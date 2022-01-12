«На горе только русская и английская речь»: звезды наводнили Куршевель

Зимние каникулы российские звезды и богатые наследницы провели на горнолыжных курортах. Но не в России, а в закрытой для туристов из нашей страны Франции. «Газета.Ru» — о том, кто там побывал, что с ними произошло и почему попасть во Францию в пандемию несложно, но дорого.

Франция открывает границы для туристов из Великобритании, закрывшиеся для них 18 декабря 2021 года из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Как сообщил источник издания Times, это могут сделать в «течение нескольких часов».

Решение вернуть путешественников из Великобритании связано с тем, что в период зимних каникул британских туристов не хватало на французских горнолыжных курортах – из-за этого операторы туриндустрии потерпели серьезные финансовые потери. В надежде на восстановление турпотока из Великобритании компания Skiline.co.uk, организующая туры на горнолыжные курорты, сделала официальное заявление. «Мы ожидаем, что французское правительство в среду сделает заявление, подтверждающее, что вакцинированные туристы из Британии смогут въезжать во Францию, начиная с субботы», — цитирует Daily Mail.

Официально на горнолыжные курорты во французских Альпах не могут попасть и туристы из России – въезд на территорию страны с туристическими целями для граждан нашей страны пока недоступен.

Однако в январе Instagram наполнился фотографиями наших соотечественников, сделанными в Куршевеле, а генеральный директор турагентства «Бизнес Океан - клуб путешествий» Инесса Саух, отправившаяся на каникулы в Вал Торанс, написала в Facebook: «Франция закрыта для Британии и России — на горе только русская и английская речь!»

Telegram-каналы, ведущие хронику светской жизни, отчитывались, кто был замечен на знаменитом горнолыжном курорте, который до сих пор остается символом успеха и дольче-виты.

«В Куршевеле сегодня пересменка: французы покидают шале, чек-инятся наши люди. Второго января здесь официально стартует русский сезон», — писал канал «Татлер-батлер». По его данным, на курорт к тому моменту уже прибыли продюсер Яна Рудковская, звезда «Холостяка» Виктория Короткова, предпринимательница Жанна Шамалова, наследница крупного состояния Диана Манасир, основательница концепт-стора КМ20 Ольга Карпуть, дизайнер Наталья Якимчик и другие герои светских хроник.

Позже свои фото в Instagram начали выкладывать Юлианна Караулова, Ольга Бузова и Клава Кока, равно как и Ксения Собчак, которая локацию не отмечала, но о том, что она тоже была в Куршевеле, свидетельствовал, к примеру, снимок предпринимательницы Ирины Вольской в компании телеведущей и видеозапись пения с Григорием Лепсом. Впрочем, в сториз она не скрывала, что находится на популярном у российского светского общества курорте, хотя и осудила отдыхающих.

«Честно говоря, не понимаю вот это счастье, — приехать в горы и с трех часов дня уже бухать в каком-нибудь Le Cap Horn», — заявила Собчак.

По ее мнению, куда лучше провести весь день в горах, вернуться в номер обессиленным, сходить в сауну и прилечь на кровать с косметической маской на лице.

По окончании каникул Telegram-каналы начали предупреждать, что отдохнувшие знаменитости заразились COVID-19 – предположительно, стремительно распространяющимся штаммом «омикрон». В канале «НЕБОЖЕНА» был собран целый список тех, кому не стоит пока видеться с друзьями – в него попали, в частности, стилист Наталья Гольденберг, блогер Милана Королева, Юлианна Караулова, Наталья Якимчик, Ольга Бузова и Клава Кока – однако список был далеко не полным.

Примечательно, что канал «Татлер-батлер» еще в начале сезона вспоминал, как в 2020 году куршевельские отдыхающие повально перенесли другую инфекцию – ротавирус. «Многие герои «Татлера» учли опыт 2020-го, когда печально известный куршевельский ротавирус проник в каждое третье шале, — сообщали читателю. — Питаются в основном на дому — говорят, что пандемия и отток туристов так и не научили персонал ресторанов тщательнее мыть посуду. Лишние проблемы на фоне бушующего омикрона никому не нужны». Питание на дому в итоге защититься от коронавируса не помогло.

Наравне со звездами и богатыми наследниками в Куршевеле отдыхали блогеры, предприниматели, модели, не входящие в число «героев Tatler». Как оказалось, попасть в закрытую официально Францию из России не так уж и сложно, если знать обходные пути.

«Нужно иметь действующую визу «Шенген» и вакцинацию любой европейской вакциной, — объяснила «Газете.Ru» руководитель направления туров в Travelbelka Диля Демиденко. — Также можно с видом на жительство Франции или любой другой европейской страны, по бизнес-приглашению или самый простой вариант — через Венгрию».

По словам Дили Демиденко, попасть в любую страну шенгенской зоны проще всего именно из Будапешта – «даже со Спутником V». «По опыту моих знакомых, из одной европейской страны в другую европейскую не проверяют основания для въезда, и россиян спокойно пропускают», — рассказала эксперт.

Чтобы использовать Будапешт в качестве транзитной зоны, многие приобретают бизнес-приглашения, при переходе границы делая вид, будто летят по работе.

Так, блогер Марина Феданова, прилетевшая в Куршевель через Италию, подробно рассказала в Instagram о таком обходном маневре для путешествий в Европу.

«Самое важное — бизнес-приглашение. Стоит оно везде по-разному, но я делала его за €200 на всю семью», — написала блогер. При переходе границы Феданова переживала, что ей не поверят, поскольку в путешествии была вся семья, включая детей и няню, но вопросов ей не задавали.

Марина Феданова предупредила, что так везет не всем – и, возможно, для ее семьи пересечение границы прошло гладко, потому что она заказывала VIP-сопровождение. При этом на ее глазах на рейс «не пустили 40 человек, так как все они летели по одному приглашению с лыжами».