — в швах изделия. Именно они выдают модель трусов окружающим. «Швы должны быть максимально плоскими, либо с лазерной обработкой края, чтобы оставаться незаметными даже под самой обтягивающей одеждой», — объясняет эксперт по нижнему белью.

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Чтобы решить эту проблему, бельевой стилист, руководитель студии подбора нижнего белья «Бралогия» Евгения Кричмара советует покупать бесшовные трусы. «Они бывают разных видов: и совсем незаметные стринги, и так популярные сейчас трусики-бразильяно, и комфортные закрытые слипы, и стильные хипстеры», — говорит Кричмара.

Специалист уточняет, что сейчас бесшовные трусы изготавливаются не только из синтетических материалов, но и из хлопка. Правда, натуральная ткань быстрее изнашивается, однако если выбрать изделие чуть подороже, то оно прослужит дольше. Ну и при этом желательно, чтобы ткань была гигроскопичной и гипоаллергенной.

Какой цвет выбрать?

Цвет трусов, чтобы они оставались незаметными в любом случае, должен быть либо телесным, либо нежно-пудровым. Белое белье также принято причислять к категории «безопасного».

Однако на самом деле, как объясняет бельевой стилист Дарья Королева, оно будет сильно выделяться на коже.

Такое белье стоит носить с плотной, непрозрачной одеждой. К такой же категории относится и черное белье.

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Какую модель трусов выбрать?

Бельевые стилисты уверены, что самая практичная и безопасная модель трусов — бесшовные слипы. Однако Кристина Трофимова предлагает не быть столь категоричными и при выборе нижнего белья все-таки отталкиваться и от формы ягодиц, и того, в чем женщине удобно.

По словам Дарьи Королевой, классическая модель трусов — слипы — подходят практически под любую плотную одежду (джинсы, брюки, юбки и кюлоты), высокие трусы хороши с трикотажными платьями и высокими юбками, а для открытой одежды лучше покупать бразильяно.

Кружевные трусы лучше не носить?

Чаще всего можно заметить под одеждой текстуру именно кружевных трусов. Поэтому Дарья Королева предлагает выбирать изделия из максимально плоского кружева, чтобы его фактура была заметна минимально. Эластичное кружево и кружево, которое нашито только на верхнюю часть изделия или резинку — тоже безопасный вариант.

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«Дело не в декоре, а в материале, из которого пошито белье, — добавляет эксперт Кристина Трофимова. — Современные синтетические ткани соответствуют нормам гигроскопичности. Не стоит остерегаться кружевного белья, при этом основным параметром при выборе таких моделей является хлопковая ластовица».

Как подобрать трусы в зависимости от формы ягодиц?

Чем больше ваш размер одежды, тем комфортнее вы будете чувствовать себя в закрытых трусах, считает бельевой стилист Евгения Кричмара, а если форма ягодиц округлая, то лучше выбирать открытые модели по типу бразильяно.

«Когда попа «с крылышками», очень хороши будут модели с эластичным краем (кружевным или бесшовные), они аккуратно распределятся по силуэту, не акцентируя внимание на выдающихся зонах, — уточняет эксперт. — А вот на маленьких ягодицах с впадинами по бокам такие трусы могут пойти волнами из-за недостатка натяжения».

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Как трусы могут выдать возраст?

Психолог-имиджмейкер Лана Волохова считает, что по выбору трусов можно судить о возрасте человека. «Чем мы старше, тем нам, условно, больше хочется, чтобы было удобно. Уже не так важно, как это выглядит. Так что если мы видим белье через одежду, и это белье перетягивает ягодицы по центру — девушка, вероятнее всего, старше, если это же белье перетягивает верх ягодиц — моложе», — говорит специалист.